હાઈકોર્ટનો ચુકાદો પલટી નાખતા સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું- પાઈજામાનું નાડું ખોલવું એ 'દુષ્કર્મની કોશિશ' જ કહેવાય

Supreme Court Verdict: અલાહાબાદ હાઈકોર્ટે એક એવો વિવાદાસ્પદ ચુકાદો આપ્યો હતો જેમાં કોર્ટે મહિલાના પાઈજામાનું નાડું ખોલવું એ અશ્લીલ હરકત ગણાવી હતી, બળાત્કારનો પ્રયત્ન નહીં. હવે સુપ્રીમ કોર્ટે આ મામલાને ગંભીરતાથી લેતા હાઈકોર્ટના ચુકાદાને પલટી નાખ્યો છે અને એક ઐતિહાસિક મિસાલ રજૂ કરી છે. જાણો મામલાની વિગતો.

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 18, 2026, 09:03 AM IST
  • અલાહાબાદ હાઈકોર્ટનો ચુકાદો- પાઈજામાનું નાડું ખોલવું એ અશ્લીલ હરકત, રેપની કોશિશ નહીં.
  • સુપ્રીમ કોર્ટે અલાહાબાદ હાઈકોર્ટનો ચુકાદો પલટી જજોને સંવેદનશીલ બનવાની વાત કરી.
  • સર્વોચ્ચ અદાલતે કહ્યું કે પાઈજામાનું નાડું ખોલવું એ સીધું 'રેપનો પ્રયત્ન'.

હાઈકોર્ટનો ચુકાદો પલટી નાખતા સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું- પાઈજામાનું નાડું ખોલવું એ 'દુષ્કર્મની કોશિશ' જ કહેવાય

દેશની સર્વોચ્ચ અદાલતે શારીરિક અપરાધોના મામલે અત્યંત સંવેદનશીલતા અને કાનૂની વ્યાખ્યા અંગે એક ઐતિહાસિક ઉદાહરણ બેસાડ્યું. સુપ્રીમ કોર્ટે અલાહાબાદ હાઈકોર્ટના એક અત્યંત વિવાદાસ્પદ ચુકાદાને પલટી નાખતા સ્પષ્ટ કરી દીધુ કે કોઈ પણ મહિલાને ખોટી દાનતથી પકડવી અને તેના પાઈજામાનું નાડું ખોલવું એ માત્ર છેડછાડ કે રેપની તૈયારી નહીં પરંતુ સીધું 'રેપનો પ્રયત્ન' છે. કોર્ટે કહ્યું કે આવા કૃત્યને ગંભીર અપરાધ ગણીને આરોપીને હળવી સજા આપવી એ ન્યાયની ભાવના વિરુદ્ધ છે. આ ચુકાદા સાથે જ સુપ્રીમ કોર્ટે અલાહાબાદ હાઈકોર્ટના માર્ચ 2025ના એ આદેશને પણ રદ કર્યો છે જેમાં કોર્ટે ફક્ત મહિલાની લજ્જા ભંગ કરવાનો મામલો ગણ્યો હતો. 

શું હતો મામલો?
આ મામલો ખુબ  ગંભીર હતો જેમાં આરોપીઓએ મહિલાની સાથે અશ્લીલ હરકતો કરી હતી અને તેના કપડાં ઉતારવાનો પણ પ્રયત્ન કર્યો હતો. જો કે અલાહાબાદે આમ છતાં પોતાના નિર્ણયમાં વિચિત્ર તર્ક રજૂ કરતા તેને રેપનો પ્રયત્ન ગણવાની ના પાડી દીધી હતી. હાઈકોર્ટનું માનવું હતું કે આ કૃત્ય રેપની તૈયારી  હેઠળ આવે છે. જેના માટે સજા ઓછી હોય છે. હાઈકોર્ટના આ ચુકાદા બાદ આક્રોશ ફેલાયો હતો. મહિલા અધિકાર સંગઠનો અને કાનૂની તજજ્ઞોએ આ ચુકાદાની આકરી ટીકા કરી હતી. 

સુપ્રીમ કોર્ટે લીધો સુઓમોટો
હાઈકોર્ટના આ વિવાદાસ્પદ નિર્ણયને સુપ્રીમ કોર્ટે પોતે ગંભીરતાથી લીધો. આ પગલું એનજીઓ વી ધ વુમનના સંસ્થાપક અને વરિષ્ઠ વકીલ શોભા ગુપ્તા દ્વારા લખાયેલા એક પત્ર બાદ ઉઠાવવામાં આવ્યું હતું. મામલાની ગંભીરતા જોતા સુપ્રીમ કોર્ટની એક વિશેષ બેન્ચ જેમાં સીજેઆઈ સૂર્યકાંત સાથે ન્યાયમૂર્તિ જોયમાલ્ય બાગચી અને ન્યાયમૂર્તિ એનવી અંજારિયા પણ હતા જેમણે કેસની સુનાવણી કરી. 

સુપ્રીમ કોર્ટે ઝાટકણી કાઢી
સુપ્રીમ કોર્ટે અલાહાબાદ હાઈકોર્ટના ચુકાદાને ફગાવતા આરોપીઓ વિરુદ્ધ પોક્સો એક્ટ હેઠળ રેપના પ્રયત્નના મૂળ અને કડક આરોપોને બહાલ કરતા ચુકાદો આપતા સીજેઆઈ સૂર્યકાંતે ન્યાયિક સંવેદનશીલતા પર ભાર મૂક્યો. કોર્ટે કહ્યું કે જ્યારે કોઈ જજ યૌન અપરાધો સંલગ્ન કેસની સુનાવણી કરતા હોય તો તેમણે તે મામલાની તથ્યાત્મક હકીકત અને પીડિતાની નબળાઈઓ પ્રત્યે વિચારશીલ હોવું જોઈએ. 

બેન્ચે પોતાની ટિપ્પણીમાં કહ્યું કે કોઈ પણ જજ કે કોઈ પણ કોર્ટનો ચુકાદો ત્યાં સુધી પૂર્ણ ન હોઈ શકે જ્યાં સુધી તે કેસના તથ્યોની વાસ્તવિકતાઓ અને કોર્ટમાં આવનારી પીડિતાની નબળાઓએ પ્રત્યે વિચારશીલ ન હોય. કોર્ટે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે જજોનો પ્રયત્ન ફક્ત બંધારણીય અને કાનૂની સિદ્ધાંતોના ઠોસ અનુપ્રયોગ પર આધારિત હોવો જોઈએ એવું નહીં પરંતુ તેમાં કરુણા અને સહાનુભૂતિ પણ હોવા જોઈએ. આ સ્તંભોના અભાવમાં ન્યાયિક સંસ્થાન પોતાના મહત્વપૂર્ણ કર્તવ્યોનું પાલન બરાબર કરી શકશે નહીં. 

સુપ્રીમ કોર્ટે અલાહાબાદ હાઈકોર્ટના ચુકાદાને તો પલટી જ નાખ્યો પરંતુ ભવિષ્ય માટે એક વ્યાપક સુધારની રૂપરેખા પણ ખેંચી છે. કોર્ટે કહ્યું કે યૌન અપરાધોના મામલામાં જજોએ વધુ સંવેદનશીલ થવાની જરૂર છે. આ માટે કોર્ટે નેશનલ જ્યુડિશિયલ એકેડમીના ડાયરેક્ટર અને પૂર્વ જસ્ટિસ અનિરુદ્ધ બોસને તજજ્ઞોની એક સમિતિ બનાવવાની ભલામણ કરી છે. 
 

