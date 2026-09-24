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સુપર અલ નીનોનું મહાસંકટ: આગામી 6 મહિના ભારે, 450000 લોકોના જીવ જોખમમાં

સુપર અલ નીનોને લઈને ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે, જે ફેબ્રુઆરી 2027 સુધી ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. ભારત સહિત 11 દેશો માટે ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે કે ઉત્તરી ગોળાર્ધના દેશોમાં સાડા ચાર લાખ લોકોના મોત થઈ શકે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 24, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 02:37 PM IST
સુપર અલ નીનોનું મહાસંકટ: આગામી 6 મહિના ભારે, 450000 લોકોના જીવ જોખમમાં

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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સુપર અલ નીનોનું મહાસંકટ: આગામી 6 મહિના ભારે, 450000 લોકોના જીવ જોખમમાં
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