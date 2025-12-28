Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

અરાવલી વિવાદમાં સુપ્રીમ કોર્ટની એન્ટ્રી: સ્વતઃ સંજ્ઞાન લઈ 3 જજોની બેન્ચને કેસ સોંપ્યો, સોમવારે સુનાવણી

Aravalli Hills Controvers: અરાવલી પર્વતમાળાને લઈને ચાલી રહેલો વિવાદ હવે સુપ્રીમ કોર્ટમાં પહોંચ્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટે આ મામલે પોતે જ (સ્વતઃ સંજ્ઞાન) ગંભીરતા દાખવી છે અને તેની સુનાવણી સોમવારે હાથ ધરવામાં આવશે. આ સાથે જ સુપ્રીમ કોર્ટે એક આદેશ જાહેર કરીને પર્વતમાળામાં ખનન (માઇનિંગ) પર રોક પણ લગાવી દીધી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 28, 2025, 08:26 AM IST

Trending Photos

અરાવલી વિવાદમાં સુપ્રીમ કોર્ટની એન્ટ્રી: સ્વતઃ સંજ્ઞાન લઈ 3 જજોની બેન્ચને કેસ સોંપ્યો, સોમવારે સુનાવણી

Aravalli Hills Controversy: અરાવલીની ટેકરીઓ અંગેના વિવાદમાં હવે સુપ્રીમ કોર્ટની એન્ટ્રી થઈ છે. કોર્ટે આ મામલો 3 જજોની બેન્ચને સોંપ્યો છે. સોમવારે જસ્ટિસ સૂર્યકાંત, જસ્ટિસ જે.કે. મહેશ્વરી અને જસ્ટિસ એ.જી. મસીહની બેન્ચ આ મામલે સુનાવણી કરશે. સુપ્રીમ કોર્ટે અરાવલી પર્વતમાળામાં ખનન માટેના નવા પટ્ટા (લીઝ) આપવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. જ્યાં સુધી ખનન માટે યોગ્ય મેનેજમેન્ટ પ્લાન તૈયાર ન થાય ત્યાં સુધી આ રોક યથાવત રહેશે.

કેન્દ્ર સરકારે નક્કી કરી પર્વતમાળાની નવી વ્યાખ્યા
ઉલ્લેખનીય છે કે, તાજેતરમાં કેન્દ્રીય પર્યાવરણ મંત્રાલયની ભલામણ પર સુપ્રીમ કોર્ટે વિશ્વની સૌથી જૂની અને 700 કિલોમીટર લાંબી અરાવલી હિલ્સની નવી વ્યાખ્યા નક્કી કરી હતી. જેમાં જણાવાયું હતું કે 100 મીટર કે તેથી વધુ ઊંચાઈ ધરાવતી ટેકરીઓને જ 'અરાવલીની ટેકરીઓ' માનવામાં આવશે. બાકીના પહાડી હિસ્સાને હટાવી દેવામાં આવશે. જોકે, કેન્દ્ર સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે નવી વ્યાખ્યાથી પર્વતમાળાને કોઈ ખતરો નહીં થાય, તેમ છતાં આ નવી વ્યાખ્યાનો ઉગ્ર વિરોધ થઈ રહ્યો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

A three-judge vacation bench headed by Chief Justice of India Surya Kant will hear the matter on December 29.

— ANI (@ANI) December 27, 2025

પર્વતમાળાનો 90 ટકા હિસ્સો ખતમ થવાનો ખતરો
નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે નવી વ્યાખ્યા બાદ અરાવલીના 90 ટકા હિસ્સાને આ યાદીમાંથી હટાવી શકાય છે. કેન્દ્ર સરકારે અરાવલી પર્વતમાળાના વૈજ્ઞાનિક મહત્વને સમજ્યા વિના અને જાહેર જનતાની સલાહ લીધા વિના આ નવી વ્યાખ્યા નક્કી કરી છે. આના કારણે હરિયાણા, રાજસ્થાન અને ગુજરાતમાં ફેલાયેલા અરાવલીના મોટા હિસ્સાઓ ખનન (માઇનિંગ)ના જોખમમાં આવી શકે છે. આ પર્વતમાળા દિલ્હી અને તેની આસપાસના નોઇડા જેવા વિસ્તારોને રાજસ્થાનના રણની ધૂળ-માટીથી બચાવે છે, પરંતુ આ બાબતને ધ્યાનમાં લીધા વિના નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હોવાનો આક્ષેપ છે.

નિષ્ણાતોના મતે અરાવલી પર્વતમાળાનો વિસ્તાર ઘટવાથી નીચે મુજબની અસરો થઈ શકે છે. જેમાં પર્વતીય વિસ્તાર ઓછો થતા ગેરકાયદે ખનન વધશે. રણની રેતી આગળ વધશે અને રણ વિસ્તાર મોટો થશે. ભૂગર્ભ જળ સ્તર નીચે જવાથી પાણીની ભારે તંગી સર્જાશે. રણની ધૂળ દિલ્હી અને હરિયાણાની હવાને વધુ પ્રદૂષિત કરશે. વનસ્પતિ અને પ્રાણીસૃષ્ટિને નુકસાન થશે અને ગરમીના પ્રમાણમાં વધારો થશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
supreme courtAravalli Hills Controversychief justice suryakantSupreme Court Newsaravalli hills rowaravalli hills news

Trending news