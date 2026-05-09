/કોલકાતા: સુવેન્દુ અધિકારી બન્યા બંગાળના BJPના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી, અગ્નિમિત્રા પોલ સહિત 5 વિધાયકોએ પણ લીધા મંત્રીપદના થપથ

West Bengal New CM Oath Ceremony: પશ્ચિમ બંગાળમાં હાલમાં જ યોજાયેલી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપે ઐતિહાસિક જીત મેળવી અને મમતા બેનર્જી અને ટીએમસીને સજ્જડ હારનો સામનો કરાવ્યો. મમતા બેનર્જીને એકવાર નહીં પરંતુ બબ્બેવાર હરાવનારા ભવાનીપુર અને નંદીગ્રામથી ચૂંટણી જીતેલા સુવેન્દુ અધિકારીએ આજે બંગાળના મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લીધા.
પશ્ચિમ બંગાળના રાજકારણમાં આજનો દિવસ ઐતિહાસિક દિવસ બની રહેશે. રાજ્યમાં પહેલીવાર ભાજપની સરકાર બની છે. ભવાનીપુરમાં મમતા બેનર્જીને હરાવનારા સુવેન્દુ અધિકારીએ આજે બંગાળના મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લીધા. કોલકાતામાં બ્રિગેડ પરેડ ગ્રાઉન્ડમાં આ શપથ ગ્રહણ સમારોહનું આયોજન થયું. સમારોહમાં પીએમ મોદી પોતે સામેલ થયા. આ ઉપરાંત કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નબીન પણ સામેલ થયા. પ્રોટોકોલ મુજબ મમતા બેનર્જીને પણ સમારોહનું આમંત્રણ અપાયું હતું. સુવેન્દુ અધિકારી ઉપરાંત અન્ય પાંચ મંત્રીઓ પણ પદ અને ગોપનીયતાના શપથ લીધા.
#WATCH Kolkata | BJP leader Suvendu Adhikari takes oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal since independence
#WATCH Kolkata | BJP leader Suvendu Adhikari greets PM Narendra Modi and other senior leaders of the NDA after taking oath as the Chief Minister of West Bengal
સુવેન્દુ અધિકારીએ લીધા મુખ્યમંત્રી પદના શપથ
ભવાનીપુરમાં મમતા બેનર્જીને હરાવનારા સુવેન્દુ અધિકારીએ આજે પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી તરીકેના શપથ લીધા. બંગાળમાં ભાજપની પહેલીવાર સરકાર બની છે. સુનેન્દુ અધિકારીએ શપથ લીધા બાદ પીએમ મોદીના ચરણ સ્પર્શ કર્યા અને તેમના આશીર્વાદ લીધા. ત્યારબાદ પીએમ મોદીએ તેમને ગળે લગાવ્યા. સુવેન્દુએ મંચ પર હાજર બધા નેતાઓ સાથે એક એક કરીને હાથ મિલાવ્યા અને બધાએ તેમને શુભેચ્છાઓ પાઠવી. જ્યારે સુવેન્દુ અધિકારી યોગી આદિત્યનાથને મળવા માટે પહોંચ્યા તો તેમણે પોતાનો ગમછો પહેરાવીને તેમનું અભિવાદન કર્યું.
Kolkata | BJP leader Dilip Ghosh takes oath as a minister in the West Bengal government
દિલીપ ઘોષને પણ લેવડાવ્યા શપથ
સુવેન્દુ અધિકારી બાદ દિલીપ ઘોષે મંત્રી પદના શપથ લીધા, રાજ્યપાલે તેમને પદ અને ગોપનીયતાના શપથ લેવડાવ્યા. ત્યારબાદ દિલીપ ઘોષે પીએમ મોદી અને તમામ નેતાઓના આશીર્વાદ લીધા.
અગ્નિમિત્રા પોલે લીધા મંત્રી પદના શપથ
અગ્નિમિત્રા પોલે પણ દિગ્ગજ ભાજપ નેતાઓની હાજરીમાં શપથ લીધા. ફેશન ડિઝાઈનરમાંથી નેતા બનેલા અગ્નિમિત્રા પોલ આસનસોલ દક્ષિણથી ચૂંટાઈ આવ્યા છે અને તેઓ બંગાળમાં ભાજપના એક મજબૂત મહિલા ચહેરા તરીકે જાણીતા છે.
Kolkata | BJP leader Agnimitra Paul takes oath as a minister in the West Bengal government
અશોક કીર્તનિયાએ પણ લીધા શપથ
બનગાંવ ઉત્તરથી ચૂંટાઈ આવેલા વિધાયક અશોક કીર્તનિયાએ પણ શપથ લીધા. તેઓ સતત બે ટર્મથી વિધાયક છે અને મતુઆ સમુદાયના કલ્યાણ માટે સક્રિયા રહ્યા છે.
Kolkata | BJP leader Ashok Kirtania takes oath as a minister in the West Bengal government
આદિવાસી ચહેરો ક્ષુદીરામ ટુડુએ પણ મંત્રીપદના શપથ લીધા
રાનીબાંધ સીટથી પહેલીવાર વિધાયક બનેલા ક્ષુદીરામ ટુડુએ પણ આજે મંત્રી પદના શપથ લીધા. વ્યવસાયે શિક્ષક એવા ક્ષુદીરામ બંગાળ ભાજપના આદિવાસી ચહેરો છે.
Kolkata | BJP leader Kshudiram Tudu takes oath as a minister in the West Bengal government
યુવા ચહેરો નીશિથ પ્રમાણિક પણ મંત્રી બન્યા
માથાભંગા સીટથી વિધાયક બનેલા નીશિથ પ્રમાણિકે પણ મંત્રી પદના શપથ લીધા. ટીએમસીથી રાજકારણ શરૂ કરનારા નીશિથ 2019માં ભાજપમાં જોડાયા હતા અને કૂચબિહારથી સાંસદ રહી ચૂક્યા છે. નીશિથ કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રીનો પદભાર સંભાળી ચૂક્યા છે.
Kolkata | BJP leader Nisith Pramanik takes oath as a minister in the West Bengal government
વિધાયક દળના નેતા તરીકે ચૂંટાયા હતા સુવેન્દુ અધિકારી
8મી મેના રોજ અમિત શાહ કોલકાતા પહોંચ્યા હતા. જ્યાં શુવેન્દુ અધિકારી વિધાયક દળના નેતા તરીકે ચૂંટાયા હતા. શાહે પોતે તેમના નામની જાહેરાત કરી હતી. ત્યારબાદ શુવેન્દુ અધિકારીએ કોલકાતામાં રાજ્યપાલ આર એન રવિ સાથે મુલાકાત કરી અને વિધાયકોના સમર્થનવાળો પત્ર સોંપ્યો અને નવી સરકાર બનાવવાનો દાવો રજૂ કર્યો હતો.