ભારત પર ખતરો ! ફરી એકવાર આવી રહ્યું છે ઘાતક 'સુપર અલ નીનો' ? છેલ્લે આવ્યું ત્યારે કરોડો લોકોએ ગુમાવ્યા હતા જીવ

Super El Nino : પેસિફિક મહાસાગર પર 'સુપર અલ નીનો'નો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે. છેલ્લે 1877માં આવ્યું હતું ત્યારે તેના કારણે વિશ્વભરમાં કરોડો લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા. ત્યારે ભારતના ચોમાસા, કૃષિ અને અર્થતંત્ર પર તેની કેવી વિનાશક અસર પડી શકે છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Super El Nino : ફરી એકવાર વિશ્વ પર સૌથી ભયાનક હવામાનની ઘટનાનો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે. પેસિફિક મહાસાગરમાં 'અલ નીનો' ઘટના ઝડપથી વિકસી રહી છે, જે અત્યંત શક્તિશાળી સ્વરૂપ ધારણ કરી શકે છે. હવામાનશાસ્ત્રીઓને આ એક દુઃસ્વપ્ન સમાન લાગી રહ્યું છે. 1877માં જ્યારે ભયંકર 'સુપર અલ નીનો' ત્રાટક્યું હતું, ત્યારે વિશ્વભરમાં કરોડો લોકોએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો હતો. નવી હવામાન અપડેટ્સ અને વૈશ્વિક આગાહીઓ અનુસાર, 2026 માટે સમાન પરિસ્થિતિઓ આકાર લઈ રહી હોય તેવું લાગે છે. એક એવી સંભાવના જેણે ભારત સહિત સમગ્ર વિશ્વમાં ચિંતા વધારી દીધી છે.
1877માં શું થયું હતું ?
ઇતિહાસમાં 1877-1878ના 'સુપર અલ નીનો'ને અત્યાર સુધીની સૌથી વિનાશક હવામાનની ઘટનાઓમાં ગણવામાં આવે છે. તે સમયગાળા દરમિયાન તેની અસરથી ભારત, ચીન અને બ્રાઝિલ જેવા દેશોમાં ગંભીર દુષ્કાળ પડ્યો. વરસાદના સંપૂર્ણ અભાવને કારણે પાક સંપૂર્ણપણે નાશ પામ્યો હતો. ઐતિહાસિક રીતે આ વિનાશને 'મહાન દુષ્કાળ' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પરિણામે ભૂખમરો અને રોગચાળાને કારણે વિશ્વભરમાં કરોડો લોકોના મોત થયા હતા. વૈજ્ઞાનિકો માને છે કે સમુદ્ર સપાટીના તાપમાનમાં ભારે વધારો એ સદીના સૌથી મોટા આબોહવા સંકટ માટે પ્રાથમિક ઉત્પ્રેરક હતો.
શું 2026માં પણ આવી જ પરિસ્થિતિ ફરી બની રહી છે ?
નવા વૈજ્ઞાનિક પરિમાણો (NOAA અને WMO) અનુસાર, આ વર્ષના મે અને જુલાઈ વચ્ચે અલ નીનો સંપૂર્ણપણે ઉભરી આવે તેવી પ્રબળ સંભાવના છે. પેસિફિક મહાસાગરમાં સમુદ્ર સપાટીનું તાપમાન (SST) સામાન્ય કરતાં ઘણું ઝડપથી વધી રહ્યું છે. વિશ્વભરના આબોહવા નિષ્ણાતોએ ચેતવણી આપી છે કે, ગ્લોબલ વોર્મિંગને કારણે હવામાનની આ ઘટના આ વખતે વધુ વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી શકે છે. ઘણા આંતરરાષ્ટ્રીય આબોહવા મોડેલોએ ચેતવણીઓ જારી કરી છે, જે દર્શાવે છે કે આ ઘટના ગંભીર 'સુપર અલ નીનો' બની શકે છે, એક ઘટના જે સમગ્ર વિશ્વમાં હવામાન પેટર્નને સંપૂર્ણપણે ઉથલાવી શકે છે.
ભારત માટે કેટલો મોટો ખતરો ?
ભારત માટે આ સમાચાર એક મોટા ખતરાની ઘંટડીથી ઓછા નથી. પ્રશાંત મહાસાગરમાં થઈ રહેલા ફેરફારોની સીધી અસર ભારતના દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસા પર પડે છે.
દુષ્કાળ અને હીટવેવનું એલર્ટ : 'સુપર અલ નીનો'ને કારણે આ વર્ષે ચોમાસું નબળું પડી શકે છે. ઉત્તરપશ્ચિમ અને મધ્ય ભારતમાં ગંભીર દુષ્કાળ અને હીટવેવનો ભય છે.
ઓછા વરસાદની આશંકા : સામાન્ય રીતે ભારતમાં ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન આશરે 870 મિલીમીટર વરસાદ પડે છે. જો કે, આ વખતે તે લગભગ 800 મીમી અથવા તેનાથી પણ ઓછો થવાનો અંદાજ છે.
ખેડૂતો માટે બેવડો ફટકો : ભારતમાં આશરે 60 ટકા ખેતી આજ સુધી ચોમાસા પર નિર્ભર છે. જો વરસાદ ઓછો પડે છે, તો તેની સીધી અસર ખરીફ પાક પર પડશે. પાક ઉત્પાદનમાં ઘટાડો ખેડૂતો માટે આજીવિકા સંકટનું કારણ બની શકે છે.
મોંઘવારી અને પાણીની અછત : નબળા ચોમાસાને કારણે ખાદ્ય ચીજવસ્તુઓ (ખાસ કરીને શાકભાજી અને કઠોળ)ના ભાવમાં તીવ્ર વધારો અને પીવાના પાણીની અછત સર્જાઈ શકે છે.
આગળ શું થશે ?
ભારત હવામાન વિભાગ (IMD) અને વિવિધ આંતરરાષ્ટ્રીય એજન્સીઓ પ્રશાંત મહાસાગરમાં થઈ રહેલા ફેરફારો પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે. જ્યારે અલ નીનોની અસર દર વખતે વિનાશક હોય તે જરૂરી નથી, પરંતુ તેની તીવ્રતા ખાસ કરીને ગ્લોબલ વોર્મિંગના વર્તમાન યુગમાં નીતિ નિર્માતાઓને હાઈ એલર્ટ પર મૂકી દીધા છે. જો રાજ્ય સરકારો સમયસર પાણી વ્યવસ્થાપન અને કૃષિ અંગે નક્કર પગલાં લેવામાં નિષ્ફળ જાય, તો ભારતને અત્યંત ગંભીર આર્થિક અને સામાજિક પરિણામોનો સામનો કરવો પડી શકે છે.