આ છે ભારતની 22 નકલી યુનિવર્સિટી, UGC એ જાહેર કર્યુ લિસ્ટ, એડમિશન ન લેતા
Fake Universities in India : યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ્સ કમિશન (UGC) એ ભારતની 22 યુનિવર્સિટીઓને નકલી જાહેર કરી છે. કમિશને એક માન્યતા ન ધરાવતી સંસ્થા દ્વારા કાયદેસર એન્જિનિયરિંગ કોલેજ હોવાનો ખોટો દાવો કરવા અંગે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. એ નોંધનીય છે કે દિલ્હીમાં આવી સંસ્થાઓની સંખ્યા સૌથી વધુ છે
Fake Universities State-wise List In India : ભારતમાં 22 યુનિવર્સિટીઓ પકડાઈ છે. જેમાંથી મોટાભાગની સંસ્થાઓ દિલ્હીમાં આવેલી છે. યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ્સ કમિશન (UGC) એ ફરી એકવાર એક અમાન્ય સંસ્થા વિશે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે જે ખોટી રીતે પોતાને કાયદેસર એન્જિનિયરિંગ કોલેજ તરીકે રજૂ કરે છે.
UGC એ 22 નકલી યુનિવર્સિટીઓની યાદી જાહેર કરી
UGC એ 22 સંસ્થાઓની યાદી જારી કરી છે, જેમાં વિદ્યાર્થીઓને ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે તેઓ માન્ય યુનિવર્સિટીઓના આડમાં પ્રવેશ આપે છે. જો કે, આ સંસ્થાઓ UGC ના નિયમોની બહાર આવે છે, જેના કારણે તેમની પાસેથી મેળવેલી ડિગ્રીઓ અમાન્ય બને છે. જો તમે ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે તૈયારી કરી રહ્યા છો અથવા તમારી નજીકની કોઈ વ્યક્તિ 12મા ધોરણ પછી કોલેજમાં જઈ રહી છે, તો UGC વેબસાઇટ પર નકલી યુનિવર્સિટીઓની રાજ્યવાર યાદી તપાસવાનું ભૂલશો નહીં.
દિલ્હીમાં સૌથી વધુ નકલી યુનિવર્સિટીઓ છે
યુજીસીની રાજ્યવાર નકલી સંસ્થાઓની યાદીમાં, દિલ્હીમાં સૌથી વધુ નકલી સંસ્થાઓ છે, જેમાં 10 છે. આ પછી ઉત્તર પ્રદેશમાં 4, આંધ્ર પ્રદેશ, કેરળ અને પશ્ચિમ બંગાળમાં બે-બે અને મહારાષ્ટ્ર અને પુડુચેરીમાં એક-એક નકલી સંસ્થાઓ છે. યુનિવર્સિટીઓના નામ નીચે આપેલી યાદીમાં રાજ્યવાર મળી શકે છે:
રાજ્ય પ્રમાણે નકલી યુનિવર્સિટીઓની યાદી અહીં જુઓ:
1. આંધ્ર પ્રદેશ: ક્રાઇસ્ટ ન્યૂ ટેસ્ટામેન્ટ ડીમ્ડ યુનિવર્સિટી, #32-32-2003, 7મી લેન, કાકુમનુવારીથોટો, ગુંટુર, આંધ્ર પ્રદેશ-522002 અને ક્રાઇસ્ટ ન્યૂ ટેસ્ટામેન્ટ ડીમ્ડ યુનિવર્સિટીનું બીજું સરનામું, ફિટ નં. 301, ગ્રેસ વિલા એપાર્ટમેન્ટ્સ, 7/5, શ્રીનગર, ગુંટુર, આંધ્ર પ્રદેશ-522002
2. આંધ્ર પ્રદેશ: બાઇબલ ઓપન યુનિવર્સિટી ઓફ ઇન્ડિયા, હાઉસ નં. 49-35-26, એનજીઓ કોલોની, વિશાખાપટ્ટનમ, આંધ્ર પ્રદેશ-530016
3. દિલ્હી: ઓલ ઇન્ડિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ પબ્લિક એન્ડ ફિઝિકલ હેલ્થ સાયન્સિસ (AIIPHS) સ્ટેટ ગવર્નમેન્ટ યુનિવર્સિટી, ઓફિસ નં. 608-609, પહેલો માળ, સંત કૃપાલ સિંહ પબ્લિક ટ્રસ્ટ બિલ્ડિંગ, BDO ઓફિસ પાસે, અલીપુર, દિલ્હી-110036
4. દિલ્હી: કોમર્શિયલ યુનિવર્સિટી લિમિટેડ, દરિયાગંજ દિલ્હી.
5. દિલ્હી: યુનાઇટેડ નેશન્સ યુનિવર્સિટી, દિલ્હી
6. દિલ્હી: પ્રોફેશનલ યુનિવર્સિટી, દિલ્હી
7. દિલ્હી: ADR-ફોકસ્ડ જ્યુડિશિયલ યુનિવર્સિટી, ADR હાઉસ, 8J, ગોપાલ ટાવર, 25 રાજેન્દ્ર પ્લેસ, નવી દિલ્હી - 110008
8. દિલ્હી: ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્સ એન્ડ એન્જિનિયરિંગ, નવી દિલ્હી
9. દિલ્હી: વિશ્વકર્મા સ્વ-રોજગાર ઓપન યુનિવર્સિટી, રોજગાર સેવા સદન, 672, સંજય એન્ક્લેવ, ઓપ. જીટીકે ડેપો, દિલ્હી-110033
10. દિલ્હી: અધ્યાત્મિક વિશ્વવિદ્યાલય (અધ્યાત્મિક વિશ્વવિદ્યાલય), 351-352, તબક્કો-1, બ્લોક-એ, વિજય વિહાર, રિથાલા, રોહિણી, દિલ્હી-110085
11. દિલ્હી: વર્લ્ડ પીસ ઓફ યુનાઇટેડ નેશન્સ યુનિવર્સિટી (WPUNU), નંબર 201, 2જી માળ, બેસ્ટ બિઝનેસ પાર્ક, નેતાજી સુભાષ પ્લેસ, પિતામપુરા, નવી દિલ્હી-110034
12. દિલ્હી: ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ એન્ડ એન્જિનિયરિંગ, 1810/4, પહેલો માળ, કોટલા મુબારકપુર
13. કેરળ: ઈન્ટરનેશનલ ઈસ્લામિક યુનિવર્સિટી ઓફ પ્રોફેટિક મેડિસિન (IIUPM), કુન્નમંગલમ, કોઝિકોડ, કેરળ-673571
14. કેરળ: સેન્ટ જોન્સ યુનિવર્સિટી, કિશાનટ્ટમ, કેરળ
15. મહારાષ્ટ્ર: રાજા અરેબિક યુનિવર્સિટી, નાગપુર, મહારાષ્ટ્ર
16. પુડુચેરી: શ્રી બોધિ એકેડેમી ઓફ હાયર એજ્યુકેશન, નંબર 186, થિલાસપેટ, વઝુથવુર રોડ પુડુચેરી-605009
17. ઉત્તર પ્રદેશ: ગાંધી હિન્દી વિદ્યાપીઠ, પ્રયાગ, અલ્હાબાદ, ઉત્તર પ્રદેશ
18. ઉત્તર પ્રદેશ: નેતાજી સુભાષ ચંદ્ર બોઝ યુનિવર્સિટી (ઓપન યુનિવર્સિટી), અચલતાલ, અલીગઢ, ઉત્તર પ્રદેશ
19. ઉત્તર પ્રદેશ: ભારતીય શિક્ષા પરિષદ, ભારત ભવન, મટિયારી ચિન્હાટ, ફૈઝાબાદ રોડ, લખનૌ, ઉત્તર પ્રદેશ - 227 105
20. ઉત્તર પ્રદેશ: મહામાયા ટેકનિકલ યુનિવર્સિટી, PO - મહર્ષિ નગર, જિલ્લો. જીબી નગર, સામે. સેક્ટર 110, સેક્ટર 110, નોઈડા - 201304
21. પશ્ચિમ બંગાળ: ભારતીય વૈકલ્પિક દવા સંસ્થા, કોલકાતા.
૨૨. પશ્ચિમ બંગાળ: વૈકલ્પિક દવા અને સંશોધન સંસ્થા, ૮-એ, ડાયમંડ હાર્બર રોડ, બિલ્ડટેક ઇન, બીજો માળ, ઠાકુરપુરકુર, કોલકાતા - ૭૦૦૦૬૩
યુજીસીએ એક નોટિસ જારી કરીને વિદ્યાર્થીઓને યુજીસી અધિનિયમ, ૧૯૫૬ ની કલમ ૨૨ નું ઉલ્લંઘન કરીને અમાન્ય ડિગ્રી પ્રોગ્રામ્સ ઓફર કરવા બદલ કોટલા મુબારકપુર, દિલ્હી સ્થિત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ એન્ડ એન્જિનિયરિંગમાં નોંધણી ન કરાવવા ચેતવણી આપી હતી. નિયમનકારે સ્પષ્ટ કર્યું કે સંસ્થા કોઈપણ કેન્દ્રીય કે રાજ્ય કાયદા હેઠળ સ્થાપિત થઈ નથી, કે તેને કલમ ૨(એફ) અથવા ૩ હેઠળ માન્યતા આપવામાં આવી નથી, જેના કારણે તેની બધી ડિગ્રીઓ શૈક્ષણિક અથવા વ્યાવસાયિક હેતુઓ માટે અમાન્ય બની ગઈ છે.
આ નોટિસ યુજીસી દ્વારા લાંબા સમયથી ચાલતી સમસ્યાને કાબુમાં લેવાનો પ્રયાસ છે: તેની પોતાની યુનિવર્સિટીઓનું સંચાલન, જે વિદ્યાર્થીઓનું શોષણ કરે છે જેઓ સંસ્થાની અધિકૃતતા કેવી રીતે ચકાસવી તે જાણતા નથી. વારંવાર કાર્યવાહી કરવા છતાં, નકલી ડિગ્રીઓનું નેટવર્ક ઊંડે સુધી જડાયેલું છે.
યુજીસીએ માન્ય યુનિવર્સિટીઓની યાદી અને નકલી સંસ્થાઓની યાદી બંને જાહેરમાં ઉપલબ્ધ કરાવી છે. તેમ છતાં, ઘણા વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ હજુ પણ સત્તાવાર પોર્ટલની ચકાસણી કરવાને બદલે બ્રોશર, જાહેરાતો અથવા મૌખિક વાતચીત પર આધાર રાખે છે. આનાથી વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય જોખમમાં મુકાઈ શકે છે અને આ છેતરપિંડી પાછળના લોકોના ઈરાદા મજબૂત થઈ શકે છે.
