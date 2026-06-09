/હોર્મુઝની ચિંતા છોડો! હવે ઓમાનથી સીધો ગુજરાત પહોંચશે ગેસ, દરિયામાં નાખવામાં આવશે 2000 KM લાંબી પાઈપલાઈન

Oman India Gas Pipeline: મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવ વચ્ચે ઉર્જા સંકટે આખી દુનિયાને એલર્ટ કરી દીધી છે. ખાસ કરીને ભારત જેવા દેશો, જે મિડલ ઈસ્ટમાંથી સપ્લાય અટક્યા બાદ સૌથી વધુ પ્રભાવિત થાય છે. આવા સમયમાં ભારત ઝડપથી પોતાના ઉર્જા પુરવઠાને અવરોધ રહિત બનાવવામાં લાગી ગયું છે. ભારતે ઓમાનથી ગુજરાત વચ્ચે એક લાંબી પાઇપલાઇન નાખવાના પ્રોજેક્ટની જાહેરાત કરી દીધી છે.
આ અરબ સાગરમાં લગભગ 2,000 કિલોમીટર લાંબી, ઊંડા સમુદ્રમાં નાખવામાં આવનારી ગેસ પાઇપલાઇન હશે. ઓમાન અને ગુજરાતને જોડવાની આ લાંબા સમયથી ચર્ચામાં રહેલી યોજના છે, કારણ કે ભારત ઝડપથી અનિશ્ચિત ભૌગોલિક-રાજકીય તણાવ વચ્ચે વધુ વિશ્વસનીય ઉર્જા પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે.
છેલ્લા ત્રણ દાયકામાં આ પ્રોજેક્ટની ઘણી વખત સમીક્ષા કરવામાં આવી છે, પરંતુ ઊંચી કિંમત, તકનીકી અવરોધો અને વાણિજ્યિક મુશ્કેલીઓને કારણે આ યોજના આગળ વધી શકી ન હતી. હવે આ પ્રસ્તાવને સપોર્ટ કરનારા પ્રાઇવેટ ગ્રુપ SAGE દ્વારા રૂટ અને તેની એન્જિનિયરિંગ પડકારોનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે સમુદ્રના તળિયે સર્વેની સાથે-સાથે તકનીકી અને નાણાકીય અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા બાદ આ પ્રોજેક્ટને નવી ગતિ મળી છે.
કેટલો થશે ખર્ચ?
અંદાજ છે કે આ પ્રોજેક્ટ હેઠળ આશરે 40,000 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ થશે. આ ઓમાન-ગુજરાત ડીપ-સી ગેસ પાઇપલાઇન, અત્યાર સુધીના સૌથી ઊંડા સમુદ્રી માર્ગોમાંથી એક હશે. તે નેચરલ ગેસનો અવિરત સપ્લાય કરશે. જો આ પાઇપલાઇન બની જશે, તો તેનાથી ખાડી દેશો અને ભારત વચ્ચે એક સીધો ઉર્જા કોરિડોર સ્થાપિત થઈ શકે છે, જેનાથી દેશની સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ પરથી પસાર થતા સમુદ્રી માર્ગો પરની નિર્ભરતા ઓછી થઈ જશે.
શા માટે મહત્વનો છે આ પ્રોજેક્ટ?
ભારત આયાતી ઉર્જા પર મોટાભાગે નિર્ભર છે. દેશ પોતાની ક્રૂડ ઓઇલની મોટાભાગની જરૂરિયાતોની આયાત કરે છે અને કુદરતી ગેસ, ખાસ કરીને LNGના વિદેશી પુરવઠા પર ઘણો આધાર રાખે છે. આ આયાતનો મોટો હિસ્સો ખાડી દેશોમાંથી આવે છે અને પર્શિયન ખાડીને અરબ સાગર સાથે જોડતા સાંકડા માર્ગ અને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી ભારત પહોંચે છે. આ માર્ગ પર કોઈપણ પ્રકારનો અવરોધ વૈશ્વિક બજારો પર તરત જ અસર કરી શકે છે. તેનાથી શિપિંગ કોસ્ટ, ઇંધણના ભાવ અને સપ્લાય ચેઈન પ્રભાવિત થઈ શકે છે.
સમુદ્રમાં કેવી રીતે નાખવામાં આવશે આ પાઈપલાઈન?
પ્રસ્તાવિત પ્રોજેક્ટ, અરબ સાગરમાં ફેલાયેલા પાણીની અંદરના એક નેટવર્ક દ્વારા ઓમાનને સીધું ગુજરાત સાથે જોડશે. આની સૌથી ખાસ વાત તેની ઊંડાઈ છે. આ માર્ગનો કેટલોક હિસ્સો સમુદ્ર તળથી 3,000 મીટરથી વધુ નીચે હોવાની સંભાવના છે, જેનાથી આ અત્યાર સુધી પ્રસ્તાવિત સૌથી ઊંડી સમુદ્રી પાઇપલાઇન પ્રોજેક્ટમાંથી એક બની જશે. આટલી ઊંડાઈ મોટાભાગના ઓફશોર ઉર્જા પ્રોજેક્ટ્સમાં જોવા મળતી ઊંડાઈ કરતાં ઘણી વધારે છે અને આ માટે અત્યંત વિશિષ્ટ એન્જિનિયરિંગની જરૂર પડશે.
ગેસ લાવવામાં કેટલો ખર્ચ થશે?
આ પાઇપલાઇન દ્વારા લાંબા ગાળાના સપ્લાય કરારો હેઠળ કુદરતી ગેસનું પરિવહન થવાની અપેક્ષા છે, જેનાથી સંભવિત રીતે ભારતને પોતાના ઉર્જા સ્ત્રોતોમાં વિવિધતા લાવવામાં મદદ મળશે. સાથે જ ઓમાનને એક સ્થિર નિકાસ બજાર પણ મળશે. પ્રોજેક્ટના પ્રસ્તાવો અનુસાર, પરિવહન ખર્ચ 2 થી 2.25 ડોલર પ્રતિ MMBTUની વચ્ચે હોઈ શકે છે. જો કે, અંતિમ ખર્ચ ફંડિંગની વ્યવસ્થા, બાંધકામ ખર્ચ અને ભવિષ્યમાં ગેસની કિંમતો પર આધાર રાખશે.