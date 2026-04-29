EVMમાં ભાજપના બટન પર લગાવી ટેપ, બંગાળમાં ચૂંટણી વચ્ચે TMC પર ધાંધલીનો આરોપ
EVM Tampering: ડાયમંડ હાર્બર લોકસભા મતવિસ્તાર તૃણમૂલ કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ અભિષેક બેનર્જીનો ગઢ માનવામાં આવે છે. અહીં જીત કે હાર સીધી રીતે ટીએમસીના ટોચના નેતૃત્વની પ્રતિષ્ઠા સાથે જોડાયેલી છે.
- ડાયમંડ હાર્બર લોકસભા મતવિસ્તાર તૃણમૂલ કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ અભિષેક બેનર્જીનો ગઢ માનવામાં આવે છે.
- અહીં જીત કે હાર સીધી રીતે ટીએમસીના ટોચના નેતૃત્વની પ્રતિષ્ઠા સાથે જોડાયેલી છે.
- પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીના બીજા તબક્કા માટે મતદાન ચાલી રહ્યું છે.
Trending Photos
EVM Tampering: પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીના બીજા તબક્કા માટે મતદાન ચાલી રહ્યું છે. ડાયમંડ હાર્બર લોકસભા મતવિસ્તારમાં આવતી ફાલ્ટા બેઠક સમાચારમાં છે. મતદાનના દિવસે EVM સાથે ચેડા અને ડક્ટ ટેપથી ઢંકાયેલા બટનોના ગંભીર આરોપો સામે આવ્યા હતા.
અભિષેક બેનર્જીના મતવિસ્તારમાં ભાજપના ઉમેદવાર દેવાંશુ પાંડાએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે ઘણા બૂથ પર, તેમના નામની બાજુના બટનો અને EVM મશીનો પર પાર્ટીના ચૂંટણી પ્રતીક પર ટેપ લગાવવામાં આવી હતી જેથી મતદારો ભાજપની તરફેણમાં મતદાન ન કરી શકે.
ભાજપ IT સેલના વડા અમિત માલવિયાએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર વીડિયો શેર કર્યો હતો, જેમાં EVM બટનોને ઢાંકતી ટેપ દેખાઈ રહી હતી. તેને ડાયમંડ હાર્બર મોડેલ ગણાવતા તેમણે કહ્યું હતું કે, "મમતા બેનર્જી આવા ગુનેગારો (જહાંગીર ખાન) ને રક્ષણ આપી રહ્યા હતા. ઘણા બૂથ પર ભાજપને મત આપવાનો વિકલ્પ ટેપથી બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે. માલવિયાએ ખાસ કરીને બૂથ નંબર 144, 170 અને 189નો ઉલ્લેખ કર્યો હતો.
જહાંગીર ખાન અને પોલીસ નિરીક્ષક વચ્ચે તણાવ
એ નોંધવું જોઈએ કે ટીએમસી ઉમેદવાર અને અભિષેક બેનર્જીના નજીકના સહયોગી જહાંગીર ખાનનો અગાઉ પોલીસ નિરીક્ષક અજય પાલ શર્મા સાથે ઉગ્ર દલીલ થઈ હતી. શર્માએ મતદાન પહેલાં જહાંગીર ખાન અને તેમના પરિવારને ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં ખલેલ ન પહોંચાડવા ચેતવણી આપી હતી. મતદાનના દિવસે, જહાંગીર ખાન તેમના પક્ષ કાર્યાલયના યુદ્ધ ખંડ સુધી સીમિત રહ્યા, જ્યારે તેમના સમર્થકો અને પોલીસ વચ્ચે બહાર તણાવ ચાલુ રહ્યો.
This is what Mamata Banerjee was defending when she spoke up for Jehangir Khan, a criminal contesting on a TMC ticket from Falta in Diamond Harbour.
In several polling booths, the option to vote for the BJP has been blocked using a tape, effectively preventing voters from… pic.twitter.com/sKw3mcdA86
— Amit Malviya (@amitmalviya) April 29, 2026
પશ્ચિમ બંગાળ ચૂંટણી કમિશનરે EVM સાથે છેડછાડની ફરિયાદો અંગે કડક ચેતવણી જાહેર કરી છે. કમિશને જણાવ્યું હતું કે બટનો ટેપ કરવાના આરોપોની ચકાસણી કરવામાં આવશે, અને જો તે સાચા સાબિત થશે, તો તે બૂથ પર ફરીથી મતદાન કરવામાં આવશે. જો કે, કેટલાક અહેવાલો સૂચવે છે કે ફરિયાદ પછી તરત જ મશીનો ઠીક કરવામાં આવ્યા હતા, અને મતદાન સરળતાથી ચાલુ રહ્યું.
ડાયમંડ હાર્બર અભિષેક બેનર્જીનો ગઢ
ડાયમંડ હાર્બર લોકસભા મતવિસ્તાર તૃણમૂલ કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ અભિષેક બેનર્જીનો ગઢ માનવામાં આવે છે. અહીં જીત કે હાર સીધી રીતે ટીએમસીના ટોચના નેતૃત્વની પ્રતિષ્ઠા સાથે જોડાયેલી છે. વિરોધ પક્ષો ઘણીવાર મતવિસ્તારમાં ગોટાળાનો આરોપ લગાવે છે.
પશ્ચિમ બંગાળમાં EVM સાથે છેડછાડ અથવા મતદાન મથકોમાં ગોટાળાના આરોપો નવા નથી. 2021ની ચૂંટણી દરમિયાન અનેક મતવિસ્તારોમાં આવા જ વિવાદો જોવા મળ્યા હતા. ચૂંટણી પંચે આ વખતે મતદાન મથકોની અંદર અને બહાર શાંતિ સુનિશ્ચિત કરવા માટે સુરક્ષા માટે NIA અને વધારાના કેન્દ્રીય દળો તૈનાત કર્યા છે.
રસપ્રદ વાત એ છે કે શેર કરાયેલા વીડિયોમાં માત્ર ભાજપના ઉમેદવાર જ નહીં પરંતુ CPM ઉમેદવારના બટનો પર ટેપ બતાવવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. જોકે, ડાબેરી પક્ષે હજુ સુધી આ બાબતે કોઈ સત્તાવાર નિવેદન જાહેર કર્યું નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે