ધર્માંતરણ પર સુપ્રીમ કોર્ટનો મોટો ચુકાદો, ઈસાઈ ધર્મ અપનાવવા પર ખતમ થઈ જશે અનુસૂચિત જાતિનો દરજ્જો

Prev
Next
સર્વોચ્ચ અદાલતે મંગળવારે ચુકાદો આપ્યો કે જે વ્યક્તિ હિંદુ ધર્મ, શીખ ધર્મ કે બૌદ્ધ ધર્મ સિવાય કોઈ અન્ય ધર્મને માને છે તો તેને અનુસૂચિત જાતિનો સભ્ય ન માની શકાય.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 24, 2026, 12:27 PM IST
  • સુપ્રીમ કોર્ટે આંધ્ર પ્રદેશ હાઈકોર્ટના આદેશને યથાવત રાખ્યો 
  • ઈસાઈ ધર્મ અપનાવનાર અનુસૂચિત જાતિનો સભ્ય ન રહી શકે
  • એક કેસની સુનાવણી દરમિયાન સુપ્રીમ કોર્ટની મહત્વની ટિપ્પણી

Trending Photos

નવી દિલ્હીઃ SC/ST એટલે કે અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ મામલામાં સુપ્રીમ કોર્ટે મહત્વનો ચુકાદો આપ્યો છે. સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયે કહ્યું કે જો કોઈ વ્યક્તિ ઈસાઈ ધર્મમાં ધર્માંતરણ કરે છે અને તેનું પાલન કરે છે તો તે અનુસૂચિત જાતિનો સભ્ય ન રહી શકે. મંગળવારે જસ્ટિસ પીકે મિશ્રા અને જસ્ટિસ એનવી અંજારિયાની બેંચ સુનાવણી કરી રહી હતી. સવાલ હતો કે શું હિંદુ ધર્મથી ઈસાઈ ધર્મમાં જનાર વ્યક્તિ SC/ST એક્ટ લગાવવા માટે અનુસૂચિત જાતિના દરજ્જાનો દાવો કરી શકે છે?

સુપ્રીમ કોર્ટનો ચુકાદો
સુપ્રીમ કોર્ટે આંધ્ર પ્રદેશ હાઈકોર્ટના આદેશને યથાવત રાખ્યો છે. બાર એન્ડ બેંચ અનુસાર સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે કોઈપણ વ્યક્તિ હિંદુ, શીખ કે બૌદ્ધ ધર્મ સિવાય કોઈ અન્ય ધર્મને માને છે, તે અનુસૂચિત જાતિનો સભ્ય ન હોઈ શક. કોઈ અન્ય ધર્મમાં પરિવર્તન કરવા પર અનુસૂચિત જાતિનો દરજ્જો ખતમ થઈ જાય છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

બેંચે કહ્યું કે આ મામલામાં અરજીકર્તાનો તે દાવો નથી કે તેણે ઈસાઈ ધર્મ છોડી પરત પોતાનો મૂળ ધર્મ અપનાવી લીધો છે, કે તેને મડિયા સમુદાયએ ફરીથી સ્વીકાર કરી લીધો છે. આ વાતથી સાબિત થાય છે કે અરજીકર્તા સતત ઈસાઈ ધર્મને માનતો રહ્યો અને એક દાયકાથી વધુ સમયથી પાદરીના રૂપમાં કામ કરી રહ્યો છે. જે ગામના ઘરમાં નિયમિત રવિવારે પ્રાર્થનાઓ આયોજીત કરે છે. તે પણ સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો કે કથિત ઘટનાના સમયે, તે ઘર પર પ્રાર્થના સભા કરી રહ્યો છે. આ બધા તથ્યો કોઈ શંકાને નથી છોડતા કે ઘટનાની તારીખે તે એક ઈસાઈ હતો.

મામલાને સમજો
ઈસાઈ ધર્મ અપનાવનાર એક વ્યક્તિ પાદરી તરીકે કામ કરી રહ્યો હતો, પરંતુ તેણે Schmeduled Caste, Scheduled Tribe (prevention of atrocities) Act હેઠળ લોકો વિરુદ્ધ કેસ કર્યો હતો. આરોપ લગાવ્યો હતો કે લોકોએ તેની સાથે મારપીટ કરી. તેણે એસસી એસટી એક્ટ હેઠળ સુરક્ષાની માંગ કરી, જેને આરોપીઓએ કોર્ટમાં પડકારી હતી. આરોપીઓનું કહેવું હતું કે પાદરીએ ધર્માંતરણ કર્યું હતું.

આંધ્ર પ્રદેશ હાઈકોર્ટનો નિર્ણય
લાઇવ લો પ્રમાણે 30 એપ્રિલ 2025ના આદેશમાં ઉચ્ચ ન્યાયાલયે કહ્યું હતું કે આંધ્ર પ્રદેશ હાઈકોર્ટે કહ્યું કે ઈસાઈ ધર્મમાં જાતિય વ્યવસ્થાને કોઈ સ્થાન નથી. તેવામાં ઈસાઈ ધર્મ અપનાવનાર વ્યક્તિ એસસી/એસટી એક્ટની કલમોનો સહારો ન લઈ શકે. ત્યારે મામલાની સુનાવણી જસ્ટિસ હરિનાથ એન કરી રહ્યા હતા. તેમણે ફરિયાદી તરફથી લગાવવામાં આવેલા આરોપોને નકારી દીધા હતા. ત્યારબાદ ધર્માંતરણ કરી પાદરી બનેલા વ્યક્તિએ સ્પેશિયલ લીવ પિટીશન દાખલ કરી હતી.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
C ST actSupreme Court verdict

Trending news