મથુરામાં દુર્ઘટના, યમુના નદીમાં હોડી પલટી જતાં 30 લોકો ડૂબી ગયા, 10ના મોત

Prev
Next
মথুরামাં દુર્ઘટના, યમુના નદીમાં હોડી પલટી જતાં 30 લોકો ડૂબી ગયા, 10ના મોત

મથુરાના વૃંદાવનમાં યમુના નદીમાં 30 જેટલા શ્રદ્ધાળુઓ ભરેલી હોડી પાણીમાં પલટી ગઈ હતી. આ દુર્ઘટનામાં ડૂબી જવાથી 10 લોકોના મોત થયા છે. આ બધા શ્રદ્ધાળુઓ પંજાબના લુધિયાણાથી ફરવા આવ્યા હતા.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 10, 2026, 07:13 PM IST
  • મૃત્યુ પામનારમાં છ મહિલા અને ચાર પુરૂષ
  • 30 ડૂબી ગયા, 15 લોકોને બચાવી લેવાયા
  • પંજાબના શ્રદ્ધાળુઓ મથુરામાં બન્યા દુર્ઘટનાનો ભોગ

Trending Photos

Mathura News: ઉત્તર પ્રદેશના મથુરામાં શુક્રવારે એક દુર્ઘટના થઈ છે. લુધિયાણાથી વૃંદાવન ફરવા આવેલા 30 શ્રદ્ધાળુઓથી ભરેલી હોડી યમુના નદીમાં પલટી ગઈ હતી. જેમાં ડૂબી જવાથી 10 લોકોના મોત થયા છે. જ્યારે 15 લોકોને સુરક્ષિત બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. પાંચ લાપતા લોકોને શોધવા માટે રેસ્ક્યુ ઓપરેશન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે.

પ્રાપ્ત વિગત અનુસાર શુક્રવારે પંજાબના લુધિયાણાથી 30 શ્રદ્ધાળુઓનું એક ગ્રુપ વૃંદાવન આવ્યું હતું. બધા શ્રદ્ધાળુઓ યમુના નદીના ભ્રમણ માટે બોટમાં સવાર થયા હતા. સામાન્ય દિવસો કરતા શુક્રવારે ભારે પવન જોવા મળી રહ્યો હતો. આશરે પોણા ત્રણ કલાકે હોડીનું સંતુલન બગડી ગયું અને તે નદી પર બનેલા પુલ સાથે ટકરાઈ નદીમાં પલટી ગઈ હતી. હોડીમાં સવાર બધા લોકો નદીના પાણીમાં પડી ગયા હતા. નદીમાં લોકોના ડૂબી જવાથી આસપાસના લોકો તેને બચાવવા દોડી ગયા હતા.

Add Zee News as a Preferred Source

મૃતકોની યાદી
મૃત્યુ પામનારમાં છ મહિના અને ચાર પુરૂષ છે. પોલીસ અને બચાવ દળોએ રેસ્ક્યુ ઓપરેશન શરૂ કર્યું હતું. ત્યાં સુધી લોકો ઉંડા પાણીમાં ડૂબી ગયા હતા. તરવૈયાઓએ 10 લોકોને સુરક્ષિત બહાર કાઢ્યા હતા, પરંતુ 10 લોકોના ડૂબી જવાને કારણે મોત થયા છે. પાંચ લોકોને શોધવા માટે બચાવ અભિયાન ચાલી રહ્યું છે. 10 લોકોના મોતના સમાચાર મળતા પરિવારજનોમાં હડકંપ મચી ગયો હતો. એસડીએમ ઋતુ સિરોહીએ દુર્ઘટનાનું કારણ ઓવરલોડ ગણાવ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે હોડી પર ક્ષમતા કરતા વધુ લોકો સવાર હતા. અત્યાર સુધી 10 લોકોના મોતની પુષ્ટિ થઈ છે.

તંત્રનો કાફલો ઘટનાસ્થળે
યમુના નદીમાં 30 લોકોના ડૂબી જવાના સમાચાર મળતા પોલીસ અને વહીવટી તંત્રના અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. ડીએમ, એસએસપી અને ડીઆઈજીએ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ઈજાગ્રસ્તોને હોસ્પિટલ પહોંચાડ્યા હતા. ડીએમ ચંદ્ર પ્રકાશ સિંહે જણાવ્યું કે સ્થાનીક તરવૈયાઓની મદદથી રાહત કાર્ય ચાલી રહ્યું છે. એનડીઆરએફ અને સેનાને પણ બોલાવવામાં આવી છે. હોસ્પિટલોમાં પણ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. બધા ઈજાગ્રસ્તોની ફ્રી સારવાર કરાવવામાં આવશે.

મુખ્યમંત્રીએ વ્યક્ત કર્યું દુખ
મથુરામાં થયેલી દુર્ઘટના બાદ મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે દુખ વ્યક્ત કર્યું છે. તેમણે ઓફિસરોને તત્કાલ ઘટનાસ્થળે પહોંચી બચાવ અને રાહત કાર્ય શરૂ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
mathura newsSteamer Overturns in Mathura

Trending news