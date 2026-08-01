/શું જાહેર સ્થળો પર ગાળ બોલવી ગુનો છે? કયા સંજોગોમાં નોંધાય શકે છે FIR અને કેટલી મળે છે સજા? જાણો

Jantar Mantar Protest Controversy: દિલ્હીના જંતર-મંતર પર પેપર લીક સામેનો વિરોધ પ્રદર્શનનો મામલો ગરમાયો છે. પ્રદર્શન દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર આપત્તિજનક, અશ્લીલ અને અભદ્ર ટિપ્પણીઓ પણ કરવામાં આવી હતી. આ આરોપમાં 25 વર્ષીય મહિલા વિરુદ્ધ ઝીરો FIR નોંધાઈ છે, જેણે એક નવી મહત્વપૂર્ણ કાનૂની ચર્ચા શરૂ કરી છે. પ્રશ્ન એ છે કે, શું કોઈના વિરુદ્ધ અપશબ્દો બોલવા ભારતીય કાયદા હેઠળ ગુનો માનવામાં આવે છે? તપાસ એજન્સીઓનું કહેવું છે કે, સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા વીડિયોના આધારે મહિલાની ઓળખ કરવામાં આવી છે અને આગળની કાનૂની કાર્યવાહી તપાસના પરિણામો પર નિર્ભર રહેશે.
હાલમાં, આ મામલા બાદ ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) 2023ના તે જોગવાઈઓ પર ફરીથી ચર્ચા થઈ રહી છે, જેના હેઠળ અપમાનજનક કે અભદ્ર ભાષાનો ઉપયોગ કેટલીક પરિસ્થિતિઓમાં દંડનીય ગુનો બની શકે છે. જો કે, BNSમાં એવી કોઈ અલગ જોગવાઈ નથી, જે દરેક પ્રકારની ગાળ કે અપમાનજનક ભાષાને આપમેળે ગુનો જાહેર કરતી હોય. કોઈપણ મામલામાં એ જોવામાં આવે છે કે, ટિપ્પણી કઈ પરિસ્થિતિમાં કરવામાં આવી, તેનો ઉદ્દેશ્ય શું હતો અને તેનાથી કઈ પ્રકારની સ્થિતિ બની. ચાલો વિસ્તારથી જાણીએ.
શું છે મામલો?
દિલ્હીના જંતર-મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વિરુદ્ધ વાંધાજનક અને અપમાનજનક ટિપ્પણીઓ કરવામાં આવી હતી. આ ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા બાદ, એક વકીલે નોઈડાના એક્સપ્રેસવે પોલીસ સ્ટેશનમાં એક યુવતી વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આ બાબતની પુષ્ટિ કરતા નોઈડાના એડીસીપી મનીષા સિંહે 30 જુલાઈના રોજ જણાવ્યું હતું કે, ફરિયાદ મળ્યા બાદ પ્રક્રિયા અનુસાર 'ઝીરો FIR' નોંધવામાં આવી હતી. FIRમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS)ની કલમ 352, 353(1), અને 356(1) સામેલ કરવામાં આવી છે. ફરિયાદમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે કે, આ ટિપ્પણીઓ દેશના સર્વોચ્ચ બંધારણીય કાર્યાલયની ગરિમાને નબળી પાડે છે અને સામાજિક વિખવાદ અને જાહેર શાંતિ ભંગ થવાની આશંકા પેદા કરે છે.
શાંતિ ભંગ કરાવવાના ઇરાદાથી જાણી જોઈને અપમાન
આવા મામલાઓમાં સૌથી પહેલા BNSની કલમ 352 પર વિચાર કરવામાં આવે છે. આ કલમ તે સ્થિતિ પર લાગુ થાય છે, જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ જાણી જોઈને કોઈનું અપમાન આ ઇરાદાથી કરે કે સામેની વ્યક્તિ ઉશ્કેરાઈને શાંતિ ભંગ કરે અથવા કોઈ અન્ય ગુનો કરે. આ કાયદાનો ઉદ્દેશ્ય માત્ર અભદ્ર શબ્દોના ઉપયોગને દંડિત કરવાનો નથી, પરંતુ એ જોવાનું છે કે શું આરોપીનું વર્તન હિંસા, અશાંતિ કે કાયદો-વ્યવસ્થા બગાડવાના ઇરાદાથી કરવામાં આવ્યું હતું કે તેનાથી તેવી સ્થિતિ ઉત્પન્ન થવાની સંભાવના હતી. કલમ 352 હેઠળ ગુનેગાર સાબિત થવા પર મહત્તમ 2 વર્ષની કેદ, દંડ અથવા બન્નેની સજા થઈ શકે છે.
જો ગાળ સાથે ધમકી પણ આપવામાં આવી હોય તો
જો અપમાનજનક ભાષા સાથે કોઈ વ્યક્તિના જીવન, પ્રતિષ્ઠા કે મિલકતને નુકસાન પહોંચાડવાની ધમકી પણ આપવામાં આવે, તો મામલો BNSની કલમ 351ના હેઠળ આવી શકે છે. આ કલમ તે મામલાઓ પર લાગુ થાય છે, જ્યાં કોઈને ડરાવવા અથવા કોઈ કામ માટે મજબૂર કરવા અથવા તો કોઈ કામથી રોકવાના ઉદ્દેશ્યથી ધમકી આપવામાં આવે છે. આ કલમ હેઠળ સામાન્ય મામલાઓમાં મહત્તમ 2 વર્ષની કેદ થઈ શકે છે, જ્યારે ગંભીર ધમકીના મામલાઓમાં 7 વર્ષ સુધીની સજાની જોગવાઈ છે.
માનહાનિ સાથે જોડાયેલા મામલા
જો કોઈ વ્યક્તિની પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન પહોંચાડવા માટે તેના વિશે જૂઠા આરોપો લગાવવામાં આવે અથવા આવા આરોપો સાર્વજનિક કરવામાં આવે, તો મામલો BNSની કલમ 356 હેઠળ માનહાનિનો હોઈ શકે છે. કોઈ નિવેદનને માનહાનિવાળું માનવામાં આવશે કે નહીં, તે દરેક મામલાના તથ્યો અને પરિસ્થિતિઓના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે.
મહિલાના ગૌરવને ઠેસ પહોંચાડવા પર
જો કોઈ મહિલા વિરુદ્ધ અપમાનજનક શબ્દો, ઇશારાઓ, અવાજ અથવા અન્ય અશોભનીય હરકતો તેના ગૌરવ અથવા શીલનું અપમાન કરવાના ઉદ્દેશ્યથી કરવામાં આવે, તો BNSની કલમ 79 લાગુ થઈ શકે છે. આ જોગવાઈ અગાઉ ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC)ની કલમ 509 જેવી જ છે અને મહિલાઓના ગૌરવની રક્ષા માટે બનાવવામાં આવી છે.