/ઝારખંડમાં વિદ્યાર્થીઓનું આંદોલન લાવ્યું રંગ, CM હેમંત સોરેને JSSC-CGL પરીક્ષા કરી રદ

JPSC JSSC Protest: ઝારખંડમાં ભરતી પરીક્ષાઓને લઈને ચાલી રહેલ વિદ્યાર્થીઓના આંદોલન વચ્ચે મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેને સોમવારે JSSC-CGL પરીક્ષા રદ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું કે, TDPL સાથે જોડાયેલી તમામ બાબતોને રદ કરવામાં આવશે. આમાં TDPL તરફથી આયોજિત પરીક્ષાઓ, જાહેર કરવામાં આવેલા પરિણામો, પસંદ થયેલા ઉમેદવારો અને તેની સાથે જોડાયેલી અન્ય ગતિવિધિઓ પણ સામેલ છે.
પેપર રદ થવા પર શું બોલ્યા CM સોરેન
CM હેમંત સોરેને મીડિયાકર્મીઓ સાથે વાતચીત દરમિયાન કહ્યું કે, "આજે આ વિષયને ખતમ કરવા માટે અમે લોકોએ કેબિનેટની વિશેષ બેઠક બોલાવી. તેમાં તે તમામ બાબતોનો ઉકેલ લાવતા અમે લોકોએ નિર્ણય લીધો છે કે, TDPL દ્વારા લેવાયેલી પરીક્ષાઓ, તેના દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલું પરિણામ અને તેના દ્વારા જે પણ ઉમેદવારો પસંદ કરવામાં આવ્યા છે કે અન્ય ગતિવિધિઓને કેન્સલ કરવામાં આવે છે." તેનો સીધો પ્રભાવ JSSC-CGL સહિત TDPL દ્વારા આયોજિત અન્ય ભરતી પરીક્ષાઓ પર પડશે.
સિનિયર IASની દેખરેખ હેઠળ બનશે સમિતિ
ઝારખંડ સરકારે ભરતી પરીક્ષાઓમાં સુધારા માટે મોટું પગલું ભરતા વરિષ્ઠ IAS અધિકારી અમિતાભ કુશલની અધ્યક્ષતામાં પરીક્ષા સુધારણા સમિતિ રચવા કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેને કહ્યું કે, આ સમિતિ પરીક્ષા સિસ્ટમની ગેરરીતિની સમીક્ષા કરશે અને ભરતી પ્રક્રિયાને વધુ પારદર્શક, નિષ્પક્ષ અને વિશ્વસનીય બનાવવા માટે સૂચનો આપશે.
JSSC અને JSSC-CGL પરીક્ષા થશે રદ
આની સાથે જ રાજ્ય મંત્રીમંડળે 2014થી આઉટસોર્સ એજન્સી TSR Data Processing Pvt Ltd (TSR/TDPL) તરફથી આયોજિત તમામ પરીક્ષાઓને રદ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. કેબિનેટે ઝારખંડ કર્મચારી પસંદગી કમિશન (JSSC)ની સંયુક્ત સ્નાતક સ્તરીય પરીક્ષા (JSSC-CGL)ને પણ રદ કરી દીધી છે. સરકારનું કહેવું છે કે, ભરતી પરીક્ષાઓમાં સામે આવેલી અનિયમિતતાઓને જોતા આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
#WATCH | Ranchi: Jharkhand CM Hemant Soren says, "Addressing all aspects of the issue, we have decided to cancel everything associated with TDPL—including the examinations conducted, the results published, the candidates selected or who participated, and all other activities… pic.twitter.com/ZVeZ1j8j61
— ANI (@ANI) August 17, 2026
16 દિવસથી ભૂખ હડતાલ પર બેઠેલા દેવેન્દ્ર મહતોએ શું કહ્યું
બીજી તરફ પરીક્ષા રદ થયાના સમાચાર મળતા જ જયપાલ મુંડા સ્ટેડિયમમાં ધરણા પર બેઠેલા આંદોલનકારી વિદ્યાર્થીઓમાં ખુશીની લહેર જોવા મળી રહી છે. જોર-જોરથી નારા લગાવવામાં આવ્યા અને આ નિર્ણયની ચર્ચાઓ તેજ થઈ ગઈ. પરીક્ષા રદ થયા પછી 16 દિવસથી ભૂખ હડતાલ કરી રહેલા દેવેન્દ્ર નાથ મહતોએ કહ્યું કે, હું ઉપવાસ તોડીશ. પરંતુ સંઘર્ષ ચાલુ રહેશે.
વિદ્યાર્થીઓ લાંબા સમયથી JPSC અને JSSCની ભરતી પરીક્ષાઓમાં કથિત અનિયમિતતાઓની તપાસ અને દોષિતો સામે કાર્યવાહીની માંગ કરી રહ્યા છે. આંદોલન વચ્ચે સોમવારે સરકાર અને વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે વાતચીતના દોર પછી ઘણી માંગણીઓ પર સહમતિ બની.