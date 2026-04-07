Opinion Polls 2026: અસમમાં BJP, બંગાળમાં કાંટાની ટક્કર, તમિલનાડુ-કેરળમાં કોણ આગળ? જુઓ લેટેસ્ટ ઓપિનિયન પોલનું ચોંકાવનારૂ અનુમાન
Assam West Bengal Opinion Polls 2026: દેશના ચાર રાજ્યો અને એક કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાઈ રહી છે. જેમ-જેમ મતદાન નજીક આવી રહ્યું તેમ-તેમ રાજકીય માહોલ ગરમાઈ રહ્યો છે. બીજીતરફ સામે આવી રહેલા ઓપિનિયન પોલના આંકડા પણ ચોંકાવી રહ્યાં છે.
- અસમ વિધાનસભામાં ભારતીય જનતા પાર્ટીને મળશે બહુમત
- પશ્ચિમ બંગાળમાં BJP-TMC વચ્ચે કાંટાની ટક્કર
- કેરળમાં કોંગ્રેસ ગઠબંધનની બની શકે છે સરકાર
નવી દિલ્હીઃ અસમ અને કેરળ રાજ્યની સાથે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ પુડુચેરીમાં 9 એપ્રિલે વિધાનસભા ચૂંટણી છે. 23 એપ્રિલે તમિલનાડુમાં મતદાન થશે. પશ્ચિમ બંગાલમાં બે તબક્કામાં 23 અને 29 એપ્રિલે મતદાન થવાનું છે. આ પહેલા ઓપિનિયન પોલ આવી ગયો છે. અહીં જાણો ક્યા રાજ્યમાં કઈ પાર્ટીને લીડ મળી રહી છે, કઈ પાર્ટી કેટલી સીટ જીતી શકે છે અને કોની સરકાર બની શકે છે.
અસમ વિધાનસભાનો ઓપિનિયન પોલ 2026
અસમમાં એક તબક્કામાં ચૂંટણી થશે. 9 એપ્રિલે મતદાન છે. ચાણક્ય સ્ટ્રેટેજીએ વોટ શેરમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી અને કોંગ્રેસ વચ્ચે કાંટાની ટક્કર જણાવી છે. તે પ્રમાણે ભાજપને 83થી 90 સીટ મળી શકે છે. આસામમાં ભાજપ ગઠબંધનની સરકાર ફરી બની શકે છે. વોટ શેરની વાત કરીએ તો કોંગ્રેસને 39થી 44 ટકા મત મળવાની સંભાવના છે, જ્યારે ભાજપને 45થી 48 ટકા મત મળી શકે છે.
સીટની વાત કરીએ તો ભાજપને 83-90 અને કોંગ્રેસને 30થી 36 સીટો મળી શકે છે. અન્યને 3થી 6 સીટો મળવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
કેરળ વિધાનસભા ચૂંટણીનો ઓપિનિયન પોલ 2026
Matrize ઓપિનિયન પોલ અનુસાર કેરલમમાં લેફ્ટ ડેમોક્રેટિક ફ્રંટ (LDF) ને 62થી 68 સીટો મળવાની સંભાવના છે. જ્યારે યુનાઇટેડ ડેમોક્રેટિક ફ્રંટ (UDF) ને 67થી 73 સીટો મળવાની સંભાવના છે. ભાજપ માત્ર 5થી 8 સીટો જીતી શકે છે. એટલે કે કેરલમમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી ટક્કરમાં જોવા મળી રહી નથી.
આ સર્વે જોઈ કોંગ્રેસના નેતૃત્વમાં યુનાઇટેડ ડેમોક્રેટિક ફ્રંટ ખુશ થશે. નોંધનીય છે કે કેરળમાં છેલ્લા એક દાયકાથી LDF સરકારમાં છે. કેરલમ વિધાનસભાની કુલ સીટ 140 છે, જેમાં બહુમતનો આંકડો 71 છે.
પશ્ચિમ બંગાળનો ઓપિનિયન પોલ 2026
ઓપિનિયન પોલે પશ્ચિમ બંગાળમાં ટીએમસીની ચિંતા વધારી દીધી છે. સર્વે અનુસાર પ્રદેશમાં ભાજપ અને ટીએમસી વચ્ચે કાંટાની ટક્કર છે. MATRIZE ના ઓપિનિયન પોલ અનુસાર ભાજપને BJP 140-160 સીટો મળી શકે છે. જ્યારે TMCને 130-150 સીટો મળવાનું અનુમાન છે, જ્યારે 8થી 16 સીટો અન્યને મળી શકે છે.
પશ્ચિમ બંગાળમાં કુલ વિધાનસભાની સીટો 294 છે. આ વખતે ચૂંટણીમાં જોરદાર ટક્કર થઈ શકે છે. વોટ શેર જુઓ તો સર્વેમાં અનુમાન લગાવવામાં આવ્યું છે કે ભાજપને 41 અને ટીએમસીને 43 ટકા મત મળી શકે છે. પરંતુ સીટના મામલામાં મુકાબલો કાંટાનો રહી શકે છે.
તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણીનો ઓપિનિયન પોલ 2026
તમિલનાડુમાં NDA ગઠબંધનને બહુમત મળી શકે છે. DMK ગઠબંધનને નુકસાન થઈ શકે છે. MATRIZE ના ઓપિનિયન પોલ અનુસાર DMK ગઠબંધનને 102થી 115 સીટો મળી શકે છે. તો એનડીએ ગઠબંધનને 107થી 120 સીટો મળી શકે છે. TVK ને 5થી 12 અને અન્યને 1થી 6 સીટો મળવાનું અનુમાન છે.
તમિલનાડુમાં વિધાનસભાની 234 સીટો છે, જ્યાં એક તબક્કામાં 23 એપ્રિલે મતદાન થશે.
