/15 ઓગસ્ટે ભૂલથી પણ આ 6 હિલ સ્ટેશન પર ન જતા, નહીં તો થશે પસ્તાવો, ટ્રિપ બની જશે માથાનો દુખાવો!

Travel Tips: આ વર્ષે 15 ઓગસ્ટ શનિવારે આવે છે, અને ઘણા લોકો શુક્રવારે સાંજે પર્વતોમાં ફરવા જવાનું આયોજન કરી રહ્યા છે. આજકાલ, લોકો પર્વતોમાં દરેક વેકેશનનું આયોજન કરે છે, અને ચોક્કસ સ્થળો ઘણીવાર પહેલા ધ્યાનમાં આવે છે. જો કે, જો તમે પર્વતોમાં આરામદાયક રજા શોધી રહ્યા છો અને થોડા દિવસો માટે કામના દબાણથી મુક્ત થવા માંગતા હો, અને તમારી 15 ઓગસ્ટની રજા બગાડવા માંગતા ન હોવ, તો તમારે ચોક્કસપણે આ હિલ સ્ટેશનોને તમારી યાદીમાંથી પાર કરવા જોઈએ.
ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન પર્વતોની યાત્રા કરવી જોખમી છે, અને સ્વતંત્રતા દિવસ અને રક્ષાબંધન જેવા પ્રસંગોએ, આ હિલ સ્ટેશનો ભીડથી ભરેલા હોય છે. તેથી, જો તમે આરામદાયક રજા ઇચ્છતા હો, તો આ સ્થળોને સંપૂર્ણપણે ટાળો, કારણ કે તમને લોકોની ભીડ સિવાય બીજું કંઈ મળશે નહીં, અને તમે ત્યાં પહોંચ્યા પછી જ પસ્તાશો.
ઓગસ્ટમાં, ઘણા પહાડી વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ, ભૂસ્ખલન, ટ્રાફિક જામ અને રસ્તા બંધ થવા જેવી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે. તેથી, જો તમે આવતી કાલે લાંબા સપ્તાહાંતને પર્વતોમાં વિતાવવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો તેમની મુલાકાત લેતા પહેલા આ 6 લોકપ્રિય હિલ સ્ટેશનોનો વિચાર કરો.
મનાલી
15 ઓગસ્ટના લાંબા સપ્તાહાંત દરમિયાન મનાલી પ્રવાસીઓથી ભરેલું હોય છે. ચોમાસાના વરસાદને કારણે પર્વતીય રસ્તાઓ પર ભૂસ્ખલનનું જોખમ વધે છે. હાઇવે પર ટ્રાફિક અને ભીડ પણ તમારા વેકેશનને બગાડી શકે છે. જો હવામાન ખરાબ હોય તો આસપાસના વિસ્તારોમાં મુસાફરી કરવી મુશ્કેલ બની શકે છે.
શિમલા
ઓગસ્ટમાં મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ શિમલાની મુલાકાત લે છે. 15 ઓગસ્ટની આસપાસ વધતી ભીડને કારણે હોટલ અને પાર્કિંગ શોધવાનું મુશ્કેલ બની શકે છે. વરસાદની ઋતુ દરમિયાન, રોડ ટ્રાફિક ધીમો પડી જાય છે, અને પહાડી રસ્તાઓ પર મુસાફરી કરવા માટે વધારાની સાવધાની રાખવી પડે છે.
મસૂરી
ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન મસૂરી હરિયાળી અને વાદળોનો સુંદર દૃશ્ય આપે છે, પરંતુ સતત વરસાદ તમારી બહારની યોજનાઓને વિક્ષેપિત કરી શકે છે. 15 ઓગસ્ટના લાંબા સપ્તાહાંત દરમિયાન ભીડ પણ નોંધપાત્ર રીતે વધે છે. ટ્રાફિક અને પાર્કિંગની સમસ્યાઓ તમારી મુશ્કેલીઓમાં વધારો કરી શકે છે, અને તમે તમારો અડધો સમય પાર્કિંગ અને હોટેલ શોધવામાં વિતાવશો.
નૈનિતાલ
નૈનિતાલની સુંદરતા દરેક ઋતુમાં મુલાકાતીઓને આકર્ષે છે, પરંતુ ઓગસ્ટ મહિનામાં વરસાદને કારણે ભારે ટ્રાફિક જામ થાય છે. સપ્તાહના અંતે અને સ્વતંત્રતા દિવસની રજાઓ દરમિયાન પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં વધારો થવાથી ટ્રાફિક જામ પણ થઈ શકે છે.
ધર્મશાલા
ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન ધર્મશાલા અને આસપાસના વિસ્તારોમાં સતત વરસાદ પડે છે. ખરાબ હવામાન ટ્રેકિંગ, જોવાલાયક સ્થળો અને અન્ય બાહ્ય પ્રવૃત્તિઓમાં અવરોધ લાવી શકે છે. જો તમારો ધ્યેય પ્રકૃતિનો આનંદ માણવાનો અને શક્ય તેટલું અન્વેષણ કરવાનો હોય, તો હવામાનનો આનંદ માણતા પહેલા તમારી સફરનું કાળજીપૂર્વક આયોજન કરો.
કસૌલી
કસૌલી એક નાનું અને શાંત હિલ સ્ટેશન હોઈ શકે છે, પરંતુ 15 ઓગસ્ટની આસપાસ અહીં પ્રવાસીઓની સંખ્યા વધી જાય છે. ઓગસ્ટમાં વરસાદ રસ્તાઓને લપસણો બનાવી શકે છે, જેના કારણે પહાડી રસ્તાઓ પર વાહન ચલાવતી વખતે સાવધાની રાખવી પડે છે. અચાનક વરસાદ મુસાફરી યોજનાઓને પણ અસર કરી શકે છે.
આ હિલ સ્ટેશનોની સૌથી મોટી સમસ્યા એ છે કે જ્યારે તેમને એક સમયે ઓફ-બીટ ડેસ્ટિનેશન માનવામાં આવતા હતા, ત્યારે હવે દરેક બીજો વ્યક્તિ પહેલા આ સ્થળોની મુલાકાત લેવાનું આયોજન કરે છે. આના પરિણામે ભીડ વધે છે.
પર્વતો પર જતા પહેલા આ બાબતો ચોક્કસ તપાસો
જો તમે 15 ઓગસ્ટે આમાંથી કોઈપણ હિલ સ્ટેશનની મુસાફરી કરવાની યોજના બનાવી રહ્યા છો, તો જતા પહેલા હવામાનની આગાહી અને સ્થાનિક વહીવટી સલાહ તપાસો. રસ્તાની સ્થિતિનું સંશોધન કરો અને તમારી હોટેલ અગાઉથી બુક કરો. પર્વતીય વિસ્તારોમાં વરસાદની ઋતુ દરમિયાન નદીઓ, નાળાઓ અને ભૂસ્ખલન-સંભવિત વિસ્તારોથી દૂર રહેવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે.
Disclaimer: આનો અર્થ એ નથી કે 15 ઓગસ્ટે આ સ્થળોની મુલાકાત સંપૂર્ણપણે અસુરક્ષિત છે. જો હવામાન અને રસ્તાની સ્થિતિ સામાન્ય હોય, તો મુસાફરી કરી શકાય છે.