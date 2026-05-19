'સમગ્ર દેશના રસ્તાઓ પરથી રખડતા કૂતરાઓને હટાવવામાં આવશે', સુપ્રીમ કોર્ટનો મોટો નિર્ણય

Supreme Court Stray Dogs: સુપ્રીમ કોર્ટે દેશભરના ડૉગ લવર્સને આજે મંગળવારે મોટો ઝટકો આપ્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટે રખડતા કૂતરાઓ સાથે જોડાયેલા મામલામાં દાખલ કરવામાં આવેલી તમામ અરજીઓ ફગાવી દેતા કહ્યું કે, વર્ષ 2025માં આપવામાં આવેલો આદેશ લાગુ રહેશે. રખડતા કૂતરાઓને રસ્તા પરથી હટાવવાનો આદેશ બદલવામાં આવશે નહીં. અરજીઓમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે જાહેર સ્થળો અને રસ્તાઓ પરથી પકડાયેલા કૂતરાઓનું નસબંધી કરીને તેમને પાછા છોડી દેવામાં આવે, પરંતુ સુપ્રીમ કોર્ટે આ અપીલ સ્વીકારી નથી.
કોર્ટે કડક ટિપ્પણી કરી
સુપ્રીમ કોર્ટે રખડતા કૂતરાઓને બીજી જગ્યાએ ખસેડવા અને તેમની નસબંધી સાથે જોડાયેલા, 7 નવેમ્બર 2025ના પોતાના આદેશમાં ફેરફાર કરવા અથવા તેને પાછો ખેંચવાની તમામ અરજીઓને ફગાવી દીધી છે. કોર્ટે રખડતા પશુઓને લઈને 'એનિમલ વેલફેર બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા' દ્વારા જારી કરાયેલ સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેટિંગ પ્રોસિજર્સ (SOP)ની માન્યતાને પડકારતી તમામ અરજીઓ ફગાવી દીધી છે. અદાલતે કડક ટિપ્પણી કરતા કહ્યું કે, રખડતા કૂતરાઓની વધતી વસ્તીને પહોંચી વળવા માટે જરૂરી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બનાવવાના સંદર્ભમાં રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો તરફથી સતત પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા નથી.
અદાલતે પોતાનો ચુકાદો આપતાં કહ્યું કે, "અમે દેશના વિવિધ ભાગોમાંથી આવી રહેલા એ અહેવાલો તરફ આંખ આડા કાન ન કરી શકીએ, જેમાં બાળકો અને વૃદ્ધો પર હુમલા થયા છે." અદાલતે ઉમેર્યું કે સામાન્ય નાગરિકો જાહેર સ્થળોએ અસુરક્ષિત બની ગયા છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસીઓ પણ આવી ઘટનાઓનો ભોગ બન્યા છે.
આ બેંચે સંભળાવ્યો ચુકાદો
તમને જણાવી દઈએ કે જસ્ટિસ વિક્રમ નાથ, જસ્ટિસ સંદીપ મહેતા અને જસ્ટિસ એન.વી. અંજારિયાની બેંચે આ મામલાની સુનાવણી કરી હતી. ઘણી અરજીઓ પર વિગતવાર સુનાવણી કર્યા બાદ, બેંચે 29 જાન્યુઆરીએ પોતાનો ચુકાદો અનામત રાખ્યો હતો.