/બંગાળમાં 9 મેએ શપથ ગ્રહણ, એક્શનમાં શાહ, 8 મેએ ધારાસભ્ય દળની બેઠક

West Bengal Oath Ceremony: 8 મેએ બપોરે 3 કલાક બાદ ભાજપ ધારાસભ્ય દળની બેઠક યોજાશે, જેમાં નેતાની પસંદગી કરવામાં આવશે. રાજ્યમાં 9 મેએ નવી સરકારનો શપથ સમારોહ યોજાશે.
કોલકત્તાઃ પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપની ઐતિહાસિક જીત બાદ હવે નવી સરકાર બનાવવાની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. રાજ્યમાં ભાજપના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી અને તેમના કેબિનેટ સભ્યો 9 મેએ કોલકત્તાના પ્રતિષ્ઠિત બ્રિગેડ પરેડ ગ્રાઉન્ડમાં શપથ ગ્રહણ કરશે. આ પહેલા 8 મેએ બપોરે 3 કલાકે ભાજપ ધારાસભ્ય દળની બેઠક યોજાશે, જેમાં નેતાની પસંદગી કરવામાં આવશે. ધારાસભ્ય દળના નેતા રાજ્યની કમાન સંભાળશે.
ચૂંટણી બાદ હિંસાને લઈને વધી હલચલ
બીજીતરફ રાજ્યમાં ચૂંટણી બાદ થઈ રહેલી હિંસા અને ઘટનાઓને લઈને પણ રાજકીય હલચલ વધી ગઈ છે. ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શમિક ભટ્ટાચાર્યના સચિવ આ મુદ્દે ચર્ચા કરવા માટે સક્રિય છે અને સ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યાં છે. સૂત્રો અનુસાર આ તારીખને ખાસ એટલા માટે પસંદ કરવામાં આવી છે, કારણ કે ત્યારે ગુરૂદેવ રબીન્દ્રનાથ ટાગોરની જયંતિ છે, જેનાથી આ કાર્યક્રમને સાંસ્કૃતિક મહત્વ મળી જાય છે.
તો ચૂંટણી પંચે વિધાનસભા ચૂંટણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ નવી વિધાનસભાની રચનાનું નોટિફિકેશન જાહેર કર્યું છે, જે રાજ્યપાલને મોકલી દેવામાં આવ્યું છે. આ સાથે રાજ્યમાં ચૂંટણી પ્રક્રિયા ઔપચારિક રૂપથી સમાપ્ત થઈ ગઈ છે અને નવી સરકારની રચનાનો માર્ગ મોકળો બની ગયો છે.
ભાજપે પર્યવેક્ષકની કરી નિમણૂંક
સરકાર રચવાની પ્રક્રિયાને આગળ વધારવા માટે ભાજપે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહને કેન્દ્રીય પર્યવેક્ષક અને ઓડિશાના મુખ્યમંત્રી મોહન ચરણ માંઝીને સહ-પર્યવેક્ષક બનાવ્યા છે. બંને નેતા પાર્ટીના નવા ચૂંટાયેલા ધારાસભ્યો સાથે બેઠક કરી મુખ્યમંત્રી અને કેબિનેટના નામો પર અંતિમ નિર્ણય લેશે.
સૂત્રો પ્રમાણે અમિત શાહ ગુરૂવારે કોલકત્તા પહોંચશે. ત્યારબાદ ધારાસભ્ય દળની બેઠકમાં સામેલ થશે. પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપે ઈતિહાસ રચતા 207 સીટો પર જીત મેળવી છે. જ્યારે ટીએમસીને માત્ર 80 સીટો મળી છે. તેવામાં પાર્ટી મજબૂત નેતૃત્વની સાથે નવી સરકાર બનાવવાની દિશામાં ઝડપથી આગળ વધી રહી છે.