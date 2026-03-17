Power Politics: 80 બેઠકો અને DyCM પદ પણ ઓછું પડ્યું! ભાજપને નમવાને બદલે એકલા હાથે લડવાની જીદ કોની?
Tamil Nadu Assembly Elections 2026: ઝૂકશે નહીં... ભાજપની 'બમ્પર ઓફર' ઠુકરાવી મેદાનમાં ઉતરી પડ્યો છે આ સુપરસ્ટાર! જેને ન પદની લાલચ, ન સીટોનો મોહ છે. દિલ્હીના દાવપેચ સામે 'એકલા' લડી રહેલા આ સુપરસ્ટારને ખુરશી કરતા ખુમારી વહાલી છે. ભાજપની તમામ શરતો અને ઓફરને ફગાવનાર હીરોની રોચક કહાનીને તમે પણ જાણી લો. આંધ્રપ્રદેશમાં પવન કલ્યાણે ડેપ્યૂટી સીએમ પદ સ્વીકારી લીધું પણ આ સુપરસ્ટાર ભાજપ સાથે ગઠબંધન ન કરવાની જીદ લઈને બેઠો છે.
- દક્ષિણ ભારતના આ સુપરસ્ટારે પોતાની અલગ પાર્ટી બનાવી છે.
- તામિલનાડુ ફતેહ કરવામાં ભાજપને જોઈએ છે સાથ, પરંતુ સુપરસ્ટારે બધી ઓફર ફગાવી.
- રાજ્યમાં AIADMK અને DMKથી અલગ લોકોને ત્રીજો વિકલ્પ આપવા માંગે છે.
દેશભરમાં કેસરિયો લહેરાવાના સપનાં જોતી ભાજપ સરકારનો હવેનો ટાર્ગેટ એ દક્ષિણ ભારત છે. બીજેડીનો ઓડિશામાંથી સફાયો કરી દીધા બાદ હવે બંગાળ અને તમિલનાડુ પર ભાજપની નજર છે. ભાજપ કોઈ પણ ભોગે બંગાલમાંથી દીદીને હટાવવા માગે છે. તામિલનાડુમાં સ્ટાલિનનને સાઈડલાઈન કરવા માટે વિજય સાથે જોડાણ કરી ભાજપ તામિલનાડું જીતવા માગે છે. આંધ્રપ્રદેશમાં પવન કલ્યાણ હાલમાં ડેપ્યૂટી સીએમ છે એમ તમિલનાડુમાં પણ ભાજપે વિજયને આ જ ઓફર કરી છે. આમ એક કલાકાર રાજકારણમાં જોડાઈને સીધા ડેપ્યૂટી સીએમ બની શકે છે અને ભાજપ એ કરી શકે છે.
તામિલનાડુની રાજનીતિ અત્યારસુધી એઆઈડીએમકે અને ડીએમકે વચ્ચે રહી છે. આ વર્ષે અભિનેતામાંથી રાજનેતા બનેલા થલાપતિ વિજયની એન્ટ્રીથી તામિલનાડુમાં રાજકીય સમીકરણો બદલાઈ ગયા છે. રાજ્યના મતદારો પાસે વિકલ્પો વધતાં લોકો હવે લીકથી હટીને પણ મતદાન કરી શકે છે. સત્તાધારી પક્ષ ડીએમકે એ 8 પાર્ટીઓ સાથે ગઠબંધન કરી એક મજબૂત ગઠબંધન બનાવી ચૂંટણીમાં ઉતરવાનો નિર્ણય લીધો છે. જ્યારે વિપક્ષી પાર્ટી એઆઈડીએમકે હાલમાં અંદરો અંદરની ખેંચતાણમાં ભરાયેલી છે. આ સમયે વિજયનની પાર્ટી તમિલગા વેત્રી કડગમની સક્રિયતાને પગલે હવે તમિલનાડુમાં ત્રિપાંખિયો જંગ ખેલાવાનો છે.
તામિલનાડુના રાજકારણમાં વિજયની એન્ટ્રી 2026ની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ગેમ ચેન્જર સાબિત થઈ શકે છે. વિજયનું રાજકારણ યુવાઓનું વોટિંગ ફેક્ટર બદલી શકે છે. જેને કારણે હાલની સ્થાનિક પાર્ટીઓ માટે વિજય એ માથાનો દુખાવો બની શકે છે. આ જ કારણ છે કે ભાજપ વિજયની પાર્ટી સાથે ગઠબંધન કરવા માગે છે. ભાજપે અહીં 80 સીટો સાથે ડેપ્યૂટી સીએમ પદની પણ ઓફર આપી છે.
તામિલનાડુનું રાજકીય ગણિત શું છે?
તામિલનાડુમાં છેલ્લા 6 દશકાથી ભાજપ હોય કે કોંગ્રેસ અહીં સરકાર બનાવી શક્યા નથી. અહીંનું રાજકારણ એ ડીએમકે અને એઆઈડીએમકેની આગળ પાછળ જ ફરે છે. 2021માં થયેલી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં 234 સીટોમાંથી ડીએમકે ગઠબંધનને 159 સીટો મળી હતી. જેમાં ડીએમકેને 133 સીટો અને કોંગ્રેસે 18 સીટો મળી હતી. આ સિવાય બાકી સહયોગી દળો વિજેતા થયા હતા. આ સમયે એઆઈડીએમકે માત્ર 66 સીટો જીતી શકી હતી. ભાજપે એઆઈડીએમકે સાથે ગઠબંધન કરીને પણ 4 સીટો જીતી હતી.
2026ની ચૂંટણીમાં પણ ડીએમકે અને કોંગ્રેસ વચ્ચે ગઠબંધન છે. બીજેપીએ AIADMK સાથે ગઠબંધન તો રાખ્યું છે પણ thalapathy vijayની TVK સાથે પણ ગઠબંધન કરવા માગે છે. જેને પગલે હાલમાં ચૂંટણી એ વધારે રોચક બની ગઈ છે. સ્ટાલિન માટે પોતાની સરકાર જાળવી રાખવી એ અગ્નિપરીક્ષા સમાન છે તો AIADMK ફરી સત્તામાં આવવા માગે છે. તમિલ એક્ટર વિજયે પોતાની પાર્ટી TVK બનાવીને હવે તમિલનાડુમાં ત્રિપાંખિયો જંગ બનાવી દીધો છે.
તમિલનાડુમાં વિજય તુરૂપનો એક્કો સાબિત થઈ શકે છે
તમિલનાડુમાં વિજયની લોકપ્રિયતા ભારે છે એ મહિલા અને યુવા વર્ગમાં લોકપ્રિય હોવાથી અહીં સમીકરણો બદલાઈ ગયા છે. જોકે, વિજયની જમીની સ્તર પર કેટલી લોકપ્રિયતા છે એ તો રિઝલ્ટ બાદ જ ખબર પડશે પણ એમની લોકપ્રિયતાને નજર અંદાજ કરી શકાય એમ નથી. સોશીયલ મીડિયા, શહેરી યુવાઓ અને પ્રથમવાર મતદાન કરતા યુવાઓમાં વિજયની સારી પક્કડ છે.
કેટલાક રાજકીય નિષ્ણાતો એમ પણ કહે છે કે વિજય ડીએમકે વિરોધી વોટોમાં ભાગલા કરશે હાલમાં આ વોટ એઆઈડીએમકેમાં જતા હતા હવે આ ભાગલાથી સીધો ફાયદો ડીએમકેને થશે. વિજય પોતે ઈસાઈ હોવાથી અહીં અલ્પસંખ્યકોના એ વર્ગને આકર્ષિત કરી શકે છે. જે પારંપરિક રૂપથી ડીએમકેનું સમર્થન કરે છે. જોકે, સત્તાધારી પાર્ટીની મજબૂત સ્થિતિ અને વિજયની રાજનીતીની શાખનું પરિણામ તો ચૂંટણીના દિવસે જ ખબર પડશે. વિજય વારંવાર કહે છે કે આ ચૂંટણી એ ડીએમકે અને ટીવીકેની છે. આ બે પાર્ટી વચ્ચે સીધી ટક્કર થશે.
હાલમાં આઈએડીએમકેમાં સત્તાની ખેંચતાણ છે. પાર્ટીના મહાસચિવ એડપ્પાડી કે અને પલાનીસ્વામીના નેતૃત્વમાં પાર્ટીમાં અંદરખાને ડખા ચાલી રહ્યાં છે. પૂર્વ મુખ્યમંત્રી પન્નીર સેલ્વમ ડીએમકે સાથે જતાં રહેતાં પાર્ટીને સૌથી મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. આ સિવાય એક સમયે જે જયલલિતાની અત્યંત નજીકની વી કે શશીકલા જુદી પાર્ટી બનાવીને બેઠી છે. આમ એઆઈડીએમકેના વોટમાં ભાગલા પડવાના છે એ ફાયનલ છે. જેનો સીધો ફાયદો વિજયને થઈ શકે છે.
ભાજપે તમિલનાડુમાં વિજયને 80 સીટ અને ડેપ્યૂટી સીએમ પદની ઓફર પણ કરી છે પણ વિજયે જ્યારે પાર્ટીની જાહેરાત કરી હતી ત્યારે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે તે કોઈ ગઠબંધન નહીં કરે. પ્રજાની સામે એમને સ્વતંત્ર વિકલ્પ આપવાનો વાયદો કર્યો હતો. આમ પહેલી ચૂંટણીમાં જો ભાજપ સાથે ગઠબંધન કરી લે તો એમની છબી ખરાબ થવાનો ડર છે. એ માટે વિજયે ભાજપની ઓફરનો કોઈ જવાબ આપ્યો નથી. એવું કહેવાય પણ છે કે આંધ્રપ્રદેશના નાયબ સીએમ પવન કલ્યાણ વિજયને મનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં છે.
એનડીએમાં લોકસભા અને રાજ્યસભાના સાંસદો (MPs)
કંગના રનૌત : હિમાચલ પ્રદેશની મંડી બેઠક પરથી ભાજપના સાંસદ છે. ભાજપ હાલમાં કંગના રનૌતનો હિન્દુત્વના મામલે ઉપયોગ કરે છે.
હેમા માલિની : ઉત્તર પ્રદેશની મથુરા બેઠક પરથી સતત ત્રીજી વખત ભાજપના સાંસદ તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. હેમા માલિની વર્ષોથી ભાજપ સાથે સંકળાયેલા છે અને ભાજપ તેમને સાચવે પણ છે.
મનોજ તિવારી : ભોજપુરી ગાયક અને અભિનેતા છે. જેઓ ઉત્તર-પૂર્વ દિલ્હીથી ભાજપના સાંસદ છે. જેઓને ભાજપે દિલ્હીમાં મોટી જવાબદારીઓ આપી છે.
રવિ કિશન : ભોજપુરી અને હિન્દી ફિલ્મોના જાણીતા અભિનેતા, જેઓ ઉત્તર પ્રદેશની ગોરખપુર બેઠક પરથી ભાજપના સાંસદ છે.
અરુણ ગોવિલ : 'રામાયણ' સિરિયલના રામ તરીકે જાણીતા અભિનેતા, જેઓ મેરઠ બેઠક પરથી ભાજપના સાંસદ છે. હાલમાં તેઓ ભલે લાઈમ લાઈટમાં નથી પણ એમના રામના કેરેક્ટરનો ભાજપે સારો ફાયદો મેળવ્યો છે.
સુરેશ ગોપી : મલયાલમ સુપરસ્ટાર અને કેરળના ત્રીશૂરથી ભાજપના પ્રથમ લોકસભા સાંસદ છે. જેઓને પણ ભાજપે સારો ફાયદો કરાવ્યો છે.
પવન કલ્યાણ: તેલુગુ સુપરસ્ટાર અને જનસેના પાર્ટીના વડા. તેઓ હાલમાં આંધ્રપ્રદેશમાં NDA સરકારમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી છે. પવન કલ્યાણે સાબિત કરી દીધું છે કે ભલે ભાઈ ફલોપ ગયા પણ તેઓ રાજકારણમાં સુપરહીટ છે.
રાજ્યના ધારાસભ્યો અને અન્ય નેતાઓ (MLAs)
પવન કલ્યાણ : આંધ્રપ્રદેશના પિઠાપુરમથી ધારાસભ્ય. ચિરંજીવીથી અલગ પાર્ટી બનાવી અને આંધ્રમાં પોતાનો ગઢ મજબૂત કર્યો, આજે ભાજપ સાથે જોડાઈને સરકારમાં મોટુ પદ ધરાવે છે.
નંદમુરી બાલકૃષ્ણ (બાલય્યા) : તેલુગુ ફિલ્મોના દિગ્ગજ અભિનેતા અને તેલુગુ દેશમ પાર્ટી (TDP) તરફથી હિન્દુપુર બેઠક પરથી ધારાસભ્ય છે.
રૂદ્રનીલ ઘોષ અને અશોક ડિંડા : પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપ સાથે જોડાયેલા છે (ડિંડા ધારાસભ્ય તરીકે કાર્યરત છે).
