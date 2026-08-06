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સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી આસારામને મોટો ઝટકો: ખરાબ સ્વાસ્થ્યના આધારે વચગાળાના જામીન આપવાનો ઈનકાર

એમ્સમાં સારવાર કરાવી રહેલા આસારામના સ્વાસ્થ્યને લઈને હોસ્પિટલ તરફથી સુપ્રીમ કોર્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું કે હાલ તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવાની જરૂર નથી. ત્યારબાદ સુપ્રીમ કોર્ટે આસારામની વચગાળાની જામીન અરજી પેન્ડિંગ રાખી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 06, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 02:43 PM IST
સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી આસારામને મોટો ઝટકો: ખરાબ સ્વાસ્થ્યના આધારે વચગાળાના જામીન આપવાનો ઈનકાર

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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