/સુવેન્દુ અધિકારી બંગાળના નવા મુખ્યમંત્રી, ધારાસભ્ય દળની બેઠકમાં સત્તાવાર જાહેરાત

કોલકત્તાઃ પશ્ચિમ બંગાળમાં આખરે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ નવા મુખ્યમંત્રીના નામની જાહેરાત કરી દીધી છે. ભાજપ નેતા સુવેન્દુ અધિકારી રાજ્યના નવા મુખ્યમંત્રી બનશે. કોલકત્તામાં યોજાયેલી ધારાસભ્ય દળની બેઠકમાં અધિકારીના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. 9 મેએ સવારે 11 કલાકે અધિકારી બંગાળના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લેશે.અધિકારીના મંત્રીમંડળમાં કોણ સામેલ થશે હજુ તેના નામ સામે આવ્યા નથી.
પશ્ચિમ બંગાળમાં પ્રથમવાર ભાજપની સરકાર
પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ઐતિહાસિક જીત મેળવી હતી. ચૂંટણીમાં ભાજપે 207 સીટો કબજે કરી હતી. ભાજપે આઝાદી બાદ પ્રથમવાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં બહુમતી મેળવી છે. હવે પશ્ચિમ બંગાળમાં સુવેન્દુ અધિકારી પ્રથમવાર ભાજપ તરફથી મુખ્યમંત્રી બનશે.
કોણ છે સુવેન્દુ અધિકારી
સુવેન્દુ અધિકારીએ લગ્ન કર્યા નથી. તેમનો જન્મ 15 ડિસેમ્બર 1970ના પૂર્વી મેદિનીપુરના કાંથીમાં થયો હતો. તેમનો પરિવાર રાજનીતિ સાથે જોડાયેલો છે. તેમના પિતા શિશિર અધિકારી બંગાળની રાજનીતિમાં મોટું નામ હતા. અધિકારી પર તેમના પિતાનો પ્રભાવ પડ્યો છે.
Kolkata | "I announce the name of Suvendu Adhikari elected as Leader of West Bengal BJP Legislative Party," says Union Home Minister Amit Shah, appointed as the Central Observer for the election of the legislative party leader in West Bengal pic.twitter.com/157ubIWG7g
— ANI (@ANI) May 8, 2026
તેમણે પોતાના રાજકીય જીવનની શરૂઆત 1989મા કોંગ્રેસના વિદ્યાર્થી સંગઠનથી કરી હતી. તેઓ 1995મા તે સમયે ચર્ચામાં આવ્યા જ્યારે કાંથી નગરપાલિકામાં સભ્ય તરીકે ચૂંટાયા હતા. વર્ષ 1998મા જ્યારે ટીએમસીની શરૂઆત થઈ તો તેમાં જોડાયા હતા. ધીમે-ધીમે તેમણે રાજનીતિમાં પકડ બનાવી લીધી અને એટલા મજબૂત થઈ ગયા કે વર્ષ 2014મા જ્યારે મોદી લહેર હોવા છતાં પોતાની લોકસભા સીટ જીતી હતી. મમતા બેનર્જીએ તેમની ક્ષમતા પર ભરોસો કર્યો અને પરિવહન તથા સિંચાઈ જેવા મહત્વપૂર્ણ મંત્રાલય સોંપ્યા હતા.
2020 માં TMC છોડી ભાજપમાં થયા સામેલ
2020મા સુવેન્દુ અધિકારીનો ટીએમસી મોહભંગ થઈ ગયો અને તેમણે 2020મા ટીએમસી અને ધારાસભ્ય પદેથી રાજીનામું આપી દીધું હતું. ત્યારબાદ અમિત શાહની હાજરીમાં ભાજપમાં જોડાયા હતા. ત્યારબાદ 2021ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં તેમણે નંદીગ્રામથી મમતા બેનર્જીને હરાવી દીધા હતા. આ જીત બાદ પાર્ટીએ તેમને બંગાળ વિધાનસભામાં વિપક્ષ નેતાની જવાબદારી આપી હતી.
હવે 2026ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં સુવેન્દુ અધિકકારીએ 2 સીટો (નંદીગ્રામ અને ભવાનીપુર) થી ચૂંટણી લડી અને બંને પર જીત મેળવી છે. તેમણે ભવાનીપુર સીટથી રાજ્યના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીને હરાવ્યા હતા.