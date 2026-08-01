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શું જાહેર સ્થળો પર ગાળ બોલવી ગુનો છે? કયા સંજોગોમાં નોંધાય શકે છે FIR અને કેટલી મળે છે સજા? જાણો

Jantar Mantar Protest Controversy: જંતર-મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વિશે અપશબ્દો અને વાંધાજનક પોસ્ટરો લગાવ્યા બાદ એક ચર્ચા વધુ તીવ્ર બની છે. શું જાહેર સ્થળો પર અપશબ્દોનો ઉપયોગ કરવો એ ગુનો છે? શું દરેક અપમાનજનક ટિપ્પણી માટે FIR નોંધાઈ શકે છે અથવા તેમાં કોઈ ચોક્કસ કાનૂની માપદંડ સામેલ છે? ચાલો વિગતવાર જાણીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 01, 2026, 08:49 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 08:49 PM IST
શું જાહેર સ્થળો પર ગાળ બોલવી ગુનો છે? કયા સંજોગોમાં નોંધાય શકે છે FIR અને કેટલી મળે છે સજા? જાણો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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