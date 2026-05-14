ભારત પર ખતરો ! ફરી એકવાર આવી રહ્યું છે ઘાતક 'સુપર અલ નીનો' ? છેલ્લે આવ્યું ત્યારે કરોડો લોકોએ ગુમાવ્યા હતા જીવ

Super El Nino : પેસિફિક મહાસાગર પર 'સુપર અલ નીનો'નો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે. છેલ્લે 1877માં આવ્યું હતું ત્યારે તેના કારણે વિશ્વભરમાં કરોડો લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા. ત્યારે ભારતના ચોમાસા, કૃષિ અને અર્થતંત્ર પર તેની કેવી વિનાશક અસર પડી શકે છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Written By Dilip Chaudhary
Published: May 14, 2026, 02:11 PM IST|Updated: May 14, 2026, 02:12 PM IST
Image Credit: AI Image

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

