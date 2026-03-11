દેશમાં પ્રથમવાર સુપ્રીમ કોર્ટે આપી ઇચ્છામૃત્યુની મંજૂરી, 13 વર્ષમાં કોમામાં રહેતા હરીશ રાણાને મળશે મોત
Harish Rana Passive Euthanasia Case: સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે 13 વર્ષથી હરીશ રાણાની સ્થિતિમાં કોઈ સુધાર થયો નથી. કૃત્રિમ રીતે દર્દીને જીવિત રાખવો ત્યારે યોગ્ય છે જ્યારે તેને સારવારથી લાભ પહોંચી રહ્યો હોય. તેના સાજા થવાની સંભાવના હોય.
- સુપ્રીમ કોર્ટે હરીશ રાણાને પેસિવ યુથેનેસિયાની મંજૂરી આપી છે
- હરીશના માતા-પિતાએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં ઈચ્છા મૃત્યુ માટે દાખલ કરી હતી અરજી
- આ દેશનો પ્રથમ પેસિવ યુથેનેસિયાનો કેસ હશે, 13 વર્ષથી બેડ પર છે હરીશ
નવી દિલ્હીઃ સુપ્રીમ કોર્ટે 13 વર્ષથી પલંગ પર જીવન પસાર કરી રહેલા હરીશ રાણાને ઈચ્છામૃત્યુની મંજૂરી આપી દીધી છે. જસ્ટિસ જેબી પારડીવાલા અને જસ્ટિસ કેવી વિશ્વનાથનની બેંચએ આ નિર્ણય લીધો છે. કોર્ટે એમ્સ પાસેથી રાણાનો રિપોર્ટ મંગાવ્યો હતો. એમ્સે કહ્યું કે રાણા ઠીક થાય તેની આશા નથી. ત્યારબાદ કોર્ટે રાણાને પેસિવ યુથેનેશિયાની મંજૂરી આપી છે. હરીશના માતા-પિતાએ પોતાના પુત્રના ઇચ્છામૃત્યુનો કેસ સુપ્રીમ કોર્ટમાં દાખલ કર્યો હતો. હરીશ છેલ્લા 13 વર્ષથી પલંગ પર અચેત અવસ્થામાં જીવન પસાર કરી રહ્યો છે.
ઇચ્છામૃત્યુને મંજૂરી
સુપ્રીમ કોર્ટે છેલ્લા 13 વર્ષથી અચેત અવસ્થામાં પલંગ પર પડેલા ગાઝિયાબાદના હરીશ રાણાને પેસિવ યુથનેસિયા (ઇચ્છા મૃત્યુ) આપવાની માંગ પર સુપ્રીમ કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો છે. પાછલી સુનાવણી દરમિયાન સુપ્રીમ કોર્ટે તેના પરિવારજનો સાથે પણ વાત કરી હતી. 100 ટકા દિવ્યાંગતાનો શિકાર થઈ ચુકેલા પુત્રના ઠીક થવાની આશા છોડી ચુકેલા માતા-પિતાએ તેને ઈચ્છા મૃત્યુ આપવાની માંગ કરી હતી.
એમ્સે કહ્યું- સાજા થવાની આશા નથી
સુપ્રીમ કોર્ટે હરીશ રાણાને લઈને દિલ્હી એમ્સ પાસે રિપોર્ટ માંગ્યો હતો. આ રિપોર્ટમાં એમ્સે કહ્યું હતું કે હરીશ ક્યારેય સાજો થઈ શકશે નહીં. ત્યારે જસ્ટિસ જેબી પારડીવાલાએ કહ્યુ હતુ કે આ દુખદ રિપોર્ટ છે. તેમણે કહ્યું હતું કે આ અમારા માટે મુશ્કેલ નિર્ણય છે અને અમે આ યુવકને અપાર દુખમાં ન રાખી શકીએ. કોર્ટે પાછલી સુનાવણી દરમિયાન કહ્યું હતું કે અમે તે સ્ટેજ પર છીએ જ્યાં અમારે અંતિમ નિર્ણય કરવો પડશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે ચંડીગઢમાં રહી અભ્યાસ કરી રહેલો હરીશ 2013મા પોતાના હોસ્ટેલના ચોથા માળેથી પડી ગયો હતો. તેને માથામાં ગંભીર ઈજા થઈ હતી. ત્યારબાદ હરીશ સતત પલંગ પર અચેત સ્થિતિમાં છે. સતત બેડ પર રહેવાને કારણે તેના શરીરમાં ઘાવ થઈ ગયા હતા.
