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Success Story : ક્યારેય એક કપ ચા ખરીદવાના ફાંફાં હતા, હાઈડ્રેટેડ શાકભાજીના આઈડિયાથી બનાવ્યો કરોડોનો કારોબાર

Success Story of Shashi Bhushan : રાંચીના રહેવાસી શશી ભૂષણે કારોબારની દુનિયામાં અલગ ઓળખ બનાવી છે. એક સમય હતો જ્યારે તેમની પાસે એક કપ ચા ખરીદવાના પણ રૂપિયા ન હતા. આજે તેઓ કરોડોની કંપનીના માલિક છે. એક કપ ચાથી શરૂ કરીને શશી ભૂષણ કેવી રીતે આ મુકામ પર પહોંચ્યા જાણો 

Written ByDipti Savant
Published: Jun 05, 2026, 10:17 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 10:17 AM IST
Success Story : ક્યારેય એક કપ ચા ખરીદવાના ફાંફાં હતા, હાઈડ્રેટેડ શાકભાજીના આઈડિયાથી બનાવ્યો કરોડોનો કારોબાર

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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