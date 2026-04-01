સુહાગરાતે આ શું કાંડ કરી નાખ્યો દુલ્હને? લાફાવાળી થઈ ત્યારબાદ પતિનું માથું પણ ફૂટ્યું
લગ્ન પ્રસંગ એક એવા વિવાદમાં ફેરવાઈ ગયો કે બે પરિવારની ખુશીઓ વેરવિખેર થઈ ગઈ. લગ્ન બાદ સુહાગરાત પર પતિ અને પત્ની રૂમમાં ગયા અને પછી જે થયું તે કલ્પના બહાર હતું. ત્યારે એવો પણ સવાલ ઉઠે કે મરજી વિરુદ્ધ લગ્ન કરાવવાનો શું અર્થ? જાણો આખરે શું છે મામલો.
ઉત્તર પ્રદેશના રામપુરથી એક અત્યંત ચોંકાવનારો મામલો સામે આવ્યો છે. દરેકના મનમાં લગ્નને લઈને અનેક સપના હોય છે. પરંતુ આ લગ્ન પછી જે થયું તે જાણીને તમે ચોંકી જશો. રામપુરમાં એક લગ્નના ગણતરીના કલાકો બાદ કઈક એવું થઈ ગયું કે સ્થાનિકોમાં હડકંપ મચી ગયો. સાત ફેરા ફર્યા બાદ દુલ્હન અને દુલ્હેરાજા જ્યારે સુહાગરાત મનાવવા માટે રૂમમાં ભેગા થયા તો મોટો બખેડો થઈ ગયો.
લગ્ન અને સુહાગરાતના સપના દરેક યુવક યુવતી સેવતા હોય છે. જીવનમાં આ એક એવી ઘડી છે જેની તેઓ આતુરતાપૂર્વક રાહ જોતા હોય છે પરંતુ યુપીના રામપુરમાં જે ઘટના ઘટી તે હચમચાવી નાખે તેવી છે. લગ્નના ગણતરીના કલાકોમાં મોટો વિવાદ થઈ ગયો. સુહાગરાત પર પત્નીએ પતિને નજીક ફરકવા ન દીધો અને જ્યારે પતિએ નજીક આવવાની કોશિશ કરી તો મામલો હાથાપાઈ સુધી પહોંચી ગયો. વાત એટલી આગળ વધી ગઈ કે બંને પક્ષો આમને સામને આવી ગયા અને વિવાદ એટલો વધી ગયો કે પંચાયત સુધી પહોંચી ગયો. દુલ્હેરાજાને એવા માર્યા કે તેમનું માથું ફૂટી ગયું અને હોસ્પિટલ લઈ જવા પડ્યા.
શું હતો મામલો
મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ આ પૂરા રીતિ રિવાજ અને ધામધૂમથી આ લગ્ન થયા હતા. જાન આવી, સ્વાગત પણ જોરદાર થયું અને બધી રસ્મો પણ નિભાવવામાં આવી. રાતે રિસેપ્શન પણ આયોજિત કરાયું હતું. બધુ સામાન્ય જોવા મળ્યું હતું. પરંતુ ત્યારબાદ જે થયું તેની તો કોઈએ કલ્પના સુદ્ધા નહીં કરી હોય. રાતે લગભગ બે વાગ્યા સુધી રિસેપ્શન ચાલ્યું હતું. ત્યારબાદ વરરાજા અને નવવધુ તેમના રૂમમાં આવયા અને બસ અહીંથી બખેડો શરૂ થયો.
દુલ્હેરાજાની બહેન પૂનમ કશ્યપે જણાવ્યું કે જ્યારે બંને રૂમમાં આવ્યા ત્યારે તેના ભાઈએ જેમ બધા કરતા હોય છે તેમ તેની પત્નીની નજીક જવાની કોશિશ કરી. આ દરમિયાન દુલ્હને તેને રોક્યો. ચોખ્ખે ચોખ્ખું કહી દીધુ કે તે આ સંબંધને નહીં સ્વીકારે. એવો આરોપ છે કે જ્યારે દુલ્હેરાજાએ તેના આ શબ્દો પર આપત્તિ જતાવીને તેને સમજાવવાની કોશિશ કરી તો દુલ્હને તેને લાફો મારી દીધો. માથાકૂટ બાદ પરિવારના સભ્યો પણ ત્યાં પહોંચી ગયા અને માહોલમાં તણાવ આવી ગયો. દુલ્હને તો આંખ ફેરવીને કહી દીધુ કે તે આ લગ્નથી ખુશ નથી અને પતિ સાથે રહેવા માંગતી નથી.
પ્રેમ પ્રસંગને કારણે થયું?
પરિવારજનોનું કહેવું છે કે આ વિવાદના મૂળમાં દુલ્હનનો કોઈ જૂનો સંબંધ હોઈ શકે છે. જો કે એ વાતની કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ નથી. પરંતુ દુલ્હેરાજાના પક્ષના લોકોનું કહેવું છે કે દુલ્હન કોઈ અન્ય સાથે સંબંધમાં હતી અને તેના કારણે તેણે લગ્ન બાદ પતિને સ્વીકારવાની ના પાડી દીધી. મામલો સવાર થતા જ પંચાયત સુધી પહોંચી ગયો. બંને પક્ષના લોકો ભેગા થયા અને સમાધાનની કોશિશ કરી. દુલ્હનના પરિવારે શરૂઆતમાં આ સંબંધ જાળવી રાખવાની વાત કરી પરંતુ દુલ્હેરાજાના પક્ષના લોકો સહમત નહતા. પંચાયતમાં ઘણીવાર સુધી ચર્ચા થઈ. પરંતુ કોઈ પરિણામ ન આવ્યું. દુલ્હન તો પોતાના નિર્ણય પર અડગ હતી અને વારંવાર કહેતી હતી કે આ લગ્ન તે આગળ વધારવા માંગતી નથી.
દુલ્હેરાજાનું માથું ફૂટ્યું
તણાવ એટલો વધી ગયો કે બંને પક્ષ વચ્ચેની વાતચીત મારપીટ સુધી પહોંચી ગઈ. એવો આરોપ છે કે દુલ્હનના પિતા અને કેટલાક અન્ય સંબંધીઓએ દુલ્હેરાજાને માર્યા. આ દરમિયાન તેના માથામાં ગંભીર ઈજા પણ થઈ અને તે લોહીલુહાણ થઈ ગયો. સૂચના મળતા જ પોલીસ પણ ત્યાં પહોંચી ગઈ અને સ્થિતિને કાબૂમાં લીધી. ઘાયલ દુલ્હેરાજાને તરત હોસ્પિટલ લઈ જવાયા. જ્યાં તે સારવાર હેઠળ છે.
એવું પણ કહેવાય છે કે પોલીસે પણ આ ઝઘડાના સમાધાનની કોશિશ કરી અને દુલ્હનને સીધો સવાલ કર્યો કે તે આ લગ્ન નિભાવવા ઈચ્છે છે કે નહીં. તો દુલ્હને ના પાડી દીધી અને કહ્યું કે આ લગ્ન તેની મરજી વિરુદ્ધ થયા છે. પોલીસે બંને પક્ષોને સમજાવવાની ખુબ કોશિશ કરી પરંતુ મામલો ઉકેલાયો નહીં. જો કે ત્યારબાદ બંને પરિવારોની સહમતિથી આ વિવાદને ખતમ કરવાની વાત કરાઈ.
જો કે આ મામલાની હજુ સુધી કોઈ અધિકૃત એફઆઈઆર નોંધાઈ નથી. પોલીસનું કહેવું છે કે બંને પક્ષો તરફથી ફરિયાદ મળી નથી. આથી મામલો નોંધાયો નથી. જો કે પોલીસે આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ પર નજર રાખી અને જરૂર પડ્યે કાર્યવાહી કરવાની પણ વાત કરી. બિલાસપુર પોલીસ મથકના પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટરે જણાવ્યું કે લગ્ન બાદ દુલ્હને પતિ સાથે રહેવાની ના પાડી હતી. જેના કારણે વિવાદ થયો. મારપીટમાં દુલ્હેરાજાને ઈજા થઈ છે. પરંતુ ત્યારબાદ બંને પક્ષોએ સમાધાન કરી લીધું.
