/Success Story: નસીબ એવું પલટાયું કે, 10 હજારના પગાર સાથે શરૂઆત કરનાર 150 કરોડના ટર્નઓવરવાળી કંપનીના માલિક બન્યો

Amit Nigam Success Story : ભોપાલ રહેનારા અમિત નિગમના પારિવારિક દબાણને બાજુ પર મૂકીને પોતાની એક અલગ ઓળખ બનાવી છે. તેઓએ માત્ર 10,0000 રૂપિયાના પગારથી પોતાના કરિયરની શરૂઆત કરી હતી. આજે તેઓ 150 કરોડ રૂપિયાના ટર્નઓવરવાળી કંપનીના માલિક છે, શું છે અમિત નિગમનો બિઝનેસ.
અમિત નિગમ ભોપાલના રહેવાસી છે. તેઓ એક એવા પરિવારથી સંબંધ ધરાવે છે, જેમાં નોકરશાહી અને જજની ભરમાર છે. તેમના પર પણ સરકારી સેવામાં જવાનું પારિવારિક દબાણ હતું. પરંતું તેઓએ પરિવારની ઈચ્છાને ન માનીને મેનેજમેન્ટનો રસ્તો અપનાવ્યો. તેઓએ માત્ર 10000 રૂપિયાના પગારથી કરિયરની શરૂઆત કરી હતી. કોર્પોરેટ જગતમાં તેઓએ લાંબો સમય કાઢ્યો. આ દરમિયાન તેમને એરટેલના સુનીલ ભારતી જેવા દિગ્ગજોની સાથે કામ કરવાનો પણ મોકો મળ્યો. વર્ષ 2017 માં તેઓએ પોતાના સ્ટાર્ટઅપનો પાયો નાંખ્યો. તેનું નામ ફિનડીબેંકિટ (FindiBANKIT) રાખ્યું. જેનો હેતુ સમાજના વંચિત વર્ગ સુધી ફાઈનાન્સની સેવાઓ પહોંચાડવાનો હતો. આજે આ સ્ટાર્ટઅપ 150 કરોડના ટર્નઓવરવાળી ડિજીટલ પેમેન્ટની મોટી કંપની બની ચૂકી છે. આવો જાણીએ તેમની સક્સેસ વિશે
પરિવારથી અલગ જઈને રસ્તો કંડાર્યો
મધ્ય પ્રદેશના ભોપાલથી સંબંધ ધરાવતા અમિત નિગમનો જન્મ એક પ્રતિષ્ઠિત પરિવારમાં થયો હતો. જ્યા સકારી નોકરી, જજ અને વકીલોની પારિવારિક પરંપરા હતી. તેમના પિતા ઈલાહાબાદ હાઈકોર્ટના વરિષ્ઠ વકીલ હતા. તેના કારણ અમિત પર પણ સિવિલ સર્વિસિસ કે ન્યાયિક સેવામાં જવાનું પારિવારિક દબાણ હતું. પરંતુ સરકારી સેવામાં જવાને બદલે તેઓએ બિઝનેસ મેનેજમેન્ટનો રસ્તો અપનાવ્યો. તેઓએ ઈલાહાબાદ યુનિવર્સિટીમાંથી ઈકોનોમિક્સમાં ગ્રેજ્યુએશન કર્યા બાદ આઈઆઈપીએમ, નોઈડાથી માર્કેટિંગમાં પીજીડીએમની ડિગ્રી હાંસિલ કરી. બાદમાં કોર્પોરેટ જગતમાં ડગ માંડ્યો.
10000 ની સેલેરીથી કરિયરની શરૂઆત કરી
અમિત નિગમે પોતાના કરિયરની શરૂઆત 1993 દિલ્હીમાં ઈન્ડિયન રેયાન લિમિટેડમાં મેનેજમેન્ટ ટ્રેની સાથે કરી હતી. કંપનીમાં તેમનો શરૂઆતનો પગાર માત્ર 10000 રૂપિયા મહિના હતો. તેના બાદ તેઓએ એસ્કોટેલ મોબાઈલ કમ્યુનિકેશન અને ઉષા જેવી કંપનીઓમાં મહત્વપૂર્ણ પદ પર કામ કર્યું. તેમના કરિયરના સૌથી મોટો ટર્નિંગ પોઈન્ટ ત્યારે આવ્યો જ્યારે તેઓ ટેલિકોમ દિગ્ગજ એરટેલ સાથે જોડાયા. તેઓએ આઠ વર્ષ કામ કર્યું, અને માર્કેટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટમાં નેતૃત્વ કર્યું. તેઓએ કંપનીના ફાઉન્ડર સુનીલ ભારતી મિત્તલ સાથે નજીક રહીને કામ કર્યું, તેમની પાસેથી કોર્પોરેટના નિયમો શીખ્યા.
આ રીતે શરૂ કર્યો પોતાનો બિઝનેસ
લાંબા કોર્પોરેટ અનુભવ બાદ અમિત નિગમે પોતાના આંત્રપ્રિન્યોર બનવાનો રસ્તો અપનાવ્યો. વર્ષ 2011 માં તેઓએ દિલ્હી પરત ફરીને સ્પાઈસ મની નામની ફિનટેક કંપનીની સ્થાપના કરી. આ બાદ તેઓ દેશના દૂરના વિસ્તારોમા બેકિંગ સેવાઓમાં રહેલી અછતને દૂર કરવાના હેતુથી પોતાની ડિજીટલ પેમેન્ટ કંપની FindiBANKIT ની શરૂઆત કરી. અમિતે માત્ર 10 લાખ રૂપિયાના સ્ટાર્ટઅપ સાથે આ ઈન્વેસ્ટમેન્ટની શરૂઆત કરી હતી. જેનો મુખ્ય ટાર્ગેટ સમાજના વંચિત અને પછાત લોકો સુધી ફાઈનાન્સની સેવા પહોંચાડવાનો હતો.
હવે 150 કરોડનું ટર્નઓવર થયું
અમિત નિગમની બિઝનેસ સ્ટ્રેટેજી સટીક સાબિત થઈ. જેના કારણે કંપનીએ એ લોકોને બેકિંગ અને ફાઈનાન્સની સેવાઓ સાથે જોડ્યા, જેઓ કોઈ કારણોસર બેંક સુધી પહોંચી શક્તા ન હતા. માત્ર પાંચ વર્ષોમાં આ સ્ટાર્ટઅપે બિઝનેસ અને રેવન્યુના તમામ રેકોર્ડ તોડી નાંખ્યા. 10 લાખની રકમથી શરૂ થયેલો આ બિઝનેસ હવે 150 કરોડના ટર્નઓવર પર પહોંચી ગયો છે. જે સાબિત કરે છે કે, વિચારથી હટીને કંઈક અલગ કરો તો અને અનુભવનો યોગ્ય ઉપયોગ કરો તો સપનાને હકીકતમાં સાકાર કરી શકશો.