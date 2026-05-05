એક વોટ કી કિંમત તુમ ક્યા જાનો? મંત્રીજી માત્ર એક મતથી ચૂંટણી હારી ગયા

તમિલનાડુમાં સત્તાધારી ડીએમકેએ સજ્જડ હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે કારણ કે નવી આવેલી વિજયની ટીવીકે પાર્ટીએ જોરદાર પ્રદર્શન કરતા તેમને સત્તામાંથી બેદખલ કરી નાખ્યા છે. ટીવીકેના એક ઉમેદવારની જીત ખુબ ચર્ચામાં છે કારણ કે તેમણે રાજ્યના સહકારિતા મંત્રીને માત્ર એક મતથી હરાવ્યા. 
 

Written By  Viral Raval |Last Updated: May 05, 2026, 09:05 AM IST

4થી મેના રોજ  તમિલનાડુ, પશ્ચિમ બંગાળ, અસમ, પુડુચેરી અને કેરળની વિધાનસભા ચૂંટણી પરિણામો જાહેર થયા જેમાં પશ્ચિમ બંગાળ અને તમિલનાડુના પરિણામોએ બધાને ચોંકાવી દીધા. તમિલનાડુમાં જનતાએ એક્ટરમાંથી અભિનેતા બનેલા થલાપતિ વિજયની પાર્ટી ટીવીકેને ખોબલે ખોબલે મતો આપ્યા. હાલ TVK રાજ્યમાં સૌથી મોટી પાર્ટી બનીને ઉભરી છે. પરંતુ એમાં પણ ટીવીકેના એક ઉમેદવારની જીત ખુબ ચર્ચામાં છે કારણ કે આ ઉમેદવારે રાજ્યના મંત્રી કે. આર પિરિયાકરુપ્પનને માત્ર 1 મતથી હાર્યા. 

DMKના નેતા અને મંત્રી માત્ર એક મતથી હાર્યા
DMKના નેતા અને મંત્રી કે આર પેરિયાકરુપ્પન તિરુપ્પત્તૂર વિધાનસભા સીટથી ચૂંટણી લડ્યા હતા. પરંતુ અહીં તેમને માત્ર એક મતથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. આ પરિણામ એ દર્શાવે છે કે ચૂંટણીમાં એક એક મત કેટલો કિંમતી છે. રાજ્યના સહકારિતા મંત્રી કે આર પેરિયાકરુપ્પનને ટીવીકે ઉમેદવાર સીનિવાસ સેતુપતિ આરએ હરાવી દીધા. મતગણતરી પૂરી થયા બાદ સેતુપતિને માત્ર એક જ વધારાનો મત મળ્યો હતો. જેના આધારે જીત મળી. સેતુપતિને કુલ 83375 મત મળ્યા જ્યારે પેરિયાકરુપ્પનને માત્ર એક મતે હારનો સામનો કરવો પડ્યો. 

એક મત ભાગ્ય પલટી શકે
ખુબ જ ઓછા અંતરના કારણે આ મુકાબલો ચૂંટણી ઈતિહાસના સૌથી રસપ્રદ મુકાબલાઓમાંથી એક ગણાઈ રહ્યો છે. તેની સરખામણી એવા ઉદાહરણો સાથે થઈ રહી છે જ્યાં જીત કે હારનું અંતર માત્ર એક કે બે મતથી હોય. આ પરિણામ દર્શાવે છે કે મતદારનો એક મત ઉમેદવારનું ભાગ્ય પલટી શકે છે. 

234 બેઠકો માટે થયું હતું મતદાન
તમિલનાડુમાં તમામ 234 બેઠકો માટે એક જ તબક્કામાં મતદાન થયું હતું. જેમાં તમિલગા વેટ્રી કઝગમ (TVK) મોટા પક્ષ તરીકે ઊભર્યો છે. વિજયની પાર્ટીએ 108 સીટ જીતી છે પરંતુ હજુ પણ જોકે બહુમતથી દૂર છે. ડીએમકે 59 સીટો સાથે બીજા નંબરે જ્યારે AIADMK 47 સીટો સાથે ત્રીજા નંબરે રહી. કોંગ્રેસ 5 સીટો જીતવામાં સફળ રહી જ્યારે પીએમકેએ 4 સીટ જીતી. 

 

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

