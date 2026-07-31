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નકલી દસ્તાવેજોથી PM કિસાન યોજનાનો લાભ લેવો પડી શકે મોંઘો, જાણો ફ્રોડ કરનાર સામે શું થઈ શકે છે કાર્યવાહી?

PM Kisan Samman Nidhi: પીએમ કિસાન સન્માન નિધિમાં નકલી દસ્તાવેજો રજૂ કરીને લાભ મેળવનારાઓ સામે સરકાર કડક કાર્યવાહી કરી રહી છે. અયોગ્ય સાબિત થશે, તો પ્રાપ્ત રકમ વ્યાજ સાથે વસૂલ કરવામાં આવશે અને કાનૂની કાર્યવાહી પણ શરૂ થઈ શકે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 31, 2026, 06:01 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 06:01 PM IST
નકલી દસ્તાવેજોથી PM કિસાન યોજનાનો લાભ લેવો પડી શકે મોંઘો, જાણો ફ્રોડ કરનાર સામે શું થઈ શકે છે કાર્યવાહી?

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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