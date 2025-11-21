Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

SIR સામે ફરી એકવાર સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી, કોર્ટે ચૂંટણી પંચ પાસે માંગ્યો જવાબ

Supreme Court on SIR: બેન્ચે નિર્દેશ આપ્યો કે, કેરળમાં SIRને પડકારતી અરજીઓ 26 નવેમ્બરના રોજ સુનાવણી માટે સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવે. બીજા રાજ્યોમાં આ કવાયતને પડકારતી બાકીની અરજીઓ ડિસેમ્બરના પહેલા કે બીજા અઠવાડિયામાં સાંભળવામાં આવશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 21, 2025, 03:37 PM IST

Trending Photos

SIR સામે ફરી એકવાર સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી, કોર્ટે ચૂંટણી પંચ પાસે માંગ્યો જવાબ

Supreme Court on SIR: કેરળ, ઉત્તર પ્રદેશ અને અન્ય બીજા રાજ્યોમાં મતદાર યાદીઓના SIR હાથ ધરવાના ચૂંટણી પંચના નિર્ણયને સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકારવામાં આવ્યો છે. શુક્રવારે સુપ્રીમ કોર્ટે SIR સંબંધિત અરજીઓની સુનાવણી માટે સંમતિ આપી. ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત, ન્યાયાધીશ SVN ભટ્ટી અને ન્યાયાધીશ જોયમાલ્યા બાગચીની બનેલી બેન્ચે ચૂંટણી પંચને નોટિસ જાહેર કરી છે. વિવિધ રાજ્યોમાં અલગ-અલગ આધારો પર SIR કવાયતને પડકારતી વિવિધ નેતાઓની તમામ નવી અરજીઓ પર આજે સુનાવણી કરવામાં આવી.

કેરળમાં SIRને પડકારતી એક અરજદાર તરફથી સિનિયર વકીલ કપિલ સિબ્બલે જણાવ્યું કે, રાજ્યમાં સ્થાનિક સંસ્થાઓની ચૂંટણીઓ પણ થવાની છે. એટલા માટે આ બાબત પર તાત્કાલિક વિચારણા કરવાની જરૂર છે. બેન્ચે નિર્દેશ આપ્યો કે, કેરળમાં SIRને પડકારતી અરજીઓ 26 નવેમ્બરના રોજ સુનાવણી માટે સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવે. અન્ય બીજા રાજ્યોમાં આ કવાયતને પડકારતી બાકીની અરજીઓ ડિસેમ્બરના પહેલા કે બીજા અઠવાડિયામાં સાંભળવામાં આવશે.

Add Zee News as a Preferred Source

નિર્ણયની માન્યતા સામે પડકાર
સુપ્રીમ કોર્ટ પહેલાથી જ સમગ્ર ભારતમાં SIR કરવાના ચૂંટણી પંચના નિર્ણયની માન્યતાને પડકારતી અરજીઓની એક બેન્ચ પર સુનાવણી કરી રહી છે. આ બેન્ચે 11 નવેમ્બરના રોજ ડીએમકે, સીપીઆઈ(એમ), પશ્ચિમ બંગાળ કોંગ્રેસ અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસના નેતાઓની અરજીઓ પર કમિશન પાસેથી અલગ-અલગ જવાબો માંગ્યા હતા. આ અરજીઓમાં તમિલનાડુ અને પશ્ચિમ બંગાળમાં મતદાર યાદીઓના SIRને પડકારવામાં આવી હતી.

SIR પર કોંગ્રેસે ઉઠાવ્યા પ્રશ્નો
બીજી તરફ કોંગ્રેસે આરોપ લગાવ્યો કે, મતદાર યાદીઓનો SIR આદિવાસીઓને ચૂંટણી પ્રક્રિયામાંથી બાકાત રાખવાનું ઇરાદાપૂર્વકનું કાવતરું છે. પાર્ટીના આદિવાસી વિભાગના પ્રમુખ વિક્રાંત ભૂરિયાએ એમ પણ કહ્યું કે, આદિવાસીઓ માટે એક સ્થળાંતર નીતિ સ્થાપિત થવી જોઈએ. તેમણે મધ્યપ્રદેશમાં સિવિલ જજ પરીક્ષા 2022ના પરિણામો પર પણ પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા. તેમણે કહ્યું કે, એક પણ આદિવાસીની પસંદગી કરવામાં આવી નથી, જે અનામતને દૂર કરવાનો એક માર્ગ છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
supreme courtsirelection commissionસુપ્રીમ કોર્ટએસઆઈઆર

Trending news