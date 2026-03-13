OBC અનામત પર સુપ્રીમ કોર્ટનો મોટો ચુકાદો, ક્રીમી લેયર પર શું કહ્યું તે ખાસ જાણો
OBC Reservation: સુપ્રીમ કોર્ટે ઓબીસી અનામત અને ક્રીમી લેયર પર એક મોટો ચુકાદો આપ્યો. ત્યારે એ સમજો કે ક્રીમી લેયર શું છે અને કેટલી આવક હોય તો ક્રીમી લેયરમાં ગણતરી થાય. સમગ્ર વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ.
- સુપ્રીમ કોર્ટે ઓબીસી અનામતમાં ક્રીમી લેયરના દરજ્જા વિશે આપ્યો ચુકાદો
- કૌટુંબિક આવકના આધારે ક્રીમી લેયરમાં ગણાય કે નહીં તે અંગે ચુકાદો
- સામાન્ય રીતે ક્રીમી લેયર કોને કઈ શકાય અને કોણ તેમાં આવે તે પણ જાણો
દેશની સર્વોચ્ચ અદાલતે ગુરુવારે ઓબીસી અનામત અંગે એક મોટો ચુકાદો આપ્યો. સુપ્રીમ કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે કોઈ પણ ઉમેદવાર ક્રીમી લેયરમાં આવે કે ન આવે તે ફક્ત તેની કૌટુંબિક આવકના આધારે નક્કી થઈ શકે નહીં. બેન્ચે મામલે સુનાવણી કરતા કહ્યું કે પદોની શ્રેણીઓ અને સ્ટેટસ માપદંડોના સંદર્ભ વિના ફક્ત આવકના આધારે ક્રીમી લેયરનો દરજ્જો નક્કી કરવો એ કાનૂનની દ્રષ્ટિએ ટકાઉ નથી. કોર્ટનું માનવું છે કે આવકની સાથે સાથે વ્યક્તિના સામાજિક અને વ્યવસાયિક પદને પણ ધ્યાનમાં રાખવું જરૂરી છે.
ક્રીમી લેયરની સામાન્ય સમજ શું છે?
ઓબીસી સમુદાયના એવા લોકો જે આર્થિક અને સામાજિક રીતે ખુબ સમૃદ્ધ થઈ ચૂક્યા હોય તેમના માટે સામાન્ય રીતે ક્રીમી લેયર શબ્દપ્રયોગ થાય છે. એવું માનવું છે કે અનામતનો લાભ આ લોકોને નહીં પરંતુ સમુદાયના એવા ગરીબ અને પછાત લોકો સુધી પહોંચે કે જેમને ખરેખર તેની જરૂર છે. આ સમજણની શરૂઆત 1992ના પ્રસિદ્ધ ઈન્દ્રા સહાની વિરુદ્ધ ભારત સરકાર કેસ બાદ થઈ હતી. ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટે ઓબીસી અનામતને તો યથાવત રાખ્યું હતું પરંતુ સમૃદ્ધિ વર્ગને તેમાંથી બાકાત રાખવાનો આદેશ આપ્યો હતો. ત્યારબાદ 1993માં સરકારે તેને લાગૂ કરવા માટે નિયમો બનાવ્યા હતા.
ક્રીમી લેયરમાં આવકની મર્યાદા કેટલી?
વર્તમાન નિયમો મુજબ જો કોઈ ઓબીસી પરિવારની વાર્ષિક આવક 8 લાખ રૂપિયાથી વધુ હોય તો તેને ક્રીમી લેયર ગણાય છે. આવા ઉમેદવારો સરકારી નોકરીઓ અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં અનામતના હકદાર હોતા નથી. આવકની આ મર્યાદા છેલ્લે 2017માં 6 લાખ રૂપિયાથી વધારીને 8 લાખ રૂપિયા કરવામાં આવી હતી.
આવક ઉપરાંત ઉચ્ચ બંધારણીય પદો પર બિરાજમાન વ્યક્તિઓ, સરકારી અધિકારીઓ, અધિકારીઓ, સશસ્ત્ર દળોના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને મોટા વ્યવસાયિકોના બાળકોને પણ ક્રીમી લેયરની કેટેગરીમાં રાખવામાં આવે છે.
સુપ્રીમ કોર્ટના આ ચુકાદાથી સરકાર પર ક્રીમી લેયરની ઓળખ કરવાવાળા 1993ના નિયમોની સમીક્ષા કરવાનું દબાણ વધી શકે છે. કોર્ટે સંકેત આપ્યો છે કે ફક્ત પૈસાને માપદંડ માની લેવું એ સામાજિક ન્યાયના વ્યાપક ઉદ્દેશ્યો વિરુદ્ધ હોઈ શકે છે. દાખલા તરીકે એક ઓછો પગાર મેળવનાર વ્યક્તિ પણ જો ઉંચા પ્રશાસનિક પદે હોય તો તેની સામાજિક સ્થિતિ એક ધનિક વેપારીથી અલગ હોઈ શકે છે.
