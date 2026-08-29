/જે ગુજરાતીએ અમેરિકામાં લાખો ભારતીયોનું ભાગ્ય બદલી નાખ્યું, તેનું પોતાનું જીવન કેમ થયું બરબાદ?

અમેરિકામાં તમને એવા અનેક ગુજરાતીઓ જોવા મળી રહેશે જેમણે સફળતાનો ડંકો વગાડેલો છે. મોટેલ ઉદ્યોગમાં તો ભારતીયો અને તેમાં પણ ખાસ કરીને ગુજરાતીઓની બોલબાલા છે. અમેરિકામાં જો તમે હાઈવે પર કોઈ પણ મોટેલમાં પોરો ખાવા માટે રોકાઓ તો ત્યાં તમને કોઈને કોઈ ભારતીય અને તેમાં પણ ખાસ કરીને ગુજરાતીઓ જોવા મળી જાય. મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ હાલ સ્થિતિ એવી છે કે અમેરિકામાં લગભગ 60 ટકા મોટેલ વેપાર પર ગુજરાતીઓ અને તેમાં પણ ખાસ કરીને પટેલોનું વર્ચસ્વ છે. લોકો રમૂજી અંદાજમાં 'પટેલ મોટેલ કાર્ટેલ' પણ કહેતા હતા.
ગુમનામ ગલીમાં લીધા છેલ્લા શ્વાસ
'ફ્રોમ સુરત ટુ સાન ફ્રાન્સિસ્કો' પુસ્તકના લેખક મહેન્દ્ર કે દોશી જણાવે છે કે આજે અમેરિકામાં 36 હજારથી વધુ ગુજરાતી હોટલ માલિક છે. જેમની પાસે 22 હજારથી વધુ સંપત્તિઓ છે. અમેરિકી અર્થવ્યવસ્થામાં આ લોકોનું યોગદાન લગભગ 371 અબજ ડોલર જેટલું છે અને તેનો 41 લાખથી વધુ અમેરિકનોને રોજગાર પણ આપી રહ્યા છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આ હોટલ-મોટેલ ઉદ્યોગનો પાયો કોણે નાખ્યો હતો? તમને જણાવી દઈએ કે તે હતા આપણા ગુજરાતી ગૌરવ કાનજી મનછુ દેસાઈ. પરંતુ અફસોસની વાત એ છે કે જે વ્યક્તિએ આવા વિશાળ ઈન્ડસ્ટ્રીનો પાયો નાખ્યો તેઓ ન તો અબજપતિ બનીને ઊભર્યા કે ન તો કોઈ આલિશાન બંગલામાં રહ્યા. જ્યારે તેમને ડિપોર્ટ કરાયા ત્યારબાદ 1965માં લંડનની એક ગુમનામ ગલીમાં તેમણે છેલ્લા શ્વાસ લીધા. અમેરિકાના આ પ્રથમ મોટેલ કિંગની એ કહાની...ખાસ જાણો
સુરતના ડિગાસ ગામના વતની
'1930ના સમયની આ વાત છે જ્યારે ગુજરાતના સુરત જિલ્લાના ડિગાસ ગામના ખેડૂત પરિવારમાં જન્મેલા કાનજી મનછુ દેસાઈ પાસે કોઈ જમીન સંપત્તિ નહીં પરંતુ પેઢીઓથી આવતું દેવું માથે હતું. તે સમયે ગુજરાતના ગામડાઓમાં ખેતીથી દેવું ચૂકવવું લગભગ અશક્ય જેવું હતું. કાનજીએ મનમાં ગાંઠ વાળી લીધી હતી કે ગામડું છોડવું પડશે. તેઓ તેમના સાથી ભીખુ ભક્તા સાથે ત્રિનિદાદ જવા નીકળી પડ્યા. ખિસ્સા ખાલી અને કોઈ રસ્તો નક્કી નહીં. પરંતુ ત્રિનિદાદમાં પણ ફક્ત મજૂરી કરવા મળી. અહીં કોઈએ કહ્યું કે અમેરિકા જાઓ ત્યાં ઘી અને મધની નદીઓ વહે છે.'
તે સમયે ગેરકાયદેસર અમેરિકા જવા માટે એક જ રસ્તો હતો અને તે કોઈ જહાજના રસોડામાં હેલ્પર બનીને ઘૂસી જવું. કાનજી અને તેમના સાથી ન્યૂયોર્કના કિનારે ઉતર્યા અને સંતાતા સંતાતા કેલિફોર્નિયાના સૈક્રામેન્ટો પહોંચ્યા. ત્યાં 1904થી પંજાબી શીખ ખેડૂતો વસેલા હતા. જે આવી રીતે ગેરકાયદેસર રીતે આવેલા લોકોને પોતાના ખેતરોમાં કામ અને શરણ આપતા હતા. ત્યારબાદ 10 વર્ષ સુધી કાનજીએ સેક્રામેન્ટોમાં 43 ડિગ્રી તાપમાં કામ કર્યું. મજૂરી માત્ર 10 સેન્ટ પ્રતિ કલાક. જો કે બીજા વિશ્વ યુદ્ધ બાદ કાનજી માટે ભાગ્યનો દરવાજો જાણે ખુલી ગયો.
વર્ષ 1942માં અમેરિકા જ્યારે જાપાન સામે યુદ્ધમાં ઉતર્યું તો રાષ્ટ્રપતિ ફ્રેન્કલીન રૂઝવેલ્ટે એક આદેશ પસાર કર્યો અને ત્યારબાદ સમગ્ર કેલિફોર્નિયામાં રહેતા જાપાની અમેરિકી પરિવારોને જબરદસ્તીથી ડિટેન્શન કેમ્પમાં મોકલવા લાગ્યા. સેક્રામેન્ટોના ડાઉનટાઉનમાં એક જાપાની મહિલાની 32 રૂમવાળી નાની હોટલ હતી ફોર્ડ હોટલ. કેમ્પ જતા પહેલા લાચાર જાપાની મહિલાએ અહીં કામ કરતા ભરોસાપાત્ર મજૂર કાનજી દેસાઈની પૂછ્યું કે શું તમે મારી ગેરહાજરીમાં આ હોટલ સંભાળી શકશો?
સરળ શરતોએ પાર પાડ્યું કામ!
350 ડોલર ડાઉન પેમેન્ટ, 75 ડોલર માસિક ભાડુ અને 5 વર્ષની લીઝ. જે એ સમય પ્રમાણે ખુબ સરળ શરતો હતી. 15 ઓક્ટોબર 1942ના રોજ કાનજીએ ફોર્ડ હોટલની જવાબદારી સંભાળી. રૂમને 50 સેન્ટ પ્રતિ રાત કે 3.5 ડોલર પ્રતિ સપ્તાહે ભાડે આપવામાં આવતા. પહેલા મહિને કાનજીને 100 ડોલરની ચોખ્ખી આવક થઈ. ખેતરોમાં આખો દિવસ પરસેવો પાડીને પણ 10 સેન્ટ કમાનારા એક મજૂર માટે 100 ડોલર કોઈ લોટરીથી કમ નહતા. આ કોઈ લક્ઝરી હોટલ નહતી. રહેનારા પણ શહેરના સૌથી ગરીબ લોકો હતા જે ભાડું પણ આપી શકતા નહતા. પરંતુ પહેલીવાર કાનજીના માથે પોતાની છત હતી. પોતાની રસોઈ હતી અને પોતાના સમય પર પોતાનો જ હક હતો.
નવા નવા ગુજરાતીઓને મળવા લાગ્યો આશ્રય
કાનજીએ ફક્ત પોતાની ખિસ્સુ ભર્યું એવું નહીં પરંતુ પોતાના સમાજ માટે હોટલના દરવાજા ખોલ્યા. ભારતથી ભાગીને આવનારા નવા ગુજરાતી યુવકોને પોતાની હોટલમાં શરણ આપતા હતા. અઠવાડિયામાં બે-ત્રણ સાંજે ચૂલ્હા પર ગુજરાતી ખિચડી અને કઢીની હાંડીઓ ચઢતી હતી. વીસ પચ્ચીસ છોકરા ફર્શ પર બેસીને ખાતા હતા અને હોટલના કામ શીખતા હતા તથા સંતાઈ રહેતા હતા.
કાનજીનો એક જ મંત્ર હતો કે "અમેરિકામાં પટેલો માટે હોટલથી સારો કોઈ ધંધો નથી." તેઓ દરેક યુવાને શીખવાડતા કે પહેલા ખેતરોમાં પરસેવો વહાવો, એટલું અંગ્રેજી શીખી લો કે કાઉન્ટર પર વાત કરી શકો, 1500-1800 ડોલર બચાવો અને જો આ રકમ ઓછી પડે તો કાનજી પોતાના ખિસ્સામાંથી હેન્ડશેક લોન એટલે કે કોઈ લખાણ વગર ફક્ત જુબાનીના ભરોસે કરજ આપી દેતા હતા.
આખા અમેરિકામાં ફેલાયું નેટવર્ક
1947માં કાનજી સાન ફ્રાન્સિસ્કો પહોંચ્યા અને 157 ફોર્થ સ્ટ્રીટ પર ગોલ્ડ ફીલ્ડ હોટલ લીઝ પર લીધી. આ એક પ્રકારની ચાલ જેવી બિલ્ડિંગ હતી. જ્યાં શેર બાથરૂમ અને નાના રૂમ હતા. અમેરિકાની હોસ્પિટાલિટી બિઝનેસમાં ઘૂસવાનો આ સૌથી સસ્તો રસ્તો હતો. 1946માં આવેલા લૂસ સેલર એક્ટ અને પછી 1965ના ઈમિગ્રેશન એક્ટના રસ્તા ખુલ્યા. ત્યારબાદ જે થયું તે એક ચેન રિએક્શન હતું.
એક પટેલ અમેરિકા આવતો, જામી ગયા બાદ પોતાના ભાઈને બોલાવતો, ભાઈ પોતાના સાળાને, અને સાળો પોતાની બહેનના પરિવારને...નવા આવનારા પહેલા તો જૂના સંબંધીના ત્યાં હોટલનું કામકાજ અને રિસેપ્શનનું કામ શીખતા, પાઈ પાઈ જોડતા, અને પછી કોઈ નવા હાઈવે પર જૂની મોટેલ લીઝ પર લેતા. 1955 સુધી કાનજી દેસાઈ એકલા 30થી વધુ પટેલોને હોટલ માલિક બનાવી ચૂક્યા હતા. ત્યારબાદની પેઢીમાં કલ્યાણજી પટેલ, ભાનુ વનમાળી અને દયા રતનજી જેવા નામ ઉભર્યા. જેમણે હજારો નવા પટેલોને આ ધંધાની સમજ આપી.
રંગભેદની સમસ્યા
1970 અને 80ના દાયકામાં ભારતીય હોટલ માલિકોએ જબરદસ્ત રંગભેદની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. અમેરિકી બેંક જ તેમને લોન આપવાની ના પાડી દેતા હતા. વીમા કંપનીઓ પણ પટેલો પોતાની હોટલોમાં પોતે જ આગ લગાવીને ક્લેમ લે છે એવા ખોટા આરોપો લગાવીને પોલીસી આપતી નહતી. હદ તો ત્યારે થઈ જ્યારે હાઈવે કિનારે ગોરા માલિોએ પણ પોતાની મોટેલોની બહાર બોર્ડ લગાવ્યા કે "American Owned and Operated" .
એટલે સંકેત સ્પષ્ટ હતો કે પાડોશની ભારતીય મોટેલ વિદેશી છે. પરંતુ પટેલો જરાય ડગ્યા નહીં. જ્યારે બેંકોએ દરવાજા બંધ કર્યા તો સમાજે એક બીજાને વગર વ્યાજે પૈસા આપ્યા. જ્યારે લેબર ન મળ્યો તો આખો પરિવાર કામે લાગતો. પતિ કાઉન્ટર સંભાળે. પત્ની ચાદર ધોવે અને બાળકો સ્કૂલેથી પાછા ફર્યા બાદ રૂમોની સફાઈ કરતા. તેમણે નુકસાનમાં જતી મોટેલોને નફા રળતી કરી. આગળ જઈને 1989માં માઈકલ લેવેનના સહયોગથી એશિયન અમેરિકન હોટલ ઓનર્સ એસોસિએશન (AAHOA) બન્યુ. જેણે વોશિંગ્ટન સુધી પોતાની તાકાતનો પરચો દેખાડ્યો.
દર્દનાક અંત
જે વ્યક્તિએ અનેક લોકોની જિંદગી સવારી તેમની પોતાની જિંદગી કેવી રહી? કાનજી મનછૂ દેસાઈનો અંત ખુબ જ દર્દનાક અને એકાંતભર્યો રહ્યો. 1937માં જ્યારે તેઓ કેલિફોર્નિયાના ખેતરોમાં કાગળો છૂપાવીને મજૂરી કરતા હતા ત્યારે ભારતમાં તેમની પત્નીનું મોત થયું. ગેરકાયદેસર વસવાટ કરતા હોવાના કારણે પતનીના અંતિમ સંસ્કારમાં જઈ શક્યા નહતા કે પોતાના 3 માસૂમ બાળકોને પણ અમેરિકા ન બોલાવી શક્યા. તેમણે ક્યારેય બીજા લગ્ન કર્યા નહીં. જો કે બાળકોના ઉછેર માટે પૈસા મોકલતા રહ્યા હતા.
જીવનના અંતિમ વર્ષોમાં એકાંત અને દારૂની લતે તેમના લીવર અને કિડનીની હાલત બગાડી. 1955ની આસપાસ અમેરિકી પ્રશાસને તેમને દેશમાંથી ડિપોર્ટ કર્યા. તેઓ લંડન ગયા જ્યાં તેમનો એક પુત્ર રહેતો હતો અને ત્યાં 1965માં તેમણે દમ તોડ્યો. જો કે પટેલ સમાજનો દબદબો અમેરિકામાં વધતો ગયો અને હવે તો સ્થિતિ એવી છે કે આજે પટેલ સમાજ પાસે ફક્ત હાઈવેની નાની મોટેલ નથી પરંતુ હોલિડે ઈન, હિલ્ટન અને મેરિયટ જેવી ફાઈવ સ્ટાર બ્રાન્ડ્સ અને લક્ઝરી રિસોર્ટ્સના માલિક પણ છે.
પ્રસિદ્ધ હોટલ ઈતિહાસકાર સ્ટનલી ટર્કેલે કાનજી મનછૂ દેસાઈના નામ કોનરાડ હિલ્ટન, જે વિલાર્ડ મેરિયેટ જેવા દિગ્ગજોની હરોળમાં રાખ્યા છે. કાનજી દેસાઈ ભલે બેબસ સ્થિતિમાં દુનિયા છોડી ગયા પરંતુ તેમણે મહેનત, ભાગીદારી અને જુસ્સાનું જે મોડલ ઊભું કર્યું તેણે અમેરિકાના વેપારના ઈતિહાસમાં એક ગુજરાતીની અમીટ છાપ છોડી.