/શિમલા-મનાલી છોડો ! ઉનાળામાં સ્વર્ગ સમાન છે ભારતના આ 5 સ્થળો... કુદરતી સૌંદર્ય જોઈને મન મોહી જશે

Summer Best Travel Destinations : જો તમે ઉનાળાના વેકેશન દરમિયાન ભીડ અને ટ્રાફિકથી દૂર કોઈ શાંત, સુંદર સ્થળ પર જવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. આજે અમે તમને ભારતના કેટલાક એવા સ્થળો વિશે જણાવીશું જ્યાં તમે તમારા પરિવાર સાથે પ્રકૃતિ, શાંતિ અને ઠંડા હવામાનનો આનંદ માણી શકો છો.
Summer Best Travel Destinations : ભારતના મોટાભાગના ભાગો હાલમાં તીવ્ર ગરમીનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. પરિણામે લોકો ઠંડા અને શાંત સ્થળોએ પ્રવાસનું આયોજન કરી રહ્યા છે. જોકે, ઉનાળાના મહિનાઓ દરમિયાન શિમલા, મનાલી, મસૂરી અને નૈનિતાલ જેવા સ્થળોએ ઘણી ભીડ હોય છે. જો તમે તમારા વેકેશનને ભીડ અને ટ્રાફિકથી દૂર પ્રકૃતિની નજીક શાંતિપૂર્ણ, સુંદર વાતાવરણમાં વિતાવવા માંગતા હો, તો દેશભરમાં ઘણા સ્થળો એવા છે જે પ્રમાણમાં ભીડભાડ વગરના અને સુંદર રહે છે. આજે અમે તમને આવા પાંચ સ્થળો વિશે જણાવીશું.
ચોપટા, ઉત્તરાખંડ
ઉત્તરાખંડના ચોપટામાં હવામાન ઉનાળા દરમિયાન ખૂબ જ સુખદ રહે છે. શાંત ખીણો અને લીલીછમ હરિયાળીથી ઘેરાયેલું, આ સ્થળ અતિ સુંદર છે. તેને ઘણીવાર ભારતના મીની સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અહીં તમે કેમ્પિંગ, ટ્રેકિંગ જેવી પ્રવૃત્તિઓ કરી શકો છો. આસપાસના વિસ્તારોમાં પથરાયેલા અસંખ્ય શિવ મંદિરો આ સ્થળને વધુ ખાસ બનાવે છે.
શાંગઢ, હિમાચલ પ્રદેશ
હિમાચલ પ્રદેશની સૈંજ ખીણમાં આવેલું શાંગઢ એક શાંત અને ભીડભાડ વગરનું સ્થળ છે. લીલાછમ ઘાસના મેદાનો દેવદારના જંગલો અને મનમોહક નજારો જોઈને તમારું મન મોહી જશે. આ સ્થળ ગ્રેટ હિમાલયન નેશનલ પાર્કની નજીક આવેલું છે, જે યુનેસ્કો વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ છે. જો તમે પ્રકૃતિની વચ્ચે શાંતિની ક્ષણો વિતાવવા માંગતા હો, તો આ સ્થળ તમારા માટે યોગ્ય પસંદગી હોઈ શકે છે.
કનાટલ, ઉત્તરાખંડ
ઉત્તરાખંડમાં આવેલ કનાટલ ભીડથી દૂર સ્થિત એક સુંદર હિલ સ્ટેશન છે. સુરકંડા દેવી મંદિર, કૌડિયા વન અને ટિહરી તળાવ જેવા આકર્ષણો આ સ્થળને મુલાકાત લેવા યોગ્ય બનાવે છે. અહીં તમે કેમ્પિંગ, બોટિંગ જેવી પ્રવૃત્તિઓનો આનંદ માણી શકો છો. શાંત વાતાવરણ અને ઠંડા પવન આ સ્થળને ખરેખર ખાસ બનાવે છે.
તવાંગ, અરુણાચલ પ્રદેશ
અરુણાચલ પ્રદેશનું તવાંગ તેની કુદરતી સુંદરતા અને બરફથી ઢંકાયેલા પર્વતો માટે જાણીતું છે. અહીં સ્થિત તવાંગ મઠને ભારતનો સૌથી મોટો બૌદ્ધ મઠ માનવામાં આવે છે. વધુમાં સેલા પાસ, નુરાનાંગ ધોધ અને મનોહર તળાવો જેવા આકર્ષણો આ પ્રદેશમાં મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓને આકર્ષે છે. આ સ્થળ પ્રમાણમાં ભીડભાડથી મુક્ત રહે છે.
હાફલોંગ, આસામ
આસામનું હાફલોંગ એક શાંતિપૂર્ણ અને બજેટ-ફ્રેંડલી પર્યટન સ્થળ છે. આ શહેર તેની વાદળી ટેકરીઓ, અનાનસના બગીચાઓ અને સુંદર તળાવો માટે જાણીતું છે. અહીં ટ્રેકિંગ, બોટિંગ અને પ્રકૃતિનો નજારો માણી શકો છો. હાફલોંગ તળાવ અને પાનીમુર ધોધ આ સ્થળની મનોહર સુંદરતામાં વધારો કરે છે.