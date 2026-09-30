Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /મોજેદરિયા...સુરત-ઉદયપુર વંદે ભારત ટ્રેનનો જાણો ટાઈમ-શિડ્યૂલ, ભરૂચ-વડોદરા સહિત કયા કયા સ્ટોપેજ 

મોજેદરિયા...સુરત-ઉદયપુર વંદે ભારત ટ્રેનનો જાણો ટાઈમ-શિડ્યૂલ, ભરૂચ-વડોદરા સહિત કયા કયા સ્ટોપેજ 

સુરતીઓને ફાયદો થવા જઈ રહ્યો છે કારણ કે સુરત-ઉદયપુર વંદેભારત ટ્રન જલદી શરૂ થવા જઈ રહી છે. 7 કલાકની મુસાફરી અને કેટલા સ્ટોપેજ પર રોકાશે તથા તેનું સંપૂર્ણ શિડ્યૂલ ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 30, 2026, 10:18 AM IST|Updated: Sep 30, 2026, 10:18 AM IST
મોજેદરિયા...સુરત-ઉદયપુર વંદે ભારત ટ્રેનનો જાણો ટાઈમ-શિડ્યૂલ, ભરૂચ-વડોદરા સહિત કયા કયા સ્ટોપેજ 
Image Credit: ફાઈલ ફોટો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
અમદાવાદ-વડોદરા એક્સપ્રેસ હાઈ-વે પર ગમખ્વાર અકસ્માત: આણંદ-નડિયાદ વચ્ચે બસ દુર્ઘટનામાં
2
3
4
5