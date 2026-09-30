/મોજેદરિયા...સુરત-ઉદયપુર વંદે ભારત ટ્રેનનો જાણો ટાઈમ-શિડ્યૂલ, ભરૂચ-વડોદરા સહિત કયા કયા સ્ટોપેજ 

ગુજરાતીઓને વધુ એક વંદે ભારતની ભેટ મળી રહી છે. આ ટ્રેન વ્યસ્ત માર્ગ સુરત-ઉદયપુર વચ્ચે દોડવાની છે. ગુજરાત અને રાજસ્થાન વચ્ચે રેલ સંપર્કને વધુ સારો બનાવવા માટે સુરત અને ઉદયપુર શહેરોને જોડતી વંદે ભારત ટ્રેન (નંબર- 26903/26904) શરૂ કરવા માટે મંજૂરી મળી ચૂકી છે. પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા સંચાલિત આ સેમી હાઈ સ્પીડ ટ્રેન નવરાત્રીથી નિયમિત રીતે પાટા પર દોડી શકે છે. એવું કહેવાય છે કે આ ટ્રેન અઠવાડિયામાં 6 દિવસ દોડશે. ફક્ત મંગળવારે નહીં દોડે. 4 ઓક્ટોબરથી ટ્રેનની નિયમિત સેવા શરૂ થઈ શકે છે.
ટ્રેનનું શિડ્યૂલ
4 ઓક્ટોબરથી નિયમિત સેવા
પશ્ચિમ રેલવે તરફથી બહાર પાડવામાં આવેલા શેડ્યૂલ મુજબ આ નવી ટ્રેનનું પરિચાલન બે તબક્કામાં શરૂ કરાશે. પહેલા તબક્કામાં આ ટ્રેનનું ઔપચારિક ઉદ્ઘાટન 2 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ સુરત રેલવે સ્ટેશનથી થશે, જ્યાં આ ટ્રેન નંબર 09103 તરીકે પોતાની પહેલી સ્પેશિયલ યાત્રા કરશે. ત્યારબાદ મુસાફરો માટે નિયમિત સેવા 4 ઓક્ટોબર 2026થી શરૂ થઈ જશે. નિયમિત પરિચાલન દરમિયાન આ ટ્રેન નંબર 26903/26904 તરીકે સંચાલિત થશે. આ ટ્રેન અઠવાડિયામાં 6 દિવસ દોડશે. મંગળવારે આ ટ્રેન નહીં દોડે.
સુરત-ઉદયપુર વંદેભારતના સ્ટોપેજ
સુરત-ઉદયપુર વંદે ભારત ટ્રેન ગુજરાત અને રાજસ્થાન વચ્ચે સારી કનેક્ટિવિટીનું કામ કરશે. તેનાથી મુસાફરોને તો ફાયદો થશે જ પરંતુ વ્યવસાયિક અને પર્યટન ક્ષેત્રે પણ શહેરોને જોડશે. આ ટ્રેન અનેક મોટા શહેરોમાં રોકાશે.
1. સુરત
2. ભરૂચ
3. વડોદરા
4. આણંદ
5. મણિનગર (અમદાવાદ)
6. અસારવા (અમદાવાદ)
7. હિંમતનગર
8. શામળાજી રોડ
9. ડુંગરપુર
10. જાવર
11. ઉદયપુર
રેલવેના જણાવ્યાં મુજબ આ નવી સેવા શરૂ થવાની સાથે જ પૂર્વમાં સંચાલિત ઉદયપુર સિટી-અસારવા (અમદાવાદ) વંદે ભારતનો વિસ્તાર કરીને તેને સુરત સુધી કરી દેવાઈ છે. ડાયમંડ સિટી સુરત અને લેક સિટી ઉદયપુર વચ્ચે સીધી વંદે ભારત મળવાથી વેપારીઓ, કપડાં, અને ટેક્સટાઈલ વેપારીઓની સાથે સાથે પર્યટકોને પણ આરામદાયક સફરની સુવિધા મળશે.