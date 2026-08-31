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TATAથી લઈને HDFC બેંક સુધીના લીડરોની હાઇ-પ્રોફાઇલ EXIT, કરોડોનો પગાર છતાં જાણો કેમ છોડી નોકરી

India Inc Biggest Names:  2026 માં દેશના કોર્પોરેટ જગતની ટોપ લીડરશીપમાં મોટા ફેરફારો જોવા મળ્યા.  Tata Sons, HDFC Bank, Godrej Consumer Products, Air India, Meta, Uber અને Myntra સહિતના દિગ્ગજોએ રાજીનામું આપ્યું અથવા નવી ભૂમિકાઓ સંભાળી છે. જાણો કોણ છે એ નામ જેના જવાથી કંપનીઓ પણ હચમચી ગઈ હતી. 

Written ByKaran Rajput
Published: Aug 31, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 05:31 PM IST
TATAથી લઈને HDFC બેંક સુધીના લીડરોની હાઇ-પ્રોફાઇલ EXIT, કરોડોનો પગાર છતાં જાણો કેમ છોડી નોકરી

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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