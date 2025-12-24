Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

SCએ બનાવેલી સમિતિએ જ ફગાવી દીધી હતી નવી વ્યાખ્યા? જાણો શું છે સરકારની 100 મીટર અરવલ્લીની પરિભાષા

Supreme Court on Aravali Hills:  એમિક્સ ક્યૂરીના પરમેશ્વરે કોર્ટમાં પ્રસ્તુત એક પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશનમાં મંત્રાલયની 100 મીટર પરિભાષાને અસ્પષ્ટ અને ખતરનાક ગણાવી. તેમણે કહ્યું કે આ પરિભાષાથી અરવલ્લીની ભૌગોલિક ઓળખ નષ્ટ થશે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Dec 24, 2025, 10:31 AM IST

Trending Photos

SCએ બનાવેલી સમિતિએ જ ફગાવી દીધી હતી નવી વ્યાખ્યા? જાણો શું છે સરકારની 100 મીટર અરવલ્લીની પરિભાષા

અરવલ્લી પર્વતમાળાની વ્યાખ્યા અંગે કેન્દ્ર સરકાર, સુપ્રીમ કોર્ટ અને તેના દ્વારા રચાયેલી વિશેષજ્ઞ સમિતિ વચ્ચે ગંભીર મતભેદ સામે આવ્યા છે. પર્યાવરણ, વન અને જળવાયુ પરિવર્તન મંત્રાલય દ્વારા પ્રસ્તાવિત 100 મીટર  ઉંચાઈ આધારિત અરવલ્લી પરિભાષાને સુપ્રીમ કોર્ટે સ્વીકારી લીધી, જ્યારે કોર્ટની પોતાની જ સંસ્થા સેન્ટ્રલ એમ્પાવર્ડ કમિટી (CEC) એ આ પરિભાષાનું સમર્થન કર્યું નહતું. 13 ઓક્ટોબરે મંત્રાલયે સુપ્રીમ કોર્ટની સામે અરવલ્લીની નવી વ્યાખ્યા રજૂ કરી હતી. 

તેના બરાબર બીજા દિવસે 14 ઓક્ટોબરના રોજ સીઈસીએ પીઠની મદદ કરી રહેલા એમિક્સક્યૂરીના પરમેશ્વરને પત્ર લખીને સ્પષ્ટ કર્યું કે આ પરિભાષાની ન તો તપાસ કરાઈ છે કે ન તો તેને સીઈસીની મંજૂરી મળેલી છે. આમ છતાં 20 નવેમ્બરના રોજ સુપ્રીમ કોર્ટે મંત્રાલયની 100 મીટર પરિભાષાને સ્વીકારી લીધી. 

Add Zee News as a Preferred Source

CEC ને સુપ્રીમ કોર્ટે 2002માં પર્યાવરણ અને વનસંબંધી આદેશોના અનુપાલનની નિગરાણી માટે બનાવવામાં આવી હતી. તેણે સ્પષ્ટ રીતે કહ્યું કે ફોરેસ્ટ સર્વે ઓફ ઈન્ડિયા (FSI) દ્વારા તૈયાર કરાયેલી પરિભાષાને જ અપનાવવી જોઈએ. જેથી કરીને અરવલ્લીની પરિસ્થિતિ તરફ  ભૌગોલિક અખંડિતતાની રક્ષા થઈ શકે. FSI એ વર્ષ 2010માં સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશ પર અરવલ્લીનો વિસ્તૃત સર્વે કર્યો હતો. જેમાં રાજસ્થાનના 15 જિલ્લામાં 40,481 વર્ગ કિલોમીટર ક્ષેત્રને અરવલ્લી તરીકે ઓળખ કરાયો હતો. આ પરિભાષામાં ઓછામાં ઓછા 3 ડિગ્રી ઢાળ અને ન્યૂનતમ ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોને સામેલ કરાયા હતા. જેનાથી નાની અને નીચલી પહાડીઓ પણ સંરક્ષિત હતી. 

100 મીટર પરિભાષા પર ગંભીર આપત્તિઓ
એમિક્સ ક્યૂરીના પરમેશ્વરે કોર્ટમાં રજૂ કરેલા એક પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશનમાં મંત્રાલયની 100 મીટર પરિભાષાને અસ્પષ્ટ અને ખતરનાક ગણાવી. તેમણે કહ્યું કે આ પરિભાષાથી અરવલ્લીની ભૌગોલિક ઓળખ તૂટી જશે. અનેક નાની પહાડીઓ અરવલ્લીના દાયરામાંથી બહાર થઈ જશે. આ વિસ્તારોને ખનન માટે ખોલવામાં આવી શકશે. જેની સીધી અસર પરિસ્થિતિ પર પડશે અને થાર રણનો વિસ્તાર પૂર્વ તરફ થઈ શકે છે. તેમણે સ્પષ્ટ કહ્યું કે 100 મીટરની સીમા લાગૂ થતા અરવલ્લીની નિરંતરતા સમાપ્ત થઈ જશે અને તેને સંરક્ષિત ભૌગોલિક યુનિટ તરીકે બચાવી શકાશે નહીં. 

CEC એ મંત્રાલયના દાવાને ભ્રામક ગણાવ્યો
CEC અધ્યક્ષ અને પૂર્વ મહાનિદેશક (વન) સિદ્ધાંત દાસે 14 ઓક્ટોબરના પત્રમાં કહ્યું કે મંત્રાલય દ્વારા દાખલ થયેલા સોગંદનામામાં જે વિચારોને CEC ના જણાવવામાં આવ્યા છે જે વાસ્તવમાં CEC સભ્ય ડો. જે આર ભટ્ટના વ્યક્તિગત વિચાર છે, સમિતિના નહીં. પત્રમાં એ પણ કહેવાયું કે સમિતિની બેઠક (3 ઓક્ટોબર)ના ડ્રાફ્ટ મિનિટ્સ ક્યારેય CEC ને સોંપાઈ નથી. મંત્રાલયના રિપોર્ટ પર CEC એ કોઈ ઔપચારિક સમીક્ષા કરી નથી. મંત્રાલય દ્વારા પ્રસ્તુત રિપોર્ટ સહીવાળો પણ નહતો. CEC એ દોહરાવ્યું કે તેમનો સ્પષ્ટ મત છે કે FSI ની પરિભાષાને જ અપનાવવી જોઈએ. 

FSI અનો આંતરિક આકલન અને વિરોધાભાસ
FSI એ એક ટ્વીટમાં મીડિયા રિપોર્ટ્સનું ખંડન કર્યું જેમાં 90 ટકા અરવલ્લીની પહાડીઓ અસુરક્ષિત થશે એવો ઉલ્લેખ હતો. પરંતુ એક આંતરિક આકલન મુજબ 20 મીટર કે તેનાથી ઊંચી 12,081 અરવલ્લી પહાડીઓમાંથી 91.3% અને કુલ 1,18,575 પહાડીઓમાંથી 99 ટકાથી વધુ 100 મીટરની વ્યાખ્યામાં સામેલ થઈ શકશે નહીં. 20 મીટરની ઊંચાઈની પહાડીઓ પણ પ્રાકૃતિક વિન્ડ બેરિયરના રૂપમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. 

મંત્રીનો દાવો અને સવાલ
પર્યાવરણ મંત્રી  ભૂપેન્દ્ર યાદવે કહ્યું કે અરવલ્લી ક્ષેત્રના ફક્ત 0.19% ભાગ (278 વર્ગ  કિમી)માં જ ખનનની મંજૂરી છે. પરંતુ મંત્રાલયના પોતાના જ આંકડા દર્શાવે છે કે આ વિસ્તાર પહેલેથી જ રાજસ્થાન,  હરિયાણા અને ગુજરાતમાં ખનન હેઠળ છે. મંત્રાલય હજુ સુધી એ સ્પષ્ટ  કરી શકયું નથી કે 100 મીટર પરિભાષા લાગૂ થયા બાદ નીચલા અરવલ્લી વિસ્તારમાં ભવિષ્યમાં ખનન અને વિકાસને કેવી રીતે રોકી શકાશે. આ ઉપરાંત જમીન પર સીમાંકન હજુ થયું નથી આવામાં એ પણ સવાલ છે કે મંત્રાલયે સુપ્રીમ કોર્ટને કઈ રીતે આશ્વસ્ત કરી કે 100 મીટર પરિભાષાથી વધુ વિસ્તાર અરવલ્લીમાં આવશે. જ્યારે FSI ની 3 ડિગ્રી ઢાળવાળી પરિભાષા પહેલેથી જ વ્યાપક હતી. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
supreme courtAravalliAravalli RangeIdar FortSabarkantha

Trending news