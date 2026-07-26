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ત્રણ દાયકાના બદલાવની કહાની, કારગિલના પાઠે બદલ્યા યુદ્ધના સમીકરણો; બોર્ડર પાર કર્યા વગર જ ઓપરેશન સિંદૂરમાં દુશ્મનના એરફિલ્ડ-રડાર તબાહ

Gen VP Malik Interview Kargil Vijay Diwas: 1999ના કારગિલ યુદ્ધની 27મી વર્ષગાંઠ પર પૂર્વ થલ સેના પ્રમુખ જનરલ વી.પી. મલિક (રિટાયર્ડ)એ ભારતીય સૈન્ય ક્ષમતાઓના બદલાવ પર મોટું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, કારગિલ દરમિયાન હથિયારોની અછત અને ઇન્ટેલિજન્સ ગેપથી જે પાઠ મળ્યા, તેણે જ ભારતને આત્મનિર્ભર બનાવ્યું. આ તૈયારીનું જ પરિણામ રહ્યું કે, 'ઓપરેશન સિંદૂર' દરમિયાન ભારતીય સેનાએ સરહદ પાર કર્યા વગર દુશ્મનના એરફિલ્ડ્સ અને રડાર સ્ટેશનોને તબાહ કરી દીધા.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 26, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 05:29 PM IST
ત્રણ દાયકાના બદલાવની કહાની, કારગિલના પાઠે બદલ્યા યુદ્ધના સમીકરણો; બોર્ડર પાર કર્યા વગર જ ઓપરેશન સિંદૂરમાં દુશ્મનના એરફિલ્ડ-રડાર તબાહ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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