તમિલનાડુમાં વિજયની આંધીમાં ભાજપના બધા દિગ્ગજો હાર્યા, પરંતુ આ ઉમેદવારે BJPને જીતાડી 1 સીટ
Tamilnadu Assembly Election Results 2026: બંગાળ અને આસામ, પુડુચેરી બાદ કરીએ તો કેરળમાં ભાજપનું પ્રદર્શન સુધર્યું છે પરંતુ તમિલનાડુમાં ફટકો પડ્યો છે. કારણ કે તમિલનાડુમાં આ વખતે એક જ સીટ મળી છે. જાણો આ એક સીટ જીતેલા ઉમેદવાર વિશે.
Trending Photos
તમિલનાડુએ આ વખતે વર્ષોથી જે બે પાર્ટીનું પ્રભુત્વ જોવા મળતું હતું તેને નકારીને નવી નવી આવેલી વિજયની પાર્ટી ટીવીકે પર પ્રેમ વરસાવ્યો છે. તમિલનાડુમાં સત્તાધારી ડીએમકે ગઠબંધન હાર્યું અને ભાજપે જેની સાથે AIADMK ગઠબંધન કર્યું હતું તે પણ હાર્યું. તમિલનાડુ ચૂંટણીમાં આ વખતે ભાજપને વિજયની આંધીમાં ઘણો ફટકો પડ્યો છે. પાર્ટીએ જે 21 સીટો પર ચૂંટણી લડી તી તેમાંથી ફક્ત એક સીટ પર જીત મળી છે. 2021ની ચૂંટણીમાં પાર્ટીને ચાર સીટ મળી હતી. પરંતુ આ વખતે ફક્ત એમ ભોજરાજને એકમાત્ર ઉધગમંડલમ વિધાનસભા વિસ્તારથી જીત મેળવી છે. જો કે તેમની જીતનું અંતર ખુબ ઓછું છે કારણ કે તેઓ માત્ર 976 મતોથી જીત્યા છે.
તમિલનાડુમાં ભાજપના દિગ્ગજો ચૂંટણી હાર્યા
તમિલનાડુમાં ભાજપના પ્રમુખ ચહેરા ચૂંટણી હાર્યા છે જેમાં કેન્દ્રીય સૂચના અને પ્રસારણ મંત્રી એલ મુરુગન (અવનાશી), પાર્ટીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ નૈનાર નાગેંથ્રાન (સત્તૂર), તેલગંણાના પૂર્વ રાજ્યપાલ તમિલિસાઈ સુંદરરાજન (માલયાપુર), ભાજપ મહિલા મોરચાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ વનથી શ્રીનિવાસન (કોયંબતૂર ઉત્તર), વર્તમાન વિધાયક એમ આર ગાંધી (નાગરકોઈલ) અને એસ. વિજયધરાની (વિલવનકોડ) સામેલ છે.
આ સિવાય જે ઉમેદવારોએ હારનો સામનો કરવો પડ્યો તેમાં એમ રાજસિમ્હા મહિન્દ્રા (અવડી), નાગેશકુમાર (થલ્લી), સી એલુમલાઈ (તિરુવન્નામલાઈ), એસ ડી સામેલ છે. આ ઉપરાંત પ્રેમકુમાર (રાસીપુરમ), કૃતિકા શિવકુમાર (મોદાકુરિચી), એસ છંગરાજ (તિરુપ્પુર દક્ષિણ), ગોવિ, ચંદ્રુ (તિરુવરુર), અને એસ મુરુગાનંદમ (તંજાવુર) પણ સામેલ છે.
ભાજપના મહિલા પ્રદેશ અધ્યક્ષ હાર્યા
સી. ઉદયકુમાર (ગંધવર્કોટ્ટઈ), એન રામચંદ્રન (પુદુકોટ્ટઈ), તમિલનાડુ ભાજપના મહિલા પ્રદેશ અધ્યક્ષ કવિતા શ્રીકાંત (અરન્થંગી), દક્ષિણ ભારતીય ફોરવર્ડ બ્લોક નેતા કે સી થિરુમરન (તિરુપત્તૂર), પો વી બાલગણપતિ (મનમદુરાઈ), રામા શ્રીનિવાસન (મદુરાઈ દક્ષિણ), જીબીએસ કે નાગેન્દ્રન (રામનાથપુરમ), અનંત અય્યાસ્વામી (વાસુદેવનલ્લૂર), કે આર એમ રાધાકૃષ્ણન (તિરુચેન્દૂર), એસ પી બાલકૃષ્ણન (રાધાપુરમ), ટી શિવકુમાર (કોલાચેલ) અને પી રમેશ (પદ્મનાભપુરમ)થી પણ હાર્યા.
તમિલ મનીલા કોંગ્રેસના બધા ઉમેદવારો હાર્યા
એનડીએનો ભાગ એવા તમિલ મનીલા કોંગ્રેસે પાંચ સીટો પર ભાજપના કમલ નિશાન પર ચૂંટણી લડી હતી. બધી સીટો હાર્યા. વિદ્યાલ એસ સેકર (ઓડ્ડનચથિરમ), એમ કે આર અશોકુમાર (કુંભકોણમ), એમ યુવરાજ (ઈરોડ પશ્ચિમ), વી એમ કાર્તિકેયન (રાનીપેટ), અને જે નિવિન સાઈમન (કિલ્લિયૂર), હાર્યા. તમિલગા મક્કલ મુનેત્ર કડગમ નેતા બી જોન પાંડિયાનના પત્ની પ્રિસિલા પાંડિયન જેમણે રાજપલાયમમાં ભાજપના ચૂંટણી ચિન્હ પર ચૂંટણી લડી હતી તે પણ હાર્યા.
ભોજરાજન 2014માં જોડાયા હતા બીજેપીમાં
ભોજરાજન એક સમયે કોંગ્રેસમાં હતા. 40 વર્ષ પહેલા 1980ની લોકસભા ચૂંટણીમાં નીલગિરી બેઠકથી તેમને ટિકિટ આપ્યા બાદ કોંગ્રેસે છેલ્લી ઘડીએ તેમની ટિકિટ કાપી હતી. તેમણે અપમાનિત થઈને બહાર થવું પડ્યું. કોંગ્રેસે ત્યારે છેલ્લી ઘડીએ તેમની જગ્યાએ કોયંબતૂરથી લાવવામાંઆવેલા આર પ્રભુને ટિકિટ આપી હતી. ત્યારથી ભોજરાજને સક્રિય રાજકારણથી અંતર જાળવ્યું હતું. જો કે 2014માં તેઓ ભાજપમાં જોડાઈ ગયા.
વિસ્તારમાં અલગ ઓળખ
કોટાગિરી તાલુકાના એક બગીચા માલિક ભોજરાજનને ભાજપે 2021માં ચૂંટણીના માત્ર બે દિવસ પહેલા ઉટી વિધાનસભા વિસ્તારથી ટિકિટ આપી હતી. જો કે તેઓ ચૂંટણી હાર્યા હતા. ભોજરાજન છેલ્લા 45 વર્ષથી વિસ્તારમાં પોતાના કામો માટે જાણીતા છે. સ્થાનિક લોકો વચ્ચે તેમની એક ખાસ ઓળખ છે. ચાના ઉદ્યોગ સાથે તેમનું ઊંડુ જોડાણ અને નાના ચા ખેડૂતો તથા ચા ફેકટરી માલિકોની સમસ્યાઓને ઉકેલવામાં તેમની સક્રિયતા તેમના માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ.
જો કે આ વિસ્તારમાં સામાન્ય રીતે બડગા સમુદાયના ઉમેદવારોને પ્રાથમિકતા અપાય છે. આ વિસ્તારમાં ભોજરાજન એકમાત્ર એવા ઉમેદવાર હતા જે બડગા સમુદાયનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા નહતા. જો કે ભાજપનો આ નિર્ણય સાચો ઠર્યો અને ભોજરાજને ભાજપને આ સીટ જીતાડી દીધી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે