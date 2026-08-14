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15 ઓગસ્ટે ભૂલથી પણ આ 6 હિલ સ્ટેશન પર ન જતા, નહીં તો થશે પસ્તાવો, ટ્રિપ બની જશે માથાનો દુખાવો!

Travel Tips: જો તમે 15 ઓગસ્ટે પર્વતોમાં આરામદાયક રજા માણવા માંગતા હો, તો ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન ભારે ભીડ, ટ્રાફિક જામ અને ભૂસ્ખલનનું જોખમ હોવાથી આ લોકપ્રિય હિલ સ્ટેશનોએ જવાનું ટાળો. તમારી સફર પહેલાં હવામાન અને રસ્તાની સ્થિતિ ચેક કરવાનું ભૂલશો નહીં.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 14, 2026, 06:44 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 06:44 PM IST
15 ઓગસ્ટે ભૂલથી પણ આ 6 હિલ સ્ટેશન પર ન જતા, નહીં તો થશે પસ્તાવો, ટ્રિપ બની જશે માથાનો દુખાવો!

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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