/કોકરોચોએ BJPને આપ્યો ઝટકો, સીટોમાં થઈ શકે ઘટાડો, કોંગ્રેસને બંપર ફાયદો, સર્વેના ચોંકાવનારા તારણો

જો અત્યારે લોકસભા ચૂંટણી થાય તો ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ)ના નેતૃત્વવાળું એનડીએ એકવાર ફરીથી સત્તા પર પાછું ફરી શકે છે. જો કે ગત સર્વેની સરખામણીમાં એનડીએની સીટો અને વોટશેર બંને ઘટી શકે તેવો સર્વેમાં અનુમાન કરાયું છે. જ્યારે આશ્ચર્યજનક રીતે કોંગ્રેસની સ્થિતિમાં મોટો સુધારો જોવા મળી શકે છે. આ સર્વે દિલ્હીમાં કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)ના નેતૃત્વમાં થયેલા વિદ્યાર્થી આંદોલન બાદ થયો છે.
NDAને બહુમત પરંતુ...
જો કે આ આંકડો પીએમ મોદીના 2024ના લોકસભા ચૂંટણી અભિયાન દરમિયાન અપાયેલા 400 પારના લક્ષ્યથી ઘણો દૂર છે. સર્વેના આંકડા જણાવે છે કે એનડીએ પ્રત્યે મતદારોનું સમર્થન હજુ પણ યથાવત છે પરંતુ તેમાં થોડી કમીના સંકેત જરૂર જોવા મળ્યા છે.
ભાજપને ફટકો, કોંગ્રેસને ફાયદો
જ્યારે કોંગ્રેસને જોઈએ તો ફાયદો થતો જોવા મળી રહ્યો છે.
શિક્ષણ વ્યવસ્થા અને પેપર લીક મુદ્દાની અસર?
સર્વેમાં ભાજપના સમર્થનમાં આવેલો ઘટાડો Gen-Z વચ્ચે પાર્ટી અંગે વધતી નારાજગીને પણ જોડવામાં આવી છે. પાર્ટીએ પેપર લીક અને શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં અનિયમિતતાઓના મુદ્દે Gen-Zની નારાજગીનો સામનો કરવો પડ્યો છે.
કોકરોચ જનતા પાર્ટીના બેનર હેઠળ જુલાઈમાં દિલ્હીના જંતર મંતર પર વિદ્યાર્થીઓનું વિરોધ પ્રદર્શન થયું હતું. ત્યારબાદ ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને શિક્ષણમંત્રીના પદેથી રાજીનામું આપ્યું હતું. રિપોર્ટ મુજબ મોદી સરકારના સમયમાં આ એક દુર્લભ ઘટના હતી.
કોંગ્રેસને કઈ રણનીતિથી ફાયદો
કોંગ્રેસના સારા પ્રદર્શન પાછળ પાર્ટી તરફથી ભાજપને ઘેરવા માટે અપનાવવામાં આવેલી રણનીતિને પણ મહત્વની ગણવામાં આવી રહી છે. સર્વે મુજબ રાજનીતિક ચર્ચા તેજ રહી તેવા મુદ્દા ઉઠાવવાના કારણે કોંગ્રેસની હાજરી વધી છે. જેમાં મહિલા અનામતથી લઈને 20 જુલાઈના વિદ્યાર્થી પ્રદર્શન વિરુદ્ધ પોલીસ કાર્યવાહી જેવા મુદ્દા સામેલ છે.
ઈન્ડિયા બ્લોકને કેટલી સીટોનું અનુમાન?
વોટ શેરમાં પણ NDAને નુકસાન
સીટો સાથે એનડીએના વોટશેરમાં પણ મામૂલી ઘટાડો થાય તેવું અનુમાન છે.
જાન્યુઆરી 2026ના સર્વેમાં NDAનો અંદાજિત વોટશેર 47 ટકા હતો.
ઓગસ્ટ 2026નો 45.1 ટકા અનુમાન ઓગસ્ટ 2025ના સર્વે બાદ એનડીએનો સૌથી ઓછો અંદાજિત વોટશેર છે. ઓગસ્ટ 2025ના સર્વેમાં આ આંકડો 46.7 ટકા હતો. જ્યારે ઈન્ડિયા બ્લોક માટે સર્વેમાં 39.1 ટકા વોટશેરનું અનુમાન લગાવવામાં આવ્યું છે. જાન્યુઆરી 2026ના સર્વેમાં આ આંકડો 39 ટકા હતો.