/તમિલનાડુમાં વળી પાછું કોકડું ગૂંચવાયું, માત્ર 2 વિધાયકોવાળી પાર્ટીએ મોટો દાવ ખેલ્યો, જાણો કોને બનવું છે CM!

Tamil Nadu Politics: તમિલનાડુમાં વળી પાછું સરકાર બનાવવાના રસ્તામાં રોડા પડ્યા છે. આજે થનારો શપથગ્રહણ સમારોહ પણ ટળ્યો છે. 2 વિધાયકવાળી પાર્ટીએ મોટો ખેલ પાડ્યો. જાણો શું છે મામલો.
તમિલનાડુના રાજકારણમાં શુક્રવારે સાંજે જબરદસ્ત વળાંક આવ્યો. એક સમયે એવું લાગતું હતું કે હવે રાજ્યમાં સરકાર બનવા માટનો રસ્તો ક્લિયર થઈ ગયો છે અને વિજય મુખ્યમંત્રી બનશે પરંતુ વળી પાછું કોકડું ગૂંચવાયું. સત્તાના સમીકરણો બદલાયા અને અભિનેતા વિજયની પાર્ટી TVK માટે જે તસવીર આખો દિવસ લગભગ સ્પષ્ટ જોવા મળતી હતી તે રાત પડતા તો ધૂંધળી થઈ ગઈ. સવારથી જ TVKના સમર્થકોમાં ઉજવણીનો માહોલ હતો. પાર્ટી નેતાઓ અને સમર્થકોને ભરોસો હતો કે કોંગ્રેસ, CPI, CPI(M) અને લગભઘ VCK તથા IUMLના સમર્થનથી બહુમતનો આંકડો પાર થઈ ગયો છે. વિજયના પનાયુર સ્થિત ઘરની બહાર ફટાકડા પણ ફૂટતા હતા. કાર્યકરો ખુલ્લેઆમ શનિવારે શપથગ્રહણની વાત કરતા હતા. પરંતુ સાંજ બાદ રાત સુધીમાં તો આખું ચિત્ર પલટાઈ ગયું.
ક્યાં પેચ ફસાયો?
વાત જાણે એમ છે કે VCK પ્રમુખ થિરુમાવલવનને લઈને કોકડું ગૂંચવાયું છે. તેમણે જાહેરમાં કહ્યું હતું કે તેમની પાર્ટી ડાબેરી પક્ષોના નિર્ણયની સાથે જશે પરંતુ રાત સુધીમાં તેમણે રાજ્યપાલ રાજેન્દ્ર અરલેકરને સમર્થનનો ઔપતારિક પત્ર આપ્યો નહીં. જેના કારણે ટેક્નિકલ રીતે વિજયની પાર્ટી બહુમતથી પાછળ રહી ગઈ. રાજ્યપાલ કાર્યાલયના સૂત્રો મુજબ શુક્રવારે સાંજે થયેલી બેઠકમાં વિજય પાસે ઓન પેપર ફક્ત 116 ધારાસભ્યોનું સમર્થન હતું. એટલે કે બહુમતના જાદુઈ આંકડાથી હજું પણ ઓછું. જેને કારણે રાજકીય વર્તુળોમાં સન્નાટો પ્રસરી ગયો.
તમિલનાડુના રાજકારણમાં જાણે પોલિટિકલ થ્રીલર જેવી સ્થિતિ
તમિલનાડુમાં એવા સમાચાર આવવા લાગ્યા કે થિરુમાવલવન સતત TVK, AIADMK ના નેતા એડપ્પડી કે પલાનીસ્વામી (EPS) અને DMK નેતાઓની સાથે અલગ અલગ બેઠકોમાં લાગ્યા છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે મીડિયાની સામે ડાબેરી પક્ષો સાથે રહેવાની વાત દોહરાવ્યા છતાં તેમણે મોડી રાત સુધી કોઈ અંતિમ નિર્ણય જાહેર કર્યો નહીં. તેના બદલે તેઓ સીધા જ કાર્યવાહક મુખ્યમંત્રી એમ કે સ્ટાલિનના ઘરે પહોંચ્યા. જ્યાં રાતે 10 વાગ્યા બાદ સુધી વાતચીત ચાલી. ત્યારબાદ તમિલનાડુના રાજકારણમાં જબરી રસાકસી જોવા મળી રહી છે.
AMMK ના એકમાત્ર વિધાયક ગૂમ?
VCK સાથે જોડાયેલા વર્તુળોમાં એવી ચર્ચા થઈ રહી છે કે EPS અને સ્ટાલિન મળીને એક એવા ફોર્મ્યૂલાની શોધમાં છે કે જેમાં થિરુમાવલવન એક સર્વસામાન્ય મુખ્યમંત્રી ચહેરા તરીકે સામે આવી શકે છે. આ બધા વચ્ચે એક નાના પણ મહત્વના ઘટનાક્રમે પણ સમીકરણને ગૂંચવી દીધું. એનડીએ સહયોગી અને AMMK પ્રમુખ ટીટીવી દિનાકરન રાતે 9 વાગ્યા બાદ રાજ્યપાલને મળવા માટે પહોંચ્યા. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે વિજયની TVK તેમના વિધાયકોને તોડવાની કોશિશ કરે છે. દિનાકરને દાવો કર્યો કે તેમની પાર્ટીના એકમાત્ર વિધાયક કામરાજ ગૂમ છે. દિનાકરને કહ્યું કે મારો વિધાયક મારા ફોન ઉપાડતો નથી. બની શકે કે તેમને કસ્ટડીમાં લીધા હોય કે તેમનો ફોન છીનવી લીધો હોય. કામરાજ ગાયબ છે. મે રાજ્યપાલ પાસે તરત તપાસની માંગણી કરી છે.
દિનાકરનનો દાવો-સમર્થન પત્ર ફેક છે
તમિલનાડુમાં અભિનય વિજયની પાર્ટી તમિલગા વેટ્રી કઝગમ (TVK) અને ટીટીવી દિનાકરન વચ્ચે હવે ખુલીને નિવેદનબાજી થઈ રહી છે. વિવાદનો મૂળ એક એવો પત્ર છે જેમાં AMMK ના નવા ચૂંટાયેલા વિધાયક કામરાજ એસ દ્વારા વિજયની પાર્ટીને સમર્થન આપવાની વાત કરાઈ હતી. હકીકતમાં AMMK પ્રમુખ દિનાકરને દાવો કર્યો કે આ પત્ર ફેક છે અને તેમની પાર્ટીએ TVKને કોઈ પણ પ્રકારનું સમર્થન આપ્યું નથી. તેમણે શુક્રવારે રાજ્યપાલ રાજેન્દ્ર અર્લેકર સાથે મુલાકાત કરીને પોતાનો પક્ષ રજૂ કર્યો અને કહ્યું કે તેમના વિધાયક કામરાજ હજુ પણ એનડીએ અને AIADMK ગઠબંધનની સાથે છે. દિનાકરને એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે મુખ્યમંત્રી પદ માટે તેમની પાર્ટીનું સમર્થન એડપ્પાડી કે પલાનીસ્વામીને છે.
વિજયની પાર્ટીએ આરોપ ફગાવ્યા, વીડિયો બહાર પાડ્યો
બીજી બાજુ વિજયની પાર્ટી TVKએ દિનાકરનના આરોપો સંપૂર્ણ રીતે ફગાવી દીધા. પાર્ટીએ એક વીડિયો બહાર પાડીને દાવો કર્યો કે કામરાજે પોતે ખુશી ખુશી સમર્થન પત્ર લખ્યું હતું અને આવું તેમણે દિનાકરનની મંજૂરી બાદ કર્યું હતું. ટીવીકેએ આરોપ લગાવ્યો કે સચ્ચાઈ છૂપાવીને ખોટી જાણકારી ફેલાવવામાં આવી રહી છે. નિવેદનમાં કહ્યું કે પાર્ટીએ કોઈની સાથે તોલમોલ કરવાની જરૂર નથી. પાર્ટીનું કહેવું છે કે જનતાએ તેમને મોટો જનાદેશ આપ્યો છે અને સરકાર બનાવવા માટે સમર્થન ભેગું કરવાની પ્રક્રિયા લોકશાહી ઢબે થઈ રહી છે.
ગણતરીઓ ગૂંચવાઈ
234 સભ્યોવાળી તમિલનાડુ વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં પહેલીવાર મેદાનમાં ઉતરેલી વિજયની પાર્ટી TVKએ 108 સીટો જીતીને રાજ્યના રાજકારણમાં મોટો ઉલટફેર કર્યો. જો કે બહુમતના જાદુઈ આંકડા 118થી તો હજુ પણ તે દૂર છે. આવામાં પાર્ટી નાના પક્ષો અને અપક્ષોનું સમર્થન ભેગુ કરવામાં લાગી છે. કોંગ્રેસે પોતાના પાંચ વિધાયકો સાથે સમર્થન આપવાનો સંકેત આપ્યો છે. જ્યારે ડાબેરી પક્ષો CPI અને CPI(M) એ પણ વિજયના નેતૃત્વવાળી સરકારના પક્ષમાં વલણ દાખવ્યું છે. જેનાથી રાજ્યમાં લાંબા સમયથી ચાલતી DMK-AIADMK ની પરંપરાગત રાજનીતિને મોટો પડકાર મળતો જોવા મળી રહ્યો છે.