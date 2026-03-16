Tamil Nadu Election: તમિલનાડુમાં બધાને પછાડી પહેલીવાર NDAની સરકાર બની શકે, ઓપિનિયન પોલના ચોંકાવનારા તારણો
Tamil Nadu Assembly Opinion Polls: ચૂંટણી પંચે તમિલનાડુમાં વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખો જાહેર કરી દીધી. આ બધા વચ્ચે તમિલનાડુ માટે એક ઓપિનિયન પોલ પણ સામે આવ્યો જેના તારણો સત્તાધારી પાર્ટીને ચિંતામાં મૂકી શકે જ્યારે એનડીએને ખુશ કરી શકે તેવા છે. જાણો વિગતો.
- તમિલનાડુમાં 23મી એપ્રિલે મતદાન થશે અને 4 મેના રોજ મતગણતરી થશે.
- મેટ્રાઈઝ-IANS દ્વારા ઓપિનિયન પોલ હાથ ધરાયો, જેમાં એનડીએની મજબૂત સ્થિતિ
- સૂત્રો મુજબ ભાજપે વિજયને એનડીએમાં સામેલ થવા માટે મસમોટી ઓફર કરી છે
ભારતીય ચૂંટણી પંચે રવિવારે 15મી માર્ચના રોજ 4 રાજ્યો અને એક કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ માટે ચૂંટણીની તારીખો જાહેર કરી દીધી. ચૂંટણી પંચે પશ્ચિમ બંગાળા, આસામ, તમિલનાડુ, કેરળમ અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ પુડુચેરી માટે વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખો જાહેર કરી. હવે તેને લઈને ઓપિનિયન પોલ પણ સામે આવી રહ્યા છે. જાણો તમિલનાડુમાં શું સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે?
તમિલનાડુમાં ક્યારે ચૂંટણી
ચૂંટણી પંચે જાહેર કરેલી તારીખો મુજબ તમિલનાડુની 234 વિધાનસભા બેઠકો માટે 23મી એપ્રિલના રોજ મતદાન થશે અને 4 મેના રોજ મતગણતરી હાથ ધરાશે. તમિલનાડુમાં કુલ 234 વિધાનસભા મતવિસ્તારોમાં 5.67 કરોડ મતદારો નોંધાયેલા છે. આ સીટોમાંથી 44 સીટો શિડ્યૂલ કાસ્ટ્સ માટે અને 2 સીટ શિડ્યૂલ્ડ ટ્રાઈબ્સ માટે અનામત છે. પહેલીવાર મતદાન કરનારા મતદારોની સંખ્યા 12.51 લાખ (18-19 વર્ષ) છે.
ઓપિનિયન પોલમાં શું છે સ્થિતિ?
તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થતા ઓપિનિયન પોલ સામે આવ્યો છે. જેમાં રાજ્યમાં સત્તાધારી પાર્ટી ડીએમકેના ડાંડિયા ડૂલ થાય તેવી શક્યતા જણાવાઈ છે. જ્યારે આશ્ચર્યજનક રીતે એનડીએના હાથમાં સત્તાની કમાન આવતી જોવા મળી રહી છે. મેટ્રાઈઝ-IANS દ્વારા હાથ ધરાયેલા સર્વેના તારણો મુજબ સત્તાધારી ડીએમકે અને તેના સાથીઓને 104થી 114 સીટો મળે તેવું અનુમાન વ્યક્ત કરાયું છે. જ્યારે એઆઈડીએમકેના નેતૃત્વમાં ચૂંટણી લડનારા એનડીએમાં ભાજપ પણ સામેલ છે. આ વખતે આ ચૂંટણીમાં તેને લગભગ 114 થી 127 બેઠકો મળે તેવું અનુમાન છે. અભિનેતા વિજયની પાર્ટી TVKને 6થી 12 બેઠકો મળી શકે. જો કે અહીં એક વાત સ્પષ્ટ કરવી જરૂરી છે કે આ આંકડા થોડા દિવસ પહેલા સુધી જોવા મળી રહેલા રાજકીય સમીકરણોની કહાની દર્શાવે છે.
ભાજપે TVKના વિજયને આપી ખુલ્લી ઓફર
જો કે આ બધા વચ્ચે મીડિયા રિપોર્ટમાં સૂત્રોના હવાલે એવો પણ દાવો કરાયો છે કે અભિનેતામાંથી રાજકારણી બનેલા થલાપતિ વિજયની પાર્ટી તમિલગા વેટ્ટી કઈગમ (TVK) અને ભાજપ વચ્ચે ગઠબંધન અંગે મંત્રણા અંતિમ તબક્કામાં છે. સૂત્રો મુજબ ભાજપે વિજયને ગઠબંધનમાં સામેલ કરવા માટે મસમોટી ઓફર મૂકી છે. જેમાં ટીવીકે પક્ષને 80 બેઠકો અને ડેપ્યુટી સીએમ પદ ઓફર મૂકી છે. જો કે એવો પણ દાવો છે કે વિજયને મુખ્યમંત્રી પદ જોઈએ છે અને એટલે હજુ કોઈ નિર્ણય થયો નથી.
વિજય માટે અસમંજસ
સૂત્રો મુજબ જો વિજયની પાર્ટી એડીએમાં આવી જાય તો રાજ્યના ચૂંટણી પરિણામો જોરદાર પલટાઈ શકે છે. પરંતુ નવા નવા રાજાકારણમાં આવેલા વિજય માટે ભાજપ સાથે જવું એ થોડું મુશ્કેલીભર્યું રહી શકે. તેમણે પોતાની પાર્ટીને ડીએમકે અને એઆઈડીએમકેથી અલગ ત્રીજો મોરચા તરીકે રજુ કરી છે. આવામાં જો અત્યારથી તેઓ કોઈ પક્ષ સાથે ગઠબંધનમાં જાય તો તેમની રાજનીતિક છબીને અસર થઈ શકે એવું નિષ્ણાંતો માની રહ્યા છે.
