/ત્રણ દાયકાના બદલાવની કહાની, કારગિલના પાઠે બદલ્યા યુદ્ધના સમીકરણો; બોર્ડર પાર કર્યા વગર જ ઓપરેશન સિંદૂરમાં દુશ્મનના એરફિલ્ડ-રડાર તબાહ

Kargil Vijay diwas 2026: 1999માં કારગિલ યુદ્ધ દરમિયાન ભારતીય સેનાનું નેતૃત્વ કરનાર પૂર્વ થલ સેના પ્રમુખ જનરલ વી.પી. મલિક (રિટાયર્ડ)એ કારગિલ વિજય દિવસની 27મી વર્ષગાંઠની પૂર્વ સંધ્યાએ અનેક મહત્ત્વપૂર્ણ દાવા કર્યા. તેમણે કહ્યું કે, કારગિલની ભીષણ લડાઈએ ભારતને ત્રણ સૌથી મોટા પાઠ શીખવ્યા - ઇન્ટેલિજન્સ અને દેખરેખને મજબૂત કરવી, રક્ષા ક્ષેત્રમાં આત્મનિર્ભરતા હાસિલ કરવી અને ત્રણેય સેનાઓ (જમીન, હવા, પાણી) વચ્ચે ઉત્તમ તાલમેલ બેસાડવો. જનરલ મલિકના જણાવ્યા અનુસાર, આ પાઠે જ છેલ્લા અઢી દાયકામાં ભારતની સૈન્ય તૈયારીની દિશા બદલી નાખી, જેનો પુરાવો હાલના સૈન્ય ઓપરેશનોમાં દુનિયાનો જોવા મળ્યો.
‘ઓપરેશન સિંદૂર’માં દુશ્મન પર સચોટ પ્રહાર
ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાને આપેલા ઇન્ટરવ્યુમાં જનરલ મલિકે 1999ના કારગિલ યુદ્ધ અને હાલની સૈન્ય કાર્યવાહીઓની સરખામણી કરતા કહ્યું કે, કારગિલના સમયે અમારે દરેક શિખર પર જઈને મુકાબલો કરવો પડ્યો હતો, પરંતુ ગયા વર્ષે ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન અમારે દુશ્મનની સીમામાં પ્રવેશવાની પણ જરૂર ન પડી. અમે આપણી જમીન પર રહીને જ પાકિસ્તાની એરફિલ્ડ્સ અને રડાર સ્ટેશનો પર એવા સચોટ હુમલા કર્યા, જેનાથી ત્યાં ભયંકર તબાહી મચી.
તેમણે કહ્યું કે, બ્રહ્મોસ (BrahMos), આકાશ (Akash) મિસાઈલ સિસ્ટમ અને S-400 જેવી સ્વદેશી અને અત્યાધુનિક સિસ્ટમોએ વાસ્તવિક યુદ્ધ પરિસ્થિતિઓમાં પોતાની જાતને સાબિત કરી છે. સાથે જ ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ (CDS) હેઠળ એકીકૃત કમાન બનવાથી ત્રણેય સેનાઓની પ્રહાર ક્ષમતા અનેકગણી વધી ગઈ છે.
‘બંદૂકના પાછળ ઊભેલો જવાન જ યુદ્ધ જીતાડે છે’
વધુમાં પૂર્વ સેના પ્રમુખે ભારપૂર્વક કહ્યું કે, માત્ર ટેક્નોલોજીથી યુદ્ધ જીતી શકાતું નથી. તેમણે કહ્યું કે, બંદૂક કરતાં હંમેશાં બંદૂકની પાછળ ઊભેલો જવાન વધુ મહત્ત્વપૂર્ણ હોય છે. અમારે તેમની ભલાઈ અને ઉત્સાહનું પૂરેપૂરું ધ્યાન રાખવું પડશે. 1999ની યાદો શેર કરતા તેમણે જણાવ્યું કે, દિલ્હીમાં ભલે ક્યારેક ચિંતા કે અનિશ્ચિતતાનું વાતાવરણ રહેતું હોય, પરંતુ જ્યારે પણ તેઓ મોરચા પર જવાનોની વચ્ચે જતા, ત્યારે તેમનો મનોબળ જોઈને તેમનો પોતાનો ઉત્સાહ બમણો થઈ જતો હતો. એક પણ જવાનએ ક્યારેય એમ કહ્યું નથી કે કામ મુશ્કેલ છે.
ભગવદ્ગીતાથી પ્રેરણા
કારગિલ પછી રચાયેલી કારગિલ રિવ્યુ કમિટીની ભલામણોનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે કહ્યું કે, સીડીએસ (CDS) પદની રચના અને સિવિલ-મિલિટરી સમન્વય એ જ સુધાર પ્રક્રિયાનો એક ભાગ હતો. તેમણે કહ્યું કે, વિજયનો શ્રેય માત્ર રણનીતિકારોને નહીં, પરંતુ દુર્ગમ શિખરો પર લડનારા યુવા અધિકારીઓ, જવાનો અને બેકએન્ડ સપોર્ટ આપતી એકમોને જાય છે. યુદ્ધમાં સેનાના તમામ અંગો એક ‘ઓર્કેસ્ટ્રા’ની જેમ સમન્વયમાં કામ કરે છે.
સક્ષાત્કારના અંતમાં ભગવદ્ગીતાનો ઉલ્લેખ કરતા જનરલ મલિકે કહ્યું કે, કોઈપણ યોજનાની અસલી પરીક્ષા તેના અમલીકરણમાં હોય છે. જેવું કે ગીતામાં કહેવામાં આવ્યું છે- જ્ઞાનથી શ્રેષ્ઠ કર્મ છે.