/સુપર અલ નીનોનું મહાસંકટ: આગામી 6 મહિના ભારે, 450000 લોકોના જીવ જોખમમાં

પ્રશાંત મહાસાગરમાં બનેલી વેધર પેટર્ન 'સુપર અલ નીનો' આગામી 6 મહિનામાં દુનિયાભર માટે ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. તેના કારણે ભારત સહિત દુનિયાભરના 11 દેશોમાં આશરે 4 લાખ લોકોના મોત થઈ શકે છે. આ ચેતવણી ગ્લોબલ રિસર્ચ કોલાબોરેશન ઓર્ગેનાઇઝેશન યુનિવર્સિટી ઓફ શિકાગો વિશ્વવિદ્યાલયની ક્લાઇમેટ ઇમ્પેક્ટ લેબ દ્વારા એક રિપોર્ટ જારી કરી આપવામાં આવી છે. રિપોર્ટ અનુસાર સપ્ટેમ્બર 2026થી ઓગસ્ટ 2027 વચ્ચે ભયંકર ગરમીને કારણે લોકોના મોત થઈ શકે છે. ભારતમાં આશરે 16000 લોકોના મોત થઈ શકે છે, કારણ કે સુપર અલ-નીનોને કારણે વૈશ્વિક તાપમાન સામાન્યથી 1.2 ડિગ્રી વધુ રહેશે. 20 વર્ષ બાદ આગામી 6 મહિનામાં સામાન્ય વર્ષની તુલનામાં 44 ટકા વધુ ગરમ દિવસ થવાની સંભાવના છે.
જળવાયુ પરિવર્તનને કારણે બગડી ગયું ધરતીનું સંતુલન
રિપોર્ટ અનુસાર અલ નીનો જળવાયુ પરિવર્તનને કારણે ખતરનાક અને શક્તિશાળી સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે જળવાયુ પરિવર્તનને કારણે કમોસમી વરસાદ અને પ્રાકૃતિક આપદાઓ થઈ, જેનાથી ધરતીનું સંતુલન બગડી ગયું. તેથી પાક ખરાબ થવાથી દુષ્કાળ, ભુખમરો અને બીમારીઓ ફેલાઈ, જેણે લોકોના જીવ લીધા. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર અને બ્રિટનના હવામાન વૈજ્ઞાનિક પણ ચેતવણી આપી ચુક્યા છે કે અલ નીનો છેલ્લા ઘણા વર્ષોમાં સૌથી મજબૂત હશે અને વૈશ્વિક સમુદ્રી તાપમાન રેકોર્ડ ઊંચાઈ પર પહોંચશે, જેનાથી ગરમી વધશે અને દુનિયાભરમાં લોકોના જીવ જશે. પરંતુ અલ નીનોની ઝપેટમાં આવનાર દેશ ચેતવણીને ગંભીરતાથી લઈ ચાવચેતીના પગલા ભરી લોકોના જીવ બચાવવાના શરૂ કરી શકે છે.
We could be heading for a "Super El Niño"🦸🌀
El Niño is declared when Pacific temperatures rise 0.5°C above average. Forecasts suggest 2026 could see rises of 2–3°C.
Find out how the @IFRC is getting to reduce humanitarian impacts ➡️ https://t.co/kiFAwf17SM pic.twitter.com/GkxEKJ98ii
— UNDRR (@UNDRR) September 18, 2026
ભારત સહિત 11 દેશોમાં લોકોના મોત થવાની આશંકા
શિકાગો વિશ્વવિદ્યાલયની ક્લાઇમેટ ઇમ્પેક્ટ લેબ એક રિસર્ચ સંસ્થા છે, જે જળવાયુ વિજ્ઞાન, અર્થશાસ્ત્ર અને ડેટા એનાલિસિસ કરી હવામાનને લઈને ભવિષ્યવાણી કરે છે. હવામાન વૈજ્ઞાનિક માઇકલ ગ્રીનસ્ટોનની ટીમે 1995-2025ને આધાર વર્ષ માનતા રિસર્ચરોએ અધ્યયન કર્યું અને વધારાની ગરમી સંબંધિત ભવિષ્યવાણી કરી. જે અનુસાર ભારતમાં આશરે 16000 લોકોના મોત થશે. જેમાંથી 7500 મોત ડિસેમ્બર 2026થી ફેબ્રુઆરી 2027 વચ્ચે થઈ શકે છે. તો નાઇજીરિયામાં 31400, સૂડાનમાં 17500, નાઇઝરમાં 10000 અને ચાડમાં 8000 મોત થઈ શકે છે. ફિલીપીન્સ, વિયતનામ, થાઈલેન્ડ અને કંબોડિયામાં 19400 મોત થઈ શકે છે. ઈન્ડોનેશિયામાં 19300, બ્રાઝીલમાં 13300 લોકોના જીવ જઈ શકે છે.
#IGR: Super El Niño Could Bring 450,000 Additional Heat Deaths In Next Six Months
A powerful El Niño is pushing temperatures to unprecedented levels, with climate scientists warning of a major human toll in the months ahead.
More than 450,000 additional heat-related deaths are… pic.twitter.com/nQQNYbKGaX
— India Global Review (@IGR_Media) September 23, 2026
2027મા ખતરો સાબિત થઈ શકે છે મજબૂત અલ નીનો
વિશ્વ હવામાન વિજ્ઞાન સંગઠન (WMO) અનુસાર અલ નીનો હજુ ચરમ પર પહોંચ્યું નથી, પરંતુ ડિસેમ્બર સુધી તે મજબૂત થઈ સુપર અલ નીનો બનશે અને વર્ષ 2027મા પણ ખતરો બની શકે છે. 3 સપ્ટેમ્બરે અલ નીો વેધર પેટર્ન બની ચુકી છે, જે નવેમ્બર-ડિસેમ્બર સુધી પીક પર પહોંચશે. ફેબ્રુઆરી 2027 સુધી તેના બન્યા રહેવાની સંભાવના 100 ટકા છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રીય મહાસાગરીય અને વાયુમંડળીય તંત્ર (NOAA) અનુસાર અલ નીનોને કારણે સમુદ્રની સપાટીનું તાપમાન 1.8 ડિગ્રી વધુ છે, જ્યારે પૂર્વી ભૂમધ્યરેખા પ્રશાંત મહાસાગરમાં તાપમાન 3 ડિગ્રીથી વધુ છે. ઉત્તરી ગોળાર્ધમાં શિયાળાની સિઝનમાં મજબૂત અલ નીનો બનવાની સંભાવના 90 ટકા છે. ભારત અને પાકિસ્તાનમાં ઉનાળામાં ભારે ગરમીને કારણે જીવન ખતરામાં પડશે.