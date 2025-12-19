Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

સુપ્રીમ કોર્ટનો મોટો નિર્ણય, પિતાની ઇચ્છા સર્વોપરિ, સમાજની બહાર લગ્ન કરે તો દીકરીને મિલકતમાં નહીં મળે ભાગ

Supreme Court Judgement: સુપ્રીમ કોર્ટે એક પિતાના વસિયતનામાને સમર્થન આપ્યું છે અને તેમની પુત્રી શાયલા જોસેફની મિલકતમાંથી પાછી લીધી છે. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે જો વસિયત સ્પષ્ટ હોય અને તેમા વસિયત કરનારાની ઇચ્છાઓ સર્વોપરી હોય તો તેમાં દખલ કરી શકાતી નથી.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 19, 2025, 04:31 PM IST

Trending Photos

સુપ્રીમ કોર્ટનો મોટો નિર્ણય, પિતાની ઇચ્છા સર્વોપરિ, સમાજની બહાર લગ્ન કરે તો દીકરીને મિલકતમાં નહીં મળે ભાગ

Supreme Court Judgement: લિંગ સમાનતા અંગેના અનેક સીમાચિહ્નરૂપ નિર્ણયો પછી, સુપ્રીમ કોર્ટે હવે પિતાના વસિયતનામાને સમર્થન આપ્યું છે અને તેમની પુત્રી શાયલા જોસેફને મિલકતમાંથી છીનવી લીધી છે. પિતા એન.એસ. શ્રીધરને તેમની પુત્રી શાયલા જોસેફ, જે તેમના નવ બાળકોમાંથી એક છે, તેને મિલકતમાંથી છીનવી લીધી હતી, કારણ કે તેણીએ તેના સમુદાયની બહાર લગ્ન કર્યા હતા. સુપ્રીમ કોર્ટે હાઈકોર્ટ અને ટ્રાયલ કોર્ટના નિર્ણયોને ઉલટાવી દીધો હતો, જેમાં વસિયતનામા પર શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી અને મિલકતને નવ બાળકોમાં સમાન રીતે વહેંચવાનો આદેશ આપ્યો હતો.

હાઈકોર્ટ અને ટ્રાયલ કોર્ટનો ચુકાદો અને હુકમનામો રદ

Add Zee News as a Preferred Source

સુપ્રીમ કોર્ટમાં કેસની સુનાવણી દરમિયાન, ન્યાયાધીશ હસનુદ્દીન અમાનુલ્લાહ અને કે. વિનોદ ચંદ્રનની બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે વસિયતનામાને પડકારી શકાય નહીં કારણ કે તે સ્પષ્ટ રીતે સાબિત થઈ ચૂકી છે. બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, સ્પષ્ટ રીતે સાબિત થયેલી વસિયતના કરનાર પર કોઈ દખલ થઈ શકે નહીં. હાઈકોર્ટ અને ટ્રાયલ કોર્ટના ચુકાદા અને હુકમનામાને રદ કરવામાં આવે છે. વાદી (શૈલા)નો તેના પિતાની મિલકત પર કોઈ દાવો નથી, જે વસિયતનામા દ્વારા અન્ય ભાઈ-બહેનોને છોડી દેવામાં આવી છે.

આવા કિસ્સાઓમાં સમાનતાનો પ્રશ્ન ઊભો થતો નથી

શૈલાના વકીલ, પી.બી. કૃષ્ણને, બેન્ચને જણાવ્યું હતું કે તેમના ક્લાયન્ટને મિલકતના ફક્ત 1/9મા ભાગનો હક છે, જે ખૂબ જ નાનો ભાગ છે. જોકે, બેન્ચે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે આવા કિસ્સાઓમાં સમાનતાનો પ્રશ્ન ઊભો થતો નથી. તે પિતાની ઇચ્છા પર આધાર રાખે છે કે તેઓ તેમની મિલકત કેવી રીતે વહેંચવા માંગે છે.

વસિયતનામા કરનારની વસિયત સર્વોપરી 

બેન્ચે કહ્યું કે, અમે સમાનતા વિશે વાત કરી રહ્યા નથી, અને વસિયતનામા કરનારની વસિયત સર્વોપરી છે. વસિયતનામા કરનારની છેલ્લી વસિયતનામાને બદલી શકાતી નથી અથવા તેને નકારી શકાતી નથી.

ભાઈ-બહેનોની અપીલ સ્વીકારીને, બેન્ચે મિલકતના સમાન વિભાજન માટે શૈલા દ્વારા દાખલ કરાયેલા દાવાને ફગાવી દીધો હતો.

વસિયતનામામાં સમજદારીનો નિયમ લાગુ પડતો નથી

સુપ્રીમ કોર્ટે એ પણ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે વસિયતનામામાં "સમજદારી"નો નિયમ લાગુ પડતો નથી. વસિયતનામા એ વ્યક્તિની પોતાની વસિયત છે, અને તેને પોતાની મિલકત વહેંચવાનો સંપૂર્ણ અધિકાર છે. જો વસિયતનામામાં બધા ભાઈ-બહેનોને તેમના વારસામાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા હોત, તો અદાલતો સમજદારીનો નિયમ લાગુ કરી શકી હોત.

સુપ્રીમ કોર્ટે શૈલાને વસિયતનામામાંથી બાકાત રાખવાના કારણ પર પણ ટિપ્પણી કરી. બેન્ચે કહ્યું કે, આ બાકાત રાખવા માટે એક કારણ આપવામાં આવ્યું છે, જેની સ્વીકાર્યતા આપણા મનમાં નક્કી કરતી નથી કે સમજદારીનો નિયમ શું કહે છે. આપણે વસિયતનામા કરનારને આપણી જગ્યાએ મૂકી શકતા નથી. આપણે વસિયતનામા કરનારના અભિપ્રાય માટે આપણા અભિપ્રાયને બદલી શકતા નથી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
supreme courtSupreme Court NewsSupreme Court judgementGujarati Newssupreme court on Marrieddaughterproperty sharemarries outside society

Trending news