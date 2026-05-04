Prev
Next
હોમIndiaકમલ હસને જે ભૂલ કરી હતી તે થલાપતિએ ન દોહરાવી, રાજકારણની ડેબ્યૂ પીચ પર ડંકો વગાડ્યો

કમલ હસને જે ભૂલ કરી હતી તે 'થલાપતિએ ન દોહરાવી, રાજકારણની ડેબ્યૂ પીચ પર ડંકો વગાડ્યો

Tamilnadu Assembly Election Results 2026: તમિલનાડુમાં વિજયની પાર્ટીએ વિરોધીઓના સૂપડાં સાફ કર્યા છે. પહેલી વખત ચૂંટણી લડી અને રાજ્યનો હાલ સૌથી મોટો પક્ષ નજરે ચડી રહ્યો છે જે 105 સીટો પર આગળ છે. વિજયે કમલ હસને જે ભૂલ કરી તે ન દોહરાવતા આજે સફળતાનો ડંકો વગાડ્યો છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: May 04, 2026, 12:43 PM IST

Trending Photos

કમલ હસને જે ભૂલ કરી હતી તે 'થલાપતિએ ન દોહરાવી, રાજકારણની ડેબ્યૂ પીચ પર ડંકો વગાડ્યો

તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણીના આજે પરિણામનો દિવસ છે. જે ટ્રેન્ડ જોવા મળી રહ્યા છે તે મુજબ હાલ કુલ 234 સીટના ટ્રેન્ડ સામે આવ્યા છે અને તેમાં 105 સીટ પર થલાપતિ વિજયની TVK આગળ છે જ્યારે AIADMK+ 72 સીટો સાથે  બીજા નંબરે છે અને ડીએમકે ગઠબંધન 57 સીટો સાથે ત્રીજા નંબર છે. એટલે કે રાજ્યમાં સત્તાધારી ડીએમકેના હાથમાંથી સત્તા સરકતી જોવા મળી રહી છે અને વિજય રાજકારણના પણ સુપરસ્ટાર જોવા મળી રહ્યા છે. 

પહેલીવાર લડી ચૂંટણી
થલાપતિના નામથી જાણીતા સુપરસ્ટાર વિજયે પહેલીવાર ચૂંટણી લડી અને તેમની પાર્ટી તમિલગા વેત્રી કઝગમ (TVK)એ ડેબ્યૂ કરતાની સાથે જ ધમાલ મચાવી છે. તમિલનાડુમાં આ વખતે કોઈ પાર્ટીને સ્પષ્ટ બહુમત મળતો જોવા મળી રહ્યો નથી પરંતુ વિજયની પાર્ટી સૌથી આગળ છે. જો કે ફાઈનલ પરિણામમાં તસવીર બદલાઈ શકે છે. પરંતુ એક વાત સ્પષ્ટ છે કે પહેલી જ ચૂંટણીમાં વિજયે ડંકો વગાડ્યો છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

વિજયની રણનીતિ કરી ગઈ કામ?
થલાપતિ વિજયના આ શાનદાર પ્રદર્શન પાછળ એક સ્પષ્ટ રણનીતિ નજરે ચડે છે. જે તેમણે ફિલ્મી દુનિયાથી આવીને રાજકારણમાં ઝંડો લહેરાવનારા એમજી રામચંદ્રન અને જલલલિતા પાસેથી શીખી હશે. અહીં એ જણાવી દઈએ કે કદાચ કમલ હસને જે ભૂલ કરી તે વિજયે દોહરાવી નથી એવું કહીએ તો કદાચ ખોટું નહીં હોય. 

શું શીખ મેળવી વિજયે?
એમ જી રામચંદ્રન (જે MGR તરીકે પણ ઓળખાય છે) અને જયલલિતાની  ખુબ સફળ રાજકીય યાત્રાઓથી લઈને કમલ હસન, ખુશબુ અને વિજયકાંત (જો કે બહુ સફળ નહી)ના પ્રયત્નો સુધી જોઈએ તો આ રાજ્યમાં વારંવાર એ જોવા મળ્યું છે કે ફિલ્મી કલાકારો સંપૂર્ણ રીતે રાજનીતિમાં આવી જાય છે. MGR અને જયલલિતા તો મુખ્યમંત્રી પણ બન્યા હતા. હવે વિજયે પણ પોતાનું ભાગ્ય અજમાવ્યું છે અને પહેલા જ પ્રયત્નમાં શાનદાર જીત મેળવતા જોવા મળી રહ્યા છે. 

રાજકારણ માટે ફિલ્મો છોડી
વિજયે 2024માં જ્યારે પોતાની રાજનીતિક પાર્ટી TVK શરૂ કરી હતી ત્યારે તે જ સમયે જાહેરાત કરી હતી કે તેઓ હવે ફિલ્મોમાંથી સંપૂર્ણ રીતે નિવૃત્તિ લેશે અને રાજકારણ પર ધ્યાન આપશે. આ જ વાત તેમને કમલ હસનથી અલગ કરે છે. વિજયના જણાવ્યાં મુજબ જના નાયકન તેમની છેલ્લી ફિલ્મ હશે. જે જાન્યુઆરીમાં રિલીઝ થવાની હતી પરંતુ કોર્ટ કેસમાં ફસાઈને હજુ રિલીઝ થઈ શકી નથી. 

વિજયે ફિલ્મી દુનિયા છોડવા પાછળ સ્પષ્ટ  તર્ક જણાવ્યો હતો. તેમનું કહેવું હતું કે રાજકારણ કોઈ એવું કામ નથી જેને અડધુ પડધુ કરી શકાય. તેમણે કહ્યું કે તમિલનાડુના મતદારો સંપૂર્ણ સમર્પણના હકદાર છે અને રાજ્યનો રાજનીતિક ઈતિહાસ પણ એ વાતને યોગ્ય રીતે સાબિત કરે છે. MGR અને જયલલિતાએ સત્તા મજબૂત કરતા પહેલા ફિલ્મોમાં કામ કરવાનું છોડ્યું હતું. પરંતુ કમલ હસનની રીત, કે જેઓ ફિલ્મની સાથે સાથે રાજકારણ એમ બંનેમાં સક્રિય છે. ચૂંટણીઓમાં વધુ સફળ રહ્યા નથી. વિજયકાંતની પાર્ટી ઝડપથી ઉપર ગઈ પરંતુ સંગઠનના સ્તરે નબળી પડતી ગઈ. એવું લાગે છે કે તમિલ રાજકારણમાં અડધા પડધા પ્રયત્નો માટે વધુ જગ્યા નથી. 

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Tamilnadu Assembly Election Results 2026TamilnaduThalapathy VijayTVKKamal Hasan

Trending news