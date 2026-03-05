ભારતીય વાયુસેનાનું SU-30MKI ફાઈટર જેટ રડારથી ગાયબ થઈ ગયું
એકબાજુ ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે ભારે તણાવ છે જેના કારણે સમગ્ર મીડલ ઈસ્ટમાં સંકટના વાદળો છવાયેલા છે. ત્યાં ભારતમાં પણ એક ચિંતાજનક સમાચાર આવ્યા છે. અસમમાં એક સુખોઈ વિમાન ઉડાણ ભર્યા બાદ રડારથી ગાયબ થઈ ગયું છે.
ભારતીય વાયુસેના (IAF)નું એક સુખોઈ 30 MKI ફાઈટર વિમાનનો અસમમાં રડાર સાથે સંપર્ક તૂટી ગયો છે. સ્થિતિની ભાળ મેળવવા માટે ભારતીય વાયુસેનાની એક ટીમ મોકલવામાં આવી છે. ગુવાહાટીમાં ડિફેન્સ પબ્લિક રિલેશન ઓફિસર (PRO) લેફ્ટેનન્ટ કર્નલ મહેન્દ્ર રાવતે કન્ફર્મ કરતા કહ્યું કે ઘટના વિસે વધુ જાણકારી મેળવવાની કોશિશ થઈ રહી છે.
ભારતીય વાયુસેનાએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર પોસ્ટ શેર કરીને કહ્યું કે અસમના જોરહાટથી ઉડાણ ભરનારું એક સુખોઈ-30 MKI વિમાન ગુમ છે. વિમાનનો છેલ્લે સંપર્ક સાંજે 7.42 કલાકે થયો હતો. અત્રે જણાવવાનું કે સુખોઈ-30 MKI વિમાનની ભારતીય વાયુસેનાના શક્તિશાળી અને ભરોસાપાત્ર મલ્ટી રોલ ફાઈટર જેટમાં ગણતરી થાય છે. તે રશિયાના સુખોઈ ડિઝાઈન બ્યુરોએ વિક્સાવ્યું છે. ભારતીય વાયુસેના આ ફાઈટર જેટની ખાસ કરીને કસ્ટમાઈઝ આવૃત્તિનો ઉપયોગ કરે છે. જેમાં MKIનો અર્થ છે મોર્ડનાઈઝ્ડ, કોમર્શિયલ, અને ઈન્ડિયન. આ વિમાન હવામાંથી હવામાં, હવામાંથી જમીન પર અને સમુદ્રી ટાર્ગેટ ભેદવામાં સક્ષમ છે.
પ્રાથમિક રિપોર્ટ્સ મુજબ એરક્રાફ્ટ કાર્બી આંગલોંગ જિલ્લાના પહાડી વિસ્તારની ઉપર ઉડી રહ્યું હતું. અચાનક ત્યારે જ ગ્રાઉન્ડ કંટ્રોલથી તેનો સંપર્ક તૂટ્યો. એરફોર્સની સર્ચ અને રેસ્ક્યૂ ટીમોની સાથે સાથે લોકલ એડમિનિસ્ટ્રેશન અને બીજી સિક્યુરિટી એજન્સીઓના લોકોને એરક્રાફ્ટની ભાળ મેળવવા અને ઘટનાની યોગ્ય સ્થિતિને વેરિફાય કરવા માટે કામે લગાવવામાં આવી છે.
2019માં ક્રેશ થયું હતું સુખોઈ
અત્રે જણાવવાનું કે સુખોઈ-30MKI એરક્રાફ્ટ સંલગ્ન અગાઉ પણ દુર્ઘટનાઓ સામે આવી હતી. ઓગસ્ટ 2019માં એક IAF સુખોઈ-30MKI એક રૂટિન ટ્રેનિંગ મિશન દરમિયાન અસમમાં તેજપુરની પાસે એક ધાનના ખેતરમાં ક્રેશ થયું હતું. બંને પાયલોટ જોકે સુરક્ષિત નીકળવામાં સફળ રહ્યા હતા.
આ ઉપરાંત 2015માં પણ વિમાન ક્રેશ થયું હતું. ત્યારે એક સુખોઈ-30MKI એરક્રાફ્ટ ટેક ઓફની તરત બાદ તેજપુર એરફોર્સ બેસથી લગભગ 36 કિમી દક્ષિણમાં ક્રેશ થયું હતું. તેમાં પણ વિમાન ક્રેશ થતા પહેલા બંને પાયલોટ્સ સુરક્ષિત બહાર નીકળવામાં સફળ રહ્યા હતા.
