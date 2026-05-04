8 ગ્રામ સોનું, દર મહિને 2500 રૂપિયા, ફ્રી સિલિન્ડર... આ વચનોના દમ પર વિજયે પલટી તમિલનાડુની બાજી
Tamil Nadu Assembly Election Result 2026: તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં બધાને ચોંકાવતા વિજયે કમાલ કર્યો છે. તેમની પાર્ટી ટીવીકે સરકાર બનાવવા તરફ આગળ વધી રહી છે. આ જીતમાં વિજયની પાર્ટી ટીવીકેના ચૂંટણી ઢંઢેરાએ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે.
Tamil Nadu Assembly Election Result 2026: તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં થલાપતિ વિજયની પાર્ટી તમિલગા વેટ્ટી કઝગમ (TVK) એ કમાલ કરી દીધો. પાર્ટી રાજ્યમાં સરકાર બનાવતી જોવા મળી રહી છે. આ સમાચાર લખાઈ રહ્યાં છે ત્યાં સુધી ટીવીકે 111 સીટો પર આગળ ચાલી રહી છે. રાજનીતિમાં થલાપતિ વિજયની એન્ટ્રી માત્ર બે વર્ષ પહેલા થઈ હતી.
પરંતુ સૌથી મોટો સવાલ છે કે આટલા ઓછા સમયમાં થલાપતિ વિજયે આ કરિશ્મા કઈ રીતે કર્યો? તેનો જવાબ છે વિજયના તે વચન જેના પર તમિલનાડુની જનતાએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે. આવો વિજયના તે ચૂંટણી વચન વિશે જાણીએ, જેની ખૂબ ચર્ચા થઈ છે.
વિજયની પાર્ટી TVK ના 5 મોટા ચૂંટણી વચન
લગ્ન સહાયતા અને ભેટઃ ટીવીકેએ વચન આપ્યું કે રાજ્યમાં યુવતિઓના લગ્નના અવસર પર સરકાર તરફથી સહાયતા તરીકે 8 ગ્રામ સોનું (એક પાવન) આપવામાં આવશે. આ સાથે પ્રત્યેક કન્યાને ઉપહાર સ્વરૂપ એક રેશમી સાડીની ભેટ આપવામાં આવશે.
માસિક ભથ્થા અને પેન્શનમાં વધારોઃ મહિલાઓને આર્થિક સશક્તિકરણ માટે તેને દર મહિને 2500 રૂપિયાની નાણાકીય સહાય આપવાનો સંકલ્પ લેવામાં આવ્યો છે. તો વૃદ્ધો અને દિવ્યાંગોના સન્માન માટે તેની પેન્શન રકમને વધારી 3000 રૂપિયા દર મહિને કરવાનું વચન આપ્યું હતું.
ભૂમિહીનોને ભાડાપટ્ટે આપવું: સામાજિક ન્યાયની દિશામાં વધતા વિજયે જાહેરાત કરી કે તેની સરકાર બનવા પર જમીન વિહોણા ગરીબ પરિવારોને સરકારી જમીન પર ફ્રી માલિકી હક આપવામાં આવશે, જેથી દરેક ગરીબની પાસે પોતાની જમીન હોય.
ફ્રી, વીજળી, ગેસ અને લોનની સુવિધાઃ ફ્રી વીજળી, ગેસ અને લોન સુવિધાઃ ઘરેલું રાહત તરીકે પરિવારોને 200 યુનિટ ફ્રી વીજળી અને વર્ષમાં 6 ગેસ સિલિન્ડર ફ્રી આપવામાં આવશે. આ સિવાય મહિલાઓને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે 5 લાખ સુધીની લોન વ્યાજ મુક્ત ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.
રોજગાર અને યુવા કલ્યાણઃ યુવાઓ માટે પાર્ટી આગામી પાંચ વર્ષમાં 5 લાખ નોકરીઓ આપવા અને 5 લાખ યુવાઓને ઈન્ટર્નશિપ આપવાનું લક્ષ્ય છે. સાથે સ્નાતક પાસ બેરોજગારોને 4000 નું માસિક ભથ્થું અને ઉદ્યમિઓ માટે 25 લાખ સુધીની લોનની યોજના બનાવવાની રજૂઆત કરવામાં આવી છે.
