ના DMK+, ના BJP+, તમિલનાડુમાં વિજયની TVK સૌથી મોટી પાર્ટી, એક્ઝિટ પોલના પરિણામે ચોંકાવ્યા
Tamil Nadu Election Exit Poll 2026: અભિનેતા વિજયના નેતૃત્વવાળી ટીવીકે તમિલનાડુમાં સૌથી મોટી પાર્ટી બની શકે છે. સર્વો પ્રમાણે તેમની પાર્ટી 98થી 120 સીટો જીતી શકે છે. આ આંકડો બહુમતથી નજીક છે.
- તમિલનાડુમાં એક્સિસ માય ઈન્ડિયાના એક્ઝિટ પોલે ચોંકાવ્યા
- આ વખતે તમિલનાડુમાં થઈ શકે છે રાજકીય પરિવર્તન
- અભિનેતા વિજયની પાર્ટી ટીવીકે કરશે મોટો ધમાકો
તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણીને લઈને Axis My India તરફથી આવેલા એક્ઝિટ પોલે દેશને ચોંકાવી દીધો છે. સર્વે પ્રમાણે આ વખતે તમિલનાડુના મુકાબલો DMK અને AIADMK સુધી સીમિત રહેશે નહીં, પરંતુ એક ત્રીજી તાકાત અભિનેતા વિજયની TVK એ ચૂંટણી ત્રિકોણીય બનાવી દીધા છે. આંકડા જણાવે છે કે સત્તાની લડાઈ સીધી રીતે DMK+ અને TVK વચ્ચે સમેટાઈ રહી છે.
સીટોનું ગણિત: DMK+ અને TVK આમને-સામને
એક્ઝિટ પોલ અનુસાર DMK+ ગઠબંધનને 92થી 110 સીટો મળવાનું અનુમાન છે. આ ગઠબંધનમાં DMK ની સાથે કોંગ્રેસ, DMDK, VCK, CPI(M), CPI અને IUML જેવી પાર્ટીઓ સામેલ છે. આ આંકડો જણાવે છે કે સત્તામાં રહેલા ગઠબંધનની સ્થિતિ મજબૂત તો છે, પરંતુ બહુમત માટે જરૂરી 118 સીટો સુધી પહોંચવામાં તેણે સંઘર્ષ કરવો પડી શકે છે.
બીજીતરફ TVK જેને અભિનેતા વિજયના નેતૃત્વમાં નવી તાકાત જોવામાં આવી રહી છે, તેને 98થી 120 સીટો મળવાનું અનુમાન છે. આ આંકડા ચોંકાવનારા છે, કારણ કે આ પાર્ટી પ્રથમવાર ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતરી છે અને સીધી સત્તાની નજીક પહોંચતી જોવા મળી રહી છે. જો આ અનુમાન સાચા સાબિત થાય તો તમિલનાડુની રાજનીતિમાં મોટું પરિવર્તન આવી શકે છે.
આ ચૂંટણીમાં AIADMK+ ગઠબંધન પાછળ રહી શકે છે, જેમાં AIADMK ની સાથે BJP, PMK અને AMMK સામેલ છે. તેને 22થી 32 સીટો મળવાનું અનુમાન છે, જે જણાવે છે કે પરંપરાગત વિપક્ષ આ વખતે પડકાર આપવામાં સફળ થશે નહીં.
મુખ્યમંત્રીની પસંદઃ વિજયનો જલવો
એક્ઝિટ પોલનું મહત્વનું પાસું છે કે મતદાતા આગામી મુખ્યમંત્રીના રૂપમાં કોને જોવા મળે છે. આ સવાલના જવાબમાં અભિનેતા વિજયને 37 ટકા સમર્થન મળ્યું છે, જે તેમને સૌથી આગળ રાખે છે. વર્તમાન મુખ્યમંત્રી એમકે સ્ટાલિન 35 ટકા લોકોની પસંદ છે. તો AIADMK ના Edappadi K. Palaniswami ને માત્ર 22 ટકા સમર્થન મળ્યું છે.
વોટશેરમાં ટાંકાની ટક્કર
વોટશેરના આંકડા આ ચૂંટણીની અસલી કહાની જણાવે છે. DMK+ અને TVK બંનેને લગભગ 35 ટકા મત મળવાનું અનુમાન છે. આ બરાબરી દર્શાવે છે કે બંને જૂથ વચ્ચે કાંટાની ટક્કર છે. AIADMK+ ને 23 ટકા મત મળી શકે છે. જ્યારે અન્ય પક્ષોને સાત ટકા મત મળવાનું અનુમાન છે.
તમિલનાડુમાં રાજકીય પરિવર્તન
કુલ મળી એક્ઝિટ પોલના આંકડા તમિલનાડુમાં એક મોટા રાજકીય પરિવર્તન તરફ ઇશારો કરી રહ્યાં છે. મુકાબલો એક, બે નહીં ત્રણ તાકાતો વચ્ચે છે, જેમાં ટીવીકેનો ઉદય સૌથી મોટું ફેક્ટર બની સામે આવ્યું છે, પરંતુ અંતિમ નિર્ણય મતગણતરીના દિવસે થશે, પરંતુ આ ચિત્ર માત્ર કહે છે કે તમિલનાડુની રાજનીતિ એક નવા દોરમાં પ્રવેશ કરી શકે છે.
