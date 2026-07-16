/પુરી જગન્નાથ રથયાત્રામાં નાસભાગ જેવી સ્થિતિ... એકનું મોત, 100થી વધુ ઘાયલ

Puri Rath Yatra : ઓડિશાના પુરીમાં ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રા દરમિયાન ભારે ભીડને કારણે નાસભાગ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી, જેમાં એક ભક્તનું મોત થયું હોવાના અહેવાલ છે. ભીડ વચ્ચે ભક્તને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડી રહી હતી અને અચાનક બેભાન થઈ ગયો અને તે અચાનક નીચે પડી ગયો. નજીકના લોકો અને વહીવટીતંત્રની મદદથી તેને તાત્કાલિક પુરી જિલ્લા મુખ્યાલય હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યો, જ્યાં ડોક્ટરોએ તપાસ કરતાં તેને મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. એવી પણ આશંકા છે કે રથયાત્રામાં ભીડ વચ્ચે ઘણા અન્ય લોકો ઘાયલ થયા છે. વહીવટીતંત્ર પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે.
કેવી રીતે બની ઘટના ?
અહેવાલો અનુસાર, ભગવાન જગન્નાથ, ભગવાન બલભદ્ર અને સુભદ્રાજીના રથની એક ઝલક જોવા અને તેમના રથને ખેંચવા માટે ભક્તો ગ્રાન્ડ રોડ પર રાહ જોઈ રહ્યા હતા. ત્યારે ભારે ભીડ વચ્ચે અચાનક નાસભાગ જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ. ઘણા ભક્તો પડી ગયા, જેના કારણે અફરાતફરી મચી ગઈ.
ઘટના બાદ તરત જ પોલીસ, ઓડિશા ડિઝાસ્ટર રેપિડ એક્શન ફોર્સ (ODRAF) અને આરોગ્ય વિભાગની ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ. ઘાયલોને એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા પુરી જિલ્લા મુખ્યાલય હોસ્પિટલ અને અન્ય તબીબી કેન્દ્રોમાં લઈ જવામાં આવ્યા. વહીવટીતંત્રનો દાવો છે કે તેમણે પરિસ્થિતિને નિયંત્રણમાં લાવી દીધી છે અને ભીડને નિયંત્રિત કરવા માટે વધારાના સુરક્ષા દળો તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, વહીવટીતંત્રે હજુ સુધી ઘાયલોની સત્તાવાર સંખ્યા અથવા ઘટનાના ચોક્કસ કારણો અંગે વિગતવાર નિવેદન જારી કર્યું નથી. પરંતુ એવી શક્યતા છે કે 100થી વધુ લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે.
રથયાત્રાને લઈને ઓડિશા વહીવટીતંત્ર સજ્જ
રથયાત્રાને ધ્યાનમાં રાખીને ઓડિશા સરકારે પુરીમાં સંભવિત ભારે વરસાદ અને પાણી ભરાવાની સ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે વ્યાપક વ્યવસ્થા કરી છે. ગૃહ અને શહેરી વિકાસ વિભાગે પુરી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (PMC) સાથે મળીને, ચોવીસ કલાક એલર્ટ ટીમો તૈનાત કરી છે. પુરીમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં આશરે 200 મીમી વરસાદ નોંધાયો છે, જેના કારણે ઘણા નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે અને ટ્રાફિક ખોરવાઈ ગયો છે. હવામાન વિભાગે ગુરુવારે ભારે વરસાદની આગાહી કરી હતી.