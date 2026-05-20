Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /સરકારી કર્મચારીઓને પ્રમોશન માંગવાનો કોઈ અધિકાર નથી, સુપ્રીમ કોર્ટનો મહત્વનો ચુકાદો

સરકારી કર્મચારીઓને પ્રમોશન માંગવાનો કોઈ અધિકાર નથી, સુપ્રીમ કોર્ટનો મહત્વનો ચુકાદો

Supreme Court Verdict: દેશની સર્વોચ્ચ અદાલત સુપ્રીમ કોર્ટે સરકારી કર્મચારીઓના પ્રમોશન સંબંધિત એક મોટો ચુકાદો આપ્યો છે. જે સરકારી કર્મચારીઓ જાણવો ખુબ જરૂરી છે. કોર્ટે કહ્યું કે સરકારી કર્મચારીઓને જૂના નિયમો હેઠળ જ પ્રમોશન મેળવવાનો કોઈ કાનૂની હક નથી. કોર્ટે કહ્યું કે સરકારને પ્રશાસનિક સુધારાઓ માટે નિમણૂક પ્રક્રિયા અને સેવા નિયમોમાં ફેરફાર કરવાી પૂરી શક્તિ છે. 

Written ByViral Raval Updated byViral Raval
Published: May 20, 2026, 09:11 AM IST|Updated: May 20, 2026, 10:24 AM IST
સરકારી કર્મચારીઓને પ્રમોશન માંગવાનો કોઈ અધિકાર નથી, સુપ્રીમ કોર્ટનો મહત્વનો ચુકાદો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ગુજરાતના મુસાફરોને મોટો ઝટકો: સ્પાઈસજેટ 1 જૂનથી તમામ 12 ફ્લાઈટો બંધ કરશે! જાણો કયા..

ગુજરાતના મુસાફરોને મોટો ઝટકો: સ્પાઈસજેટ 1 જૂનથી તમામ 12 ફ્લાઈટો બંધ કરશે! જાણો કયા..

breaking news1 min ago
2

બિહારથી આઠ ગણી વધારે છે આ બે રાજ્યોની માથાદીઠ આવક, જાણો બેરોજગારીમાં ગુજરાતનો નંબર

Indian Economy News56 min ago
3

મરણ ચીસોથી ભાવનગર-અ'વાદ હાઈ-વે ગૂંજ્યો! કન્ટેનર પાછળ કાર ઘૂસી જતાં 3 મિત્રોનું મોત

Gujarati News58 min ago
4

ઈરાનની એક ચાલથી સોનું ધડામ થઈ બે મહિનાના નીચલા સ્તરે પહોંચ્યું, ભાવમાં મોટો કડાકો

Gold rate1 hr ago
5

ગુજરાત સહિત દેશભરમાં આજે દવાની દુકાનોના તાળાં; 15 લાખ દુકાનો રહેશે બંધ, શું છે કારણ?

Gujarat Medical Store Strike1 hr ago