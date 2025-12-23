Prev
ગુજરાત-રાજસ્થાનમાં ગ્રીન એનર્જિ કોરિડોરનો નક્શો બદલાશે, ગ્રેટ ઇન્ડિયન બસ્ટર્ડ પર સુપ્રીમ કોર્ટનો મોટો ચુકાદો

સુપ્રીમ કોર્ટે રાજસ્થાન અને ગુજરાતમાં લુપ્ત થઈ રહેલા ગ્રેટ ઇન્ડિયન બસ્ટર્ડના રક્ષણ માટે કડક માર્ગદર્શિકા જારી કરી છે.
Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 23, 2025, 11:28 AM IST

ગુજરાત-રાજસ્થાનમાં ગ્રીન એનર્જિ કોરિડોરનો નક્શો બદલાશે, ગ્રેટ ઇન્ડિયન બસ્ટર્ડ પર સુપ્રીમ કોર્ટનો મોટો ચુકાદો

Supreme Court Judgement : સુપ્રીમ કોર્ટે રાજસ્થાન અને ગુજરાતમાં લુપ્ત થઈ રહેલા ગ્રેટ ઇન્ડિયન બસ્ટર્ડના રક્ષણ માટે કડક માર્ગદર્શિકા જારી કરી છે.

સુપ્રીમ કોર્ટે ગ્રેટ ઇન્ડિયન બસ્ટર્ડ, જેને ગ્રેટ ઇન્ડિયન બસ્ટર્ડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તેના રક્ષણ માટે અનેક મહત્વપૂર્ણ નિર્દેશો જારી કર્યા છે. સુપ્રીમ કોર્ટે રાજસ્થાનમાં ભવિષ્યમાં નવીનીકરણીય ઉર્જા પ્રોજેક્ટ્સ પર કેટલાક પ્રતિબંધોને પણ મંજૂરી આપી છે. ન્યાયાધીશ પી.એસ. નરસિંહા અને અતુલ એસ. ચાંદુરકરની બે ન્યાયાધીશોની બેન્ચે ગ્રેટ ઇન્ડિયન બસ્ટર્ડ અને લેસર ફ્લોરિકનના સંરક્ષણ સંબંધિત રિટ અરજીઓનો નિકાલ કરતી વખતે આ નિર્દેશો જારી કર્યા હતા, જે બંને લુપ્ત થવાની આરે છે. ગ્રેટ ઇન્ડિયન બસ્ટર્ડ, રાજસ્થાનના રાજ્ય પક્ષી, ગ્રેટ ઇન્ડિયન બસ્ટર્ડના રક્ષણ માટે, કોર્ટે ગ્રેટ ઇન્ડિયન બસ્ટર્ડના કુદરતી નિવાસસ્થાનને જાળવવા માટે, રાજસ્થાન અને ગુજરાતના 14,753 ચોરસ કિલોમીટરમાં મોટા સૌર પાર્ક, પવન ઉર્જા પ્રોજેક્ટ્સ અને હાઇ-ટેન્શન ઓવરહેડ પાવર લાઇનોના નિર્માણ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે.

આ આદેશ રાજસ્થાનથી ગુજરાત સુધી લાગુ પડશે 
બાર એન્ડ બેન્ચના અહેવાલ મુજબ, કોર્ટે ભૂગર્ભ વીજ લાઇનો અને અન્ય શમન પગલાંની શક્યતા ચકાસવા માટે અગાઉ નિયુક્ત નિષ્ણાત સમિતિની ભલામણો સ્વીકારી છે. સૂચનાઓ અનુસાર, રાજસ્થાનમાં ગ્રેટ ઇન્ડિયન બસ્ટર્ડ માટે સુધારેલ પ્રાથમિકતા સંરક્ષણ ક્ષેત્ર 14,013 ચોરસ કિલોમીટર હશે, જ્યારે ગુજરાતમાં તે 740 ચોરસ કિલોમીટર હશે. કોર્ટે નિર્દેશ આપ્યો હતો કે આ પ્રાથમિકતા વિસ્તારોમાં પક્ષીના ઈન-સીટુ અને એક્સ-સીટુ સંરક્ષણ માટે સમિતિ દ્વારા ભલામણ કરાયેલા તમામ પગલાં તાત્કાલિક અમલમાં મૂકવા જોઈએ. સુધારેલા પ્રાથમિકતા વિસ્તારોમાં પ્રજાતિઓનું નિરીક્ષણ પણ વિલંબ કર્યા વિના શરૂ કરવામાં આવશે, સાથે જ પક્ષી પર આબોહવા પરિવર્તનની અસર પર લાંબા ગાળાના અભ્યાસ પણ શરૂ કરવામાં આવશે.

જેસલમેર-બાડમેર જિલ્લાઓ પ્રભાવિત થશે
આ નિર્ણયની સૌથી વધુ અસર જેસલમેર અને બાડમેર જિલ્લાઓ પર પડશે, જે સૌર અને પવન ઉર્જા પ્રોજેક્ટ્સના કેન્દ્ર બની રહ્યા છે. કોર્ટે સૌર પાર્ક, પવન ઉર્જા પ્રોજેક્ટ્સ અને ઉચ્ચ-તાપમાન ઓવરહેડ પાવર લાઈનો પર તાત્કાલિક પ્રતિબંધ લાદ્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટે ભૂતપૂર્વ IAS અધિકારી અને પર્યાવરણવિદ એમકે રણજીત સિંહ દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજી પર આ ઐતિહાસિક ચુકાદો આપ્યો છે. 

ગ્રેટ ઇન્ડિયન બસ્ટર્ડ રાજસ્થાનનો આત્મા છે, સૌર ઊર્જા કંપનીઓ મહેમાન છે
બે ન્યાયાધીશોની બેન્ચે કહ્યું, "ગ્રેટ ઇન્ડિયન બસ્ટર્ડ રાજસ્થાનનો આત્મા છે. જો આ પક્ષી લુપ્ત થઈ જાય, તો તે આપણી પેઢીની સૌથી મોટી પર્યાવરણીય નિષ્ફળતા હશે."

કોર્ટે જેસલમેર-બાડમેરમાં કાર્યરત ઊર્જા કંપનીઓને પણ કડક સંદેશ આપતા કહ્યું, "કંપનીઓ રણની માલિક નથી, પરંતુ અહીં મહેમાનો છે." કોર્ટે આ કંપનીઓને તેમના CSR (કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી) ભંડોળ ગ્રેટ ઇન્ડિયન બસ્ટર્ડ અને પર્યાવરણીય સંરક્ષણ પર ખર્ચ કરવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો.

ગ્રેટ ઇન્ડિયન બસ્ટર્ડ લુપ્ત થવાના આરે છે
બેન્ચે બિશ્નોઈ સમુદાય અને "ગ્રેટ ઇન્ડિયન બસ્ટર્ડ મેન" તરીકે ઓળખાતા સ્વર્ગસ્થ રાધેશ્યામ બિશ્નોઈને પણ શ્રદ્ધાંજલિ આપી. રાજસ્થાનમાં ગ્રેટ ઇન્ડિયન બસ્ટર્ડની સ્થિતિ અત્યંત ચિંતાજનક બની ગઈ છે. નિષ્ણાતોના મતે, રાજ્યમાં ફક્ત 150 થી 175 ગ્રેટ ઈન્ડિયન બસ્ટર્ડ બાકી છે. આમાંના મોટાભાગના પક્ષીઓ જેસલમેર રણ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં જોવા મળે છે. ઈન્ટરનેશનલ યુનિયન ફોર કન્ઝર્વેશન ઓફ નેચર (IUCN) એ પહેલાથી જ ગ્રેટ ઇન્ડિયન બસ્ટર્ડને ક્રિટિકલલી એન્ડેન્જર્ડ તરીકે વર્ગીકૃત કરી દીધું છે, એટલે કે તે લુપ્ત થવાની આરે છે. કોર્ટે 19 ડિસેમ્બરે આ ચુકાદો આપ્યો હતો.

ગ્રેટ ઇન્ડિયન બસ્ટર્ડના મૃત્યુનું સૌથી મોટું કારણ હાઇ-ટેન્શન વાયર છે
કોર્ટે સ્વીકાર્યું કે જેસલમેર-બાડમેર ક્ષેત્રમાં ગ્રેટ ઇન્ડિયન બસ્ટર્ડના મૃત્યુનું સૌથી મોટું કારણ હાઇ-ટેન્શન પાવર લાઇન સાથે અથડામણ છે. ગ્રેટ ઇન્ડિયન બસ્ટર્ડ જેવા મોટા પક્ષીઓ ખુલ્લા રણ વિસ્તારોમાં ઉડતી વખતે આ વાયરોને જોઈ શકતા નથી અને તેમની સાથે અથડાઈ શકે છે, જેના પરિણામે તેમના મૃત્યુ થાય છે. આ ગંભીર ખતરાને ધ્યાનમાં રાખીને, સુપ્રીમ કોર્ટે હાલની 33 kV, 66 kV અને કેટલાક કિસ્સાઓમાં, 400 kV સુધીની પાવર લાઇનોને ભૂગર્ભિત કરવાનો અથવા સ્થાનાંતરિત કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. કોર્ટે આગામી બે વર્ષમાં આશરે 250 કિલોમીટર પાવર લાઇનોને ભૂગર્ભિત કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. કોર્ટે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે ગ્રેટ ઇન્ડિયન બસ્ટર્ડના નિવાસસ્થાનમાં હવે વીજળીની લાઇનો આડેધડ રીતે નાખવામાં આવશે નહીં. ટ્રાન્સમિશન લાઇનો ફક્ત સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં નિયુક્ત પાવર કોરિડોરમાંથી પસાર થશે, જેથી પક્ષીઓની કુદરતી હિલચાલમાં વિક્ષેપ ન પડે.

