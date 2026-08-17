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ઝારખંડમાં વિદ્યાર્થીઓનું આંદોલન લાવ્યું રંગ, CM હેમંત સોરેને JSSC-CGL પરીક્ષા કરી રદ

JPSC JSSC Protest: ઝારખંડમાં JPSC-JSSC ભરતી પરીક્ષાઓને લઈને ચાલી રહેલ ઉમેદવારોના આંદોલન વચ્ચે મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેને સોમવારે મોટો નિર્ણય લીધો છે. ઝારખંડના મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેન દ્વારા JSSC-CGL પરીક્ષા રદ કરી દેવામાં આવી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 17, 2026, 10:44 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 10:44 PM IST
ઝારખંડમાં વિદ્યાર્થીઓનું આંદોલન લાવ્યું રંગ, CM હેમંત સોરેને JSSC-CGL પરીક્ષા કરી રદ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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