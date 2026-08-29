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જે ગુજરાતીએ અમેરિકામાં લાખો ભારતીયોનું ભાગ્ય બદલી નાખ્યું, તેનું પોતાનું જીવન કેમ થયું બરબાદ?

ગુજરાતીઓ માત્ર ગુજરાતમાં કે ભારતમાં જ નહીં પરંતુ વિદેશમાં પણ મોટી નામના મેળવી ચૂક્યા છે. દુનિયાના કોઈ પણ ઠેકાણે તમને ગુજરાતી તો મળી જ રહેશે. આવા જ એક ગુજરાતી વિશે અહીં વાત કરીશું જેમણે લાખો ભારતીયોના ભાગ્ય પલટ્યા પરંતુ પોતે સાવ એકલતામાં દમ તોડ્યો. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 29, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 02:54 PM IST
જે ગુજરાતીએ અમેરિકામાં લાખો ભારતીયોનું ભાગ્ય બદલી નાખ્યું, તેનું પોતાનું જીવન કેમ થયું બરબાદ?

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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