તમિલનાડુમાં સ્ટાલિન સરકારની વાપસી કે NDAની તાજપોશી? લેટેસ્ટ સર્વેમાં મોટો ખુલાસો

Tamilnadu Pre Election Survey: લેટેસ્ટ સર્વે ડીએમકે અને તેના સહયોગીઓ માટે મજબૂત સંકેત આપે છે, કારણ કે 2021ની ચૂંટણીમાં DMK ગઠબંધને 159 સીટો જીતી હતી, જ્યારે એનડીએ ગઠબંધનને 75 સીટો મળી હતી.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 01, 2026, 07:18 PM IST
  • તમિલનાડુમાં એનડીએ ગઠબંધનને લાગશે ઝટકો
  • લેટેસ્ટ સર્વેમાં ડીએમકે કરશે સત્તામાં વાપસી
  • CM તરીકે એમકે સ્ટાલિન લોકોની પહેલી પસંદ

Election 2026: આ મહિને તમિલનાડુમાં વિધાનસભા ચૂંટણી યોજાવાની છે. આ પહેલા એક મોટા સર્વેએ સત્તાધારી દ્રવિડ મુનેડ કડગમ (DMK) ની આગેવાનીવાળા ગઠબંધનને ખુશ કરી દીધું છે. લોક પોલ એજન્સી દ્વારા કરવામાં આવેલા સર્વે અનુસાર વર્તમાન મુખ્યમંત્રી એમકે સ્ટાલિનના નેતૃત્વમાં ડીએમકે સત્તામાં વાપસી કરી શકે છે. એજન્સીના સર્વે પ્રમાણે 234 સભ્યોવાળી વિધાનસભામાં DMK ગઠબંધનને 181-189 સીટો મળી શકે છે, જ્યારે તેને કુલ 40.1 ટકા મત મળી શકે છે.

તો વિપક્ષી AIADMK ની આગેવાની અને ભાજપની ભાગીદારીવાળા ગઠબંધનને નિરાશા હાથ લાગી શકે છે. સર્વેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે વિપક્ષી ગઠબંધનને 38થી 42 સીટો મળી શકે છે અને 29 ટકા મત મળી શકે છે. સર્વેમાં અભિનેતાથી નેતા બનેલા વિજયની પાર્ટી TVK ને 8થી 10 સીટો મળવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. સર્વે પ્રમાણે TVK ને 23 ટકા મત મળી શકે છે, જે ખુબ મોટી વાત છે.

આ સર્વે DMK અને તેના સહયોગીઓને મજબૂત લીડનો સંકેત આપે છે, કારણ કે 2021મા ડીએમકે ગઠબંધને 159 સીટો જીતી હતી, જ્યારે એનડીએ ગઠબંધનને 75 સીટો મળી હતી, પરંતુ લેટેસ્ટ સર્વેમાં ડીએમકેને 21થી 30 સીટો વધારી મળી શકે છે, જ્યારે એનડીએને નુકસાન થઈ શકે છે. NDAને વોટશેરમાં લગભગ 10 ટકાનું નુકસાન થઈ શકે છે. આ સર્વેમાં TVK સહિત અન્ય પ્રાદેશિક પક્ષોને 23.9 ટકા સમર્થનની સાથે 8-10 સીટો મળવાનું અનુમાન છે. NTK અને અન્ય દળોની કોઈ ખાસ અસર પડશે નહીં. 

સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર સર્વેના પરિણામ જાહેર કરતા Lok Poll એ લખ્યું- તમિલનાડુમાં જેની રાહ જોવાતી હતી તે સર્વે આવી ગયો છે. અમારા મોટા ગ્રાઉન્ડ સર્વેમાં સીટોનું અનુમાન અને વોટ શેર આ પ્રકારે છે.

Here’s the vote share & seat projection from our mega ground survey:

▪️DMK+ 181–189 | 40.1%
▪️ADMK+ 38–42 | 29%
▪️TVK 8–10 | 23.9%
▪️NTK 00 | 4.9%
▪️Others 00 | 2.1%

— Lok Poll (@LokPoll) April 1, 2026

પક્ષ                   સીટો                   વોટશેર
- DMK +  181-189      40.1%
- AIDMK+ 38-42         29%
- TVK        8-10           23.9%
- NTK        00                4.9%
- અન્ય                00                            2.1%

આ સર્વે 2026 તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા આવ્યો છે, જે રાજ્યના મુખ્ય ચૂંટણી ક્ષેત્રમાં મતદાતાના મૂડને દર્શાવે છે. આ વચ્ચે બુધવાર તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી સ્ટાલિને તિરૂચિરાપલ્લીમાં એક રેલીમાં દાવો કર્યો કે તમિલનાડુમાં અન્ય રાજ્યોની જેમ જાતિગત અને સાંપ્રદાયિક હિંસા નથી. તેમણે કહ્યું કે અમે શાંતિ સ્થાપિત કરી છે, આ કારણ છે કે અહીં રોકાણ થઈ રહ્યું છે. અમે અમારી યોજનાઓ જાહેર કરી છે અને બધા વચનો જલ્દી પુરા કરી દેવામાં આવશે. 

નોંધનીય છે કે તમિલનાડુમાં વિધાનસભાની 234 બેઠકો માટે 23 એપ્રિલે મતદાન થવાનું છે અને 4 મેએ પરિણામ જાહેર થશે.

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

