/TATAથી લઈને HDFC બેંક સુધીના લીડરોની હાઇ-પ્રોફાઇલ EXIT, કરોડોનો પગાર છતાં જાણો કેમ છોડી નોકરી

India Inc Biggest Names: 2026 માં દેશના કોર્પોરેટ જગતની ટોપ લીડરશીપમાં મોટા ફેરફારો જોવા મળ્યા. Tata Sons, HDFC Bank, Godrej Consumer Products, Air India, Meta, Uber અને Myntra સહિતના દિગ્ગજોએ રાજીનામું આપ્યું અથવા નવી ભૂમિકાઓ સંભાળી છે. જાણો કોણ છે એ નામ જેના જવાથી કંપનીઓ પણ હચમચી ગઈ હતી.
2026નું વર્ષ ભારતના કોર્પોરેટ ક્ષેત્રમાં મુખ્ય નેતૃત્વ પરિવર્તન માટે સમાચારોમાં રહ્યું છે. દેશની દિગ્ગજ કંપનીઓમાં લાંબા સમયથી ટોચના હોદ્દા સંભાળી રહેલા અનુભવી લીડરોએ સંસ્થા છોડી અથવા નવી ભૂમિકાઓ સંભાળી. આ કંપનીઓમાં ટાટા સન્સ, HDFC બેંક, ગોદરેજ કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ્સ, એર ઇન્ડિયા, મેટા અને ઉબેરનો સમાવેશ થાય છે. અહીં એવા અગ્રણી કોર્પોરેટ વ્યક્તિઓ પર એક નજર છે જેમણે 2026માં પદ છોડવાનો નિર્ણય લીધો છે.
ટાટા સન્સમાં એન ચંન્દ્રશેખરની વિદાય
ટાટા સન્સના ચેરમેન એન. ચંદ્રશેખરને લગભગ એક દાયકા સુધી આ પદને સંભાળ્યા બાદ આ પદ પરથી નિવૃત્તિ લેવાનો વિચાર કર્યો . તેમણે ઓગસ્ટમાં બોર્ડને જાણ કરી દીધી હતી કે 20 ફેબ્રુઆરી, 2027 ના રોજ તેમનો વર્તમાન કાર્યકાળ પૂરો થયા પછી તેઓ બીજો કાર્યકાળ માંગશે નહીં કે સંભાળશે નહીં. ચંદ્રશેખરન 1987 માં TCSમાં જોડાયા હતા; તેઓ 2009માં TCSના CEO બન્યા અને 2017 માં સાયરસ મિસ્ત્રીની એકાએક વિદાય બાદ ટાટા સન્સના ચેરમેન બન્યા.
કંપની પર શું થઈ અસર : ટાટા ગ્રુપની હોલ્ડિંગ કંપનીના વડા તરીકે ચંદ્રશેખરનની વિદાય ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે જૂથ હાલમાં એર ઇન્ડિયાના ટર્નઅરાઉન્ડ જેવા મોટા કાયાકલ્પની તૈયારીમાં છે. જેમાં કરોડો અબજોનું રોકાણ છે.
HDFC બેંકના શશિધર જગદીશન
દેશની સૌથી મોટી ખાનગી ક્ષેત્રની બેંક HDFC બેંકના MD અને CEO શશિધર જગદીશનની વિદાય 2026ની સૌથી મોટી બીજી વિદાય છે. તેમનો કાર્યકાળ 26 ઓક્ટોબરે પૂર્ણ થવાનો છે. જગદીશન લગભગ ત્રણ દાયકા પહેલાં HDFC બેંકમાં ફાઇનાન્સ મેનેજર તરીકે જોડાયા હતા. સમય જતાં તેમણે બેંકમાં વિવિધ જવાબદારીઓ સંભાળી અને 2020 માં બેન્કમાં CEO બન્યા હતા.
HDFC બેંકમાંથી અતનુ ચક્રવર્તી
જગદીશનના વિદાય પહેલાં અતનુ ચક્રવર્તીએ HDFCમાંથી રાજીનામું આપીને કોર્પોરેટ જગતમાં હેડલાઇન્સ બનાવી હતી. આર્થિક બાબતોના વિભાગના ભૂતપૂર્વ સચિવ ચક્રવર્તીએ માર્ચમાં HDFCના પાર્ટ-ટાઇમ ચેરમેન પદેથી રાજીનામું આપ્યું હતું. તેમણે કેટલીક ઘટનાઓ અને પ્રથાઓ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી, અને કહ્યું હતું કે તે તેમના વ્યક્તિગત મૂલ્યો અને નૈતિકતાને અનુરૂપ નથી. તેમના રાજીનામા પછી, HDFC ના બજાર મૂલ્યમાં અબજો ડોલરનો અસ્થાયી ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. જોકે, બાદમાં સ્થિતિ સંભાળી લેવામાં આવી હતી.
ગોદરેજ કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ્સમાંથી સુધીર સીતાપતિ
ગોદરેજ કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ્સ (GCPL) ના MD અને CEO સુધીર સીતાપતિએ 11 ઓગસ્ટના રોજ રાજીનામું આપ્યું. તેઓ પાંચ વર્ષથી આ કંપની સાથે જોડાયેલા હતા. એમને એકાએક રાજીનામુ આપી દીધું હતું. તેમના રાજીનામાના સમયએ ખાસ કરીને બજારને આંચકો આપ્યો હતો. કારણ કે શેરધારકોએ થોડા દિવસો પહેલા જ પાંચ વર્ષના કાર્યકાળ માટે તેમની પુનઃનિયુક્તિને મંજૂરી આપી હતી. તેમના રાજાનામા બાદ GCPL ના શેર એક જ ટ્રેડિંગ સત્રમાં 11% થી વધુ ઘટ્યા - જે છ વર્ષથી વધુ સમયમાં શેરનો સૌથી મોટો ઘટાડો હતો.
એર ઇન્ડિયામાંથી કેમ્પબેલ વિલ્સન
કેમ્પબેલ વિલ્સનને ટાટા ગ્રુપમાં પરત ફર્યા બાદ એર ઇન્ડિયાને ફરી ઉભી કરવાની જવાબદારી સોંપાઈ હતી. વિલ્સને 2022માં એર ઇન્ડિયાના CEOની ભૂમિકા સંભાળી હતી. તેમણે જૂના વિમાનો, નબળું સંચાલન અને કમજોર સેવા માટે જાણીતી એરલાઇનને આધુનિક ગ્લોબર કેરિયરમાં તબદિલ કરવાના પડકારનો સામનો કર્યો હતો. તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન, એર ઇન્ડિયાએ 500 થી વધુ વિમાનો માટે ઓર્ડર આપ્યા હતા. ટેકનોલોજી સિસ્ટમ્સમાં મોટા પાયે ફેરફાર શરૂ કર્યા અને વિસ્તારા સાથે મર્જર પૂર્ણ કર્યું હતું. વિલ્સનના કાર્યકાળમાં પણ નોંધપાત્ર પડકારો જોવા મળ્યા. આમાં જૂન 2025 માં અમદાવાદમાં એર ઇન્ડિયા બોઇંગ 787 ની દુર્ઘટનાનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં 260 લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા.
મેટામાંથી સંધ્યા દેવનાથન
ભારત અને દક્ષિણપૂર્વ એશિયા માટે મેટાના વડા સંધ્યા દેવનાથન, OpenAIમાં જોડાવવા માટે એક દાયકા બાદ મેટા છોડ્યું હતું. તેઓ 2016 માં મેટામાં જોડાયા હતા. એશિયા-પેસિફિક ક્ષેત્રમાં ઇ-કોમર્સ અને ગેમિંગમાં વિવિધ સફળ નેતૃત્વ બાદ તેમને મેટાએ ભારત અને દક્ષિણપૂર્વ એશિયાની જવાબદારી સોંપી હતી.
ઉબેરમાંથી પ્રભજીત સિંહની અલવિદા
ઉબેર ઇન્ડિયા અને સાઉથ એશિયાના પ્રેસિડેન્ટ પ્રભજીત સિંહે પણ OpenAIમાં જોડાવવા માટે કંપની છોડી દીધી હતી. તેઓ ભારતમાં OpenAIના પ્રથમ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તરીકે સેવા આપશે. સિંહ લગભગ 11 વર્ષ સુધી ઉબેર સાથે સંકળાયેલા હતા અને ભારતમાં કંપનીના વ્યવસાયના નિર્માણમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. તેમના નેતૃત્વ હેઠળ, ભારત ઉબેર માટે એક મુખ્ય વૈશ્વિક બજાર તરીકે ઉભરી આવ્યું હતું.
મિન્ત્રામાંથી એકાએક નંદિતા સિંહાનું રાજીનામુ
ચાર વર્ષથી વધુ સમય સુધી કંપનીનું નેતૃત્વ કર્યા પછી નંદિતા સિંહાએ મિન્ત્રાનું સીઈઓ પદ છોડી દીધું હતું. તેઓ Swiggyમાં જોડાયા હતા, 3 ઓગસ્ટના રોજ Instamartના CEOની જવાબદારી સંભાળી હતી. સિંહા 2022 માં Myntraમાં જોડાયા હતા, અગાઉ તેઓ Flipkartમાં હતા. તેઓ લાંબા સમયથી ભારતના ઈ-કોમર્સ ક્ષેત્રમાં કામગીરી નિભાવી છે.