/Success Story : ક્યારેય એક કપ ચા ખરીદવાના ફાંફાં હતા, હાઈડ્રેટેડ શાકભાજીના આઈડિયાથી બનાવ્યો કરોડોનો કારોબાર

Shashi Bhushan Success Story : શશી ભૂષણ રાંચના રહેવાસી છે. તેઓએ પોતાના ઉદ્યમી સાહસને કારણે નવી મિસાલ બનાવી છે. ક્યારેક તેઓ એક કપ ચા ખરીદવા માટે પણ સોવાર વિચાર કરતા હતા. આજે તેઓ કરોડોના એક્સપોર્ટ કંપનીના માલિક છે. તેનું નામ યેલોન એક્સપોર્ટ લિમિટેડ છે. આ કંપનીના માધ્યમથી શશી ભૂષણે ગ્લોબલ એક્સપોર્ટ માર્કેટમાં પોતાની ખાસ જગ્યા બનાવી. આ કંપની મસાલા અને હાઈડ્રેટેડ શાકભાજીઓના એક્સપોર્ટમાં માહેર છે. જેનો પાયો એક નાનકડા આઈડિયાથી નંખાયો હતો. શશી ભૂષણની આ સફળતા બીજા માટે ઉદાહરણરૂપ છે.
શશી ભૂષણે આઈએસએ રાંચીના હોટલ મેનેજમેન્ટમાંથી ગ્રેજ્યુએશન કર્યું. તેમના માટે થાઈલેન્ડના એક કોર્સ વિઝીટ દરમિયાન આંતરરાષ્ટ્રય માર્કેટમાં શરૂઆતનો પરિચય મહત્વનો સાબિત થયો. તેના બાદ થાઈલેન્ડ અને મલેશિયા જેવા દેશોની મુસાફરીમાં તેઓને માર્કેટની જરૂરિયાતને સમજવાનો મોકો મળ્યો.
એક નાનકડો આઈડિયા કામ કરી ગયો
શશીએ જોયું કે, અહી મસાલાના ઉંચા ભાવ વસૂલાય છે. તેમજ તેમાં કોઈ વેલ્યૂ એડિશન પણ હોતુ નથી. ન તો તે યોગ્ય રીતે ખરીદાય છે. તેની ડિમાન્ડ જોતા તેઓએ લાઈસન્સ લેવાનુ અને તેનો એક્સપોર્ટ કરવાનો વિચાર કર્યો. માર્કેટમાં ઉતરવાનો તેમનો આ નાનકડો આઈડિયા હીટ થઈ ગયો.
આજે શશી ભૂષણની કંપની 25 થી 30 પ્રકારના હાઈડ્રટેડ શાકભાજી વેચે છે. આ એવી પ્રોડક્ છે, જેને પકાવવા માટે બહુ જ ઓછા સમયની જરૂર પડે છે. વિદેશની ઝડપી લાઈફસ્ટાઈલમાં આ પ્રકારના શાકભાજી નવી ઓળખ બન્યા છે, જેને કારણે તેની ડિમાન્ડ વધી રહી છે.
લોકોની જરૂરિયાત બન્યા
ભૂષણનું કહેવું છે કે, લોકો પાસે હંમેશા શાકભાજી ખરીદવા, ઘોવા, કાપવા અને પકાવવાનો સમય રહેતો નથી. હાઈડ્રેટેડ શાકભાજીઓના વિકલ્પની સાથે બસ પાણી મિક્સ કરવાનું હોય છે અને તે તૈયાર થઈ જાય છે.
તેના પ્રોડક્ટ રેન્જમાં આદુ અને લસણના પાવડર જેવી વસ્તુઓ સામેલ હોય છે. તેમાં માત્ર પાંચ મિનિટમાં જ ફૂડ તૈયાર થઈ જાય છે. આ ઉપરાંત તેમા સૂકાયેલા ટામેટા, કોબીજ, બીટ અને ગાજર જેવી અનેક પ્રકારની વસ્તુઓ તથા પીસાયેલા મસાલા પણ હોય છે. જેને આંતરરાષ્ટ્રીય માર્કેટમાં મોકલી શકાય છે.
સ્થાનિક ખેડૂતો પાસેથી ખરીદી
શશી ભૂષણ શાકભાજી સ્થાનિક ખેડૂતો પાસેથી ખરીદે છે. તેમાં એક એવી સપ્લાય ચેન બને છે, જે ન માત્ર ગ્રામીણ ઉત્પાદકોને ફાયદો કરાવે છે. પરંતું તે વિદેશમાં વધતી માંગને પણ પૂરુ કરે છે. વિદેશમાં આવા ઉત્પાદકોને બહુ જ માંગ છે. આ ઉત્પાદકોની લોકપ્રિયતાનુ મુખ્ય કારણ તેનો સરળ ઉપયોગ છે.
ક્યારેક એક કપ ચાના ફાંફા હતા
જોકે, ભૂષણની આ સફળતા સરળ ન હતી. એક સાધારણ પરિવારમાંથી આવ્યા બદા તેઓને પોતાનો અભ્યાસ પૂરો કરવા માટે બહુ જ સંઘર્ષ કરવો પડ્યો હતો. શશી ભૂષણને એ સમય પણ યાદ છે, જ્યારે એક કપ ચા ખરીદવા માટે તેઓેને કેટલીય વાર વિચાર કરવો પડતો હતો. આજે તેમની કંપની કરોડોનો કારોબાર કરે છે. તેમજ અનેક લોકોને તેઓ રોજગાર આપે છે.