કોન્ટ્રાક્ટ પર કામ કરતા કર્મચારીઓ અંગે સુપ્રીમ કોર્ટનો મોટો યુકાદો, સરકારી કર્મચારીઓ સમાન હક નહીં
Supreme Court on Contract Workers: સરકારના વિભાગો કે સંસ્થાઓમાં કરાર આધારિત કામ કરતા કર્મચારીઓ પર સુપ્રીમ કોર્ટે મોટો ચુકાદો આપ્યો છે. જાણો શું કહ્યું.
સુપ્રીમ કોર્ટે એક મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો જે કરાર પર કામ કરતા કર્મચારીઓ માટે એક ઝટકો ગણી શકાય. પોતાના નિર્ણયમાં કોર્ટે જણાવ્યું કે કોઈ એજન્સી દ્વારા કરાર પર નોકરી મેળવનારા કર્મચારીઓ સરકારી વિભાગો/સંસ્થાઓના નિયમિત કર્મચારીઓ સાથે સમાનતાનો દાવો કરી શકે નહીં. સુપ્રીમ કોર્ટે સરકારી વિભાગો/ સંસ્થાઓમાં નિયમિત નોકરીઓને જાહેર સંપત્તિ ગણાવી. જસ્ટિસ અહસાનુદ્દીન અમાનુલ્લાહ અને વિપુલ એમ પંચોલીની પીઠે પોતાના ચુકાદામાં કહ્યું કે નિયમિત નિયુક્તિઓ પારદર્શક પ્રક્રિયા હોય છે. જેનાથી તમામ યોગ્ય ઉમેદવારોને બરાબર તક મળે છે.
સુપ્રીમ કોર્ટની બેન્ચે કહ્યું કે કોઈ એજન્સી/કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા નોકરી આપવી એ તેની મરજી પર છોડવામાં આવે છે જેથી કરીને કાયદામાં બંને કેટેગરી સંપૂર્ણ રીતે અલગ થઈ જાય છે. કોર્ટે આંધ્ર પ્રદેશ હાઈકોર્ટ દ્વારા 2018માં અપાયેલો ચુકાદો રદ કર્યો. હાઈકોર્ટે કોઈ ત્રીજા પક્ષ (કોન્ટ્રાક્ટર) દ્વારા નગર નિગમ માટે 1994માં કરાર પર રખાયેલા કર્મચારીઓને નિયમિત કર્મચારી સમાન પગાર અને ભથ્થાં સંબંધિત લાભના આદેશ આપ્યા હતા.
દેશની સર્વોચ્ચ અદાલતે કહ્યું કે એક નિયમિત અને કરાક કર્મચારી વચ્ચે જો ફરક નહીં હોય તો અલગ અલગ નિયુક્તિ પદ્ધતિઓ ( સ્થાયી, કરાર અને એડહોક)ના મૂળભૂત આધાર પોતાની પવિત્રતા ગુમાવી બેસશે. બેન્ચે કહ્યું કે કાયદામાં આ વાતની મંજૂરી ન આપી શકાય કારણ કે કોઈ રાજ્ય સરકારમાં નોકરી એક જાહેર સંપત્તિ છે અને દેશના દરેક નાગરિકને તેના માટે અરજી કરવાનો હક છે. સુપ્રીમે કહ્યું કે નિયમિત નિયુક્તિમાં સુરક્ષા ઉપાય એટલા માટે છે કારણ કે જેથી કરીને કોઈ પક્ષપાત કે અન્ય બહારી વિચાર ન હોય, જ્યાં લોકોને ફક્ત યોગ્યતાના આધારે, કાનૂન મુજબ સંપૂર્ણ રીતે પારદર્શક પ્રક્રિયાના માધ્યમથી ભરતી કરવામાં આવે છે.
શું હતો મામલો
અત્રે નોંધનીય છે કે સુપ્રીમ કોર્ટે આંધ્ર પ્રદેશના કુરનુલ જિલ્લામાં નંદયાલ નગરપાલિકા પરિષદની અરજી પર આ ચુકાદો આપ્યો. અરજીમાં હાઈકોર્ટના 2018ના ચુકાદાને પડકારવામાં આવ્યો હતો. આ મામલે કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા નોકરી પર રખાયેલા સફાઈ કર્મચારીઓ સંબંધિત હતો અને સમયાંતરે કોન્ટ્રાક્ટર બદલાતા પણ રહ્યા.
