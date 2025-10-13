Prev
મોદી સરકારમાં સામેલ આ મંત્રીએ રાજીનામું આપવાની ઓફર કરી, કારણ પણ જણાવ્યું

Suresh Gopi: કેરળના મંત્રી સુરેશ ગોપીએ કહ્યું કે મારા બદલે સદાનંદ માસ્ટરને કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળમાં સામેલ કરવા જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે તેઓ ક્યારેય પોતાની ફિલ્મ કારકિર્દી છોડીને મંત્રી બનવા માંગતા ન હતા.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 13, 2025, 09:39 AM IST

નવી દિલ્હીઃ કેન્દ્રીય મંત્રી સુરેશ ગોપીએ પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી છે. તેમણે ભાજપના નવનિર્વાચિત રાજ્યસભા સાંસદ સી. સદાનંદન માસ્ટરને કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળમાં તેમની જગ્યા આપવાની ભલામણ કરી છે.

સદાનંદ માસ્ટરની હાજરીમાં એક સમારોહમાં પાર્ટી કાર્યકર્તાઓને સંબોધિત કરતા ગોપીએ કહ્યુ કે સદાનંદને રાજ્યસભા સભ્ય બનાવવા ઉત્તરી કન્નૂર જિલ્લાની રાજનીતિમાં એક મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર છે. તેમણે કહ્યું, 'હું ઈમાનદારી સાથે કહી રહ્યો છું કે મને હટાવી સદાનંદન માસ્ટરને (કેન્દ્રીય) મંત્રી બનાવવા જોઈએ. મારૂ માનવું છે કે આ કેરલની રાજનીતિના ઈતિહાસમાં એક નવો અધ્યાય બનશે.'

સદાનંદ માસ્ટરનું કાર્યાલય જલ્દી મંત્રી કાર્યાલયમાં બદલાશેઃ ગોપી
કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ અને પર્યટન રાજ્ય મંત્રી ગોપીએ કહ્યુ કે તેઓ કામના કરે છે કે સદાનંદનનું સાંસદ કાર્યાલય જલ્દી મંત્રી કાર્યાલયમાં બદલાઈ જશે. અભિનેતા ગોપીએ કહ્યુ કે તેઓ રાજ્યમાં સૌથી યુવા ભાજપ સભ્યોમાંથી એક છે અને ઓક્ટોબર 2016મા પાર્ટીમાં સામેલ થયા છે.

મારી આવક ઘટી છેઃ સુરેશ ગોપી
સુરેશ ગોપીએ કહ્યુ કે લોકસભા ચૂંટણીમાં જીત બાદ પાર્ટીએ તેમને કેન્દ્રીય મંત્રી બનાવ્યા. તેમણે કહ્યું- હું મારૂ ફિલ્મી કરિયર છોડી ક્યારેય મંત્રી બનવા ઈચ્છતો નથી. તેમણે કહ્યું કે તાજેતરના દિવસોમાં તેમની આવકમાં ઘટાડો થયો છે.

સી. સદાનંદન માસ્ટર કોણ છે?
સદાનંદન માસ્ટર કેરળના ત્રિશૂર જિલ્લાના વતની છે અને લગભગ 25 વર્ષથી પેરામંગલમમાં શ્રી દુર્ગા વિલાસમ ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળામાં સામાજિક વિજ્ઞાન ભણાવી રહ્યા છે. તેમણે 1999માં ગૌહાટી યુનિવર્સિટીમાંથી બી.કોમ. ડિગ્રી અને કાલિકટ યુનિવર્સિટીમાંથી બી.એડ. ડિગ્રી મેળવી છે. તેઓ કેરળમાં રાષ્ટ્રીય શિક્ષક સંઘના ઉપપ્રમુખ અને તેના પ્રકાશન, દેશી અધ્યાપક વર્તાના સંપાદક પણ છે. ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા, સદાનંદન માસ્ટર રાજકીય હિંસાનો ભોગ બન્યા છે. 1994માં, તેમણે સીપીઆઈ(એમ) કાર્યકરો દ્વારા કથિત હુમલામાં બંને પગ ગુમાવ્યા હતા.

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે.

