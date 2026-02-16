Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

સુનેત્રા પવાર બનશે NCPના નવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ, 26 ફેબ્રુઆરીએ થશે સત્તાવાર જાહેરાત

NCP National President: સુનેત્રા પવાર 26 ફેબ્રુઆરીએ NCPના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બનશે. રાષ્ટ્રીય કારોબારીની બેઠકમાં સુનેત્રા પવારને NCPના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બનાવવા પર સહમતી બની ગઈ છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 16, 2026, 11:20 PM IST
  • સુનેત્રા પવાર 26 ફેબ્રુઆરીએ NCPના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પદની જવાબદારી સંભાળશે
  • NCP રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે સુનેત્રા પવારના નામ પર મહોર
  • સુનેત્રા પવારે 31 જાન્યુઆરીએ રાજ્યના પ્રથમ મહિલા નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા હતા

સુનેત્રા પવાર બનશે NCPના નવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ, 26 ફેબ્રુઆરીએ થશે સત્તાવાર જાહેરાત

NCP National President: સુનેત્રા પવાર 26 ફેબ્રુઆરીએ NCPના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બનશે. રાષ્ટ્રીય કારોબારીની બેઠકમાં સુનેત્રા પવારને NCPના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બનાવવા પર સહમતી બની ગઈ છે. રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (NCP)ના અજિત પવાર જૂથના નેતાઓ અને ધારાસભ્યોની મુંબઈમાં એક બેઠક મળી છે. આ બેઠકમાં રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પદની ચૂંટણી માટેની તારીખ નક્કી કરવામાં આવી. 

મળતી માહિતી મુજબ, 26 ફેબ્રુઆરીએ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની પસંદગી માટે પાર્ટીની રાષ્ટ્રીય કારોબારીની બેઠક યોજાશે. આ બેઠક બોલાવીને સુનેત્રા પવારને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે ચૂંટવાની તૈયારીઓ કરી લેવામાં આવી છે. આજે પાર્ટીના નેતાઓની બેઠકમાં રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે સુનેત્રા પવારના નામ પર સૌએ પોતાની સંમતિ આપી દીધી છે.

ટૂંક સમયમાં બનશે પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ
આ અગાઉ તાજેતરમાં NCPના વરિષ્ઠ નેતા પ્રફુલ્લ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, પાર્ટીની તાત્કાલિક પ્રાથમિકતા સંગઠનને મજબૂત કરવાની અને મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી સુનેત્રા પવારને સમર્થન આપવાની છે. તેમણે કહ્યું કે, સુનેત્રા પવાર, અજિત પવારના અવસાન બાદ NCPના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પદની જવાબદારી સંભાળશે. પ્રફુલ્લ પટેલે ઉમેર્યું કે, સુનેત્રા પવાર આ પદ માટે એકમાત્ર ઉમેદવાર છે અને ટૂંક સમયમાં જ ઔપચારિક રીતે પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકેનો પદભાર સંભાળશે.

નાયબ મુખ્યમંત્રી પદનો કાર્યભાર સંભાળ્યો
નોંધનીય છે કે, તાજેતરમાં જ એક વિમાન દુર્ઘટનામાં NCP પ્રમુખ અજિત પવારનું અવસાન થયું હતું. તેમના અવસાનના 13 દિવસ બાદ રાજ્ય સચિવાલય મંત્રાલયમાં અજિત પવારના પત્ની સુનેત્રા પવારે નાયબ મુખ્યમંત્રી પદનો કાર્યભાર સંભાળ્યો હતો. નાયબ મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયમાં પોતાની બેઠક ગ્રહણ કરતી વખતે તેમની સાથે NCPના અનેક વરિષ્ઠ નેતાઓ પણ હાજર રહ્યા હતા. સુનેત્રા પવારે 31 જાન્યુઆરીએ રાજ્યના પ્રથમ મહિલા નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા હતા. તેમને એક્સાઈઝ, રમતગમત, લઘુમતી કલ્યાણ અને ઔકાફ વિભાગોનો હવાલો સોંપવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત તેમને બીડ અને પુણેના પાલક મંત્રી પણ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Sunetra PawarNCPNCP National Presidentસુનેત્રા પવારNCP રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ

