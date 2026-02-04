Prev
'ન્યાય બંધ બારણા પાછળ રડી રહ્યો છે', સુપ્રીમ કોર્ટમાં SIR પર મમતા બેનર્જીના આક્રમક તેવર

Supreme Court Hearing On West Bengal SIR: પશ્ચિમ બંગાળમાં એસઆઈઆરનો મુદ્દો ખુબ ચગ્યો છે. આજે મમતા બેનર્જીએ એક અરજી દાખલ કરેલી છે તેના પર સુનાવણી થઈ રહી છે. તેમણે આ હીયરિંગમાં પોતે પક્ષ રજૂ  કર્યું અને ચૂંટણી પંચને વોટ્સએપ કમિશન પણ ગણાવી દીધુ. જાણો ચીફ જસ્ટિસ ઓફ ઈન્ડિયાએ આ સમગ્ર મામલે શું કહ્યું?

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 04, 2026, 02:43 PM IST

પશ્ચિમ બંગાળમાં SIR મામલે માહોલ ભારે ગરમાયેલો છે. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી અને ચૂંટણી પંચ આમને સામને આવી ગયા છે. આ બધા વચ્ચે આજે દેશની સર્વોચ્ચ અદાલત સુપ્રીમ કોર્ટમાં SIR અંગે સુનાવણી દરમિયાન રસપ્રદ માહોલ જોવા મળ્યો. સુનાવણીમાં રાજ્યના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી પોતે કોર્ટમાં હાજર છે અને આગળની પંક્તિમાં બેઠા છે. મમતા બેનર્જી તરફથી હાજર થયેલા એડવોકેટ શ્યામ દીવાને સુપ્રીમ કોર્ટ પાસે આ મામલે તત્કાળ દિશા નિર્દેશની માંગણી કરી. 

મમતા બેનર્જીની નવી અરજી
સુપ્રીમ કોર્ટમાં SIRની સુનાવણી પહેલા મમતા બેનર્જીએ એક નવી અરજી દાખલ કરી. જેમાં ચૂંટણી પંચને વોટર લિસ્ટમાંથી કોઈ પણ નામ હટાવતા રોકવા માટે કોર્ટને તરત દિશા નિર્દેશ આપવાની માંગણી કરી છે. અરજીમાં કહેવાયું છે કે પશ્ચિમ બંગાળ રાજ્યમાં ચાલી રહેલી એસઆઈર પ્રક્રિયા દરમિયાન મોટા પાયે મતદારોના નામ હટે  તેવી આશંકા છે. અરજીમાં એમ પણ કહેવાયું છે કે ચૂંટણી પંચે લોકોની અરજીઓમાં મામૂલી ભૂલો માટે પણ અનેક લોકોને સર્ક્યુલર મોકલ્યા છે. મમતાએ ગુહાર લગાવી છે કે 2022ની વોટર લિસ્ટમાંથી કોઈનું પણ નામ ન હટે. મતદારોના હક ન છીનવાય. 

મમતા બેનર્જીએ પોતે કોર્ટમાં રજૂ કર્યો પોતાનો પક્ષ
મમતા બેનર્જીએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી દમરિયાન કહ્યું કે હું પોતે આ રાજ્યમાંથી છે અને હું એક્સપ્લેન કરી શકું છું. તેમણે કહ્યું કે અમને ન્યાય મળતો નથી. હું સામાન્ય પરિવારથી છું પરંતુ મારી પાર્ટી માટે લડી રહી છું. જેના પર સીજેઆઈએ કહ્યું કે પશ્ચિમ બંગાળ સરકાર પણ કેસ લડી રહી છે. સિબ્બલ-ગોપાલ જેવા લીગલ લોકો દલીલો કરે છે. જેના પર મમતાએ કહ્યું કે જ્યારે વકીલ શરૂથી લડતા હોય, રેકોર્ડ પર વારંવાર વાતો રજૂ થતી હોય, છવાર ચૂંટણી પંચને લખવામાંઆવ્યું હોય ને એકવાર પણ જવાબ ન મળે ત્યારે મહેસૂસ થવું સ્વાભાવિક છે કે ન્યાય ક્યાંક પાછલા બારણે અટકી ગયો છે. મને પાંચ મિનિટ આપો. જેના પર સીજેઆઈ કહે છે કે અમને કોઈ સમસ્યા નથી. અમે 15 મિનિટ આપીશું પરંતુ પહેલા અમારી વાત સાંભળો. 

શું કહ્યું સીજેઆઈએ
ચીફ જસ્ટિસ ઓફ ઈન્ડિયાએ કહ્યું કે દરેક સમસ્યાનું સમાધાન હોય છે. આ સમસ્યાનો પણ ઉકેલ લાવીશું. તમારી રાજ્ય સરકાર પણ હાજર છે. તમારી પાર્ટી પણ અહીં છે. તમારી પાસે દેશના સૌથી વરિષ્ઠ વકીલો છે. તમે તમારા તરફથી ઉઠાવવામાં આવેલી સમસ્યાઓ સ્વીકારી છે- તે રેકોર્ડ પર છે, પરંતુ દરેક સમસ્યાનું સમાધાન હોય છે. જેના પર મમતાએ કહ્યું કે પહેલા મને  બોલવાની અને પૂરું કરવાની મંજૂરી આપો. હું કેટલીક તસવીરો દેખાડવા માંગુ છું. બધા બંગાળી છાપાઓમાં છપાયું છે. અમે ઈચ્છીએ છીએ કે સમસ્યાનું સમાધાન નીકળે. અમે અમારી જવાબદારીથી પાછળ હટીશું નહીં. અમે એ વાતથી સહમત છીએ કે મમતા બેનર્જી દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલો મુદ્દો વાસ્તવિક છે. ભાષા સંબંધિત સમસ્સયાઓ કે નામના ઉચ્ચારમાં અંતરના કારણે કોઈ મતદારનું નામ હટે એવું અમે પણ નથી ઈચ્છતા. 

બંગાળને કરાય છે ટાર્ગેટ, અસમને કેમ નહીં
મમતા  બેનર્જીએ કહ્યું કે કેટલીક દીકરીઓ લગ્ન બાદ સાસરે જતી રહી છે. પરંતુ તેમના નામ મતદાર યાદીમાં સામેલ કરાયા નથી. ચૂંટણી પંચ પોતાના આદેશોનો ભંગ કરે છે. અનેક બીએલઓના મોત થયા છે. બંગાળને ટાર્ગેટ  કરવામાં આવી રહ્યું છે. અસમને કેમ નહીં. મમતાએ વધુમાં કહ્યું કે ચૂંટણી પંચ પોતાના જ આદેશોનો ભંગ કરે છે. મમતાએ કહ્યું કે આ લોકો સરકારી અને ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ નથી માનતા, ચૂંટણી પંચ વોટ્સએપ કમિશન છે. જેના પર ચૂંટણી પંચે મમતાનો વિરોધ જતાવ્યો. આ આરોપ ખોટો છે કે પંચ રાજ્ય સરકારને સહયોગ કરતું નથી. સીજેઆઈએ કહ્યું કે મેડમ મમતા તમારા વકીલ શ્યામ દીવાનની કેપેબલિટી પર કોઈ શક નથી તમે ખુબ સારા વકીલ પસંદ કર્યા છે. તમે તેમને દલીલો કરવા દો. અમે સમજીએ છીએ અને કોઈ પ્રેક્ટીકલ ઉકેલ લાવીશું. મમતાએ કહ્યું કે ફક્ત બંગાળ માટે માઈક્રો ઓબ્ઝર્વર રાખવામાં આવ્યા છે.  બંગાળને ટાર્ગેટ કરવામાં આવી રહ્યું છે. મમતાએ હાથ જોડીને કહ્યું કે લોકશાહીને બચાવી લો. 

Mismatch ને mismap કરાઈ રહ્યું છે
મમતા બેનર્જીએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં ટાગોરનું ઉદાહરણ આપ્યું. સીજેઆઈએ કહ્યું કે સૈદ્ધાંતિક રીતે જો આમ થતું હોય તો રોય, દત્તા, ગાંગુલી વગેરેના નામ અલગ અલગ રીતે લખાય છે. તો આજકાલ ટાગોર કેવી રીતે લખાય છે તે અમને નથી ખબર. કેટલાક લોકો ઈ લગાવે છે કેટલાક લોકો નહીં. મમતા બેનર્જીએ કહ્યું કે જો તમે મંજૂરી આપો તો કેટલાક બંગાળી છાપાની કેટલીક તસવીરો દેખાડું. Mismatch ને mismap કરવામાં આવે છે. જો દીકરીઓ લગ્ન બાદ સાસરે જાય  અને પતિની સરનેમ વાપરે તો તેને પણ mismatch દેખાડે છે. દીકરી સાસરે જતી રહે તો તેનું નામ mismatch ગણીને હટાવવામાં આવે છે. કામ માટે લોકો એડ્રસ બદલે છે તો તેને પણ લોજિકલ ડિસ્ક્રેપેન્સી ગણાવીને હટાવે છે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયા ડિસ્ક્રેપેન્સી મેપિંગ છે. બંગાળના લોકો ખુબ ખુશ હતા કે કોર્ટે આધાર કાર્ડ, ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ અને સરકારી આવાસ કાર્ડ સ્વીકારવાનો આદેશ આપ્યો. પરંતુ ચૂંટણીની બરાબર પહેલા ફક્ત બંગાળને ટાર્ગેટ કરવામાં આવી રહ્યું છે. 24 વર્ષ બાદ આટલી ઉતાવળ કેમ? જે કામ બે વર્ષમાં થવાનું હતું તેને ચાર મહિનામાં કેમ કરવામાં આવી રહ્યું છે? પાક લેવાની સીઝનમાં પૂજા સમયે જ્યારે લોકો શહેરમાં નહતાં ત્યારે નોટિસો મોકલવામાં આવી. 

ચૂંટણી પંચ કે વોટ્સએપ કમિશન?
સીજેઆઈએ કહ્યું કે પશ્ચિમ બંગાળ સરકાર એવા એસડીએમ અને ક્લાસ 2 અધિકારીઓની યાદી આપે જેમને પ્રતિનિયુક્ત કરવામાં આવી શકે છે. જો  અધિકારીઓ ઉપલબ્ધ હોય તો કદાચ માઈક્રો ઓબ્ઝર્વર્સની જરૂર નહીં પડે,. એક જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર વિજેતા, પ્રસિદ્ધ લેખકને પણ નોટિસ મોકલી છે. કૃપા કરીને આવી ચીજો જુઓ. દરેક રાજ્યમાં કેટલાક નવા મુદ્દા હોય છે. મમતા બેનર્જીએ સુપ્રીમ કોર્ટ સામે ચૂંટણી પંચને વોટ્સએપ કમિશન પણ ગણાવી દીધુ. 

ચૂંટણી પંચને નોટિસ
મમતા બેનર્જીની અરજી પર સુપ્રીમ કોર્ટે ચૂંટણી પંચને નોટિસ પાઠવી છે. જેના પર ચૂંટણી પંચે સોમવારે જવાબ દાખલ કરવાનો રહેશે. પશ્ચિમ બંગાળ સરકાર ડેપ્યુટ કરવા માટે ઉપલબ્ધ ક્લાસ 2 અધિકારીઓની યાદી પણ આપશે. 

